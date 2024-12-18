Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:59

Журналист L'Equipe: «Не думаю, что этой зимой в лиге 1 появится еще один россиянин»

Telegram Дзен

Журналист L'Equipe Жозе Барросо выразил сомнение, что этой зимой в чемпионат Франции перейдет кто-то из российских футболистов.

«Как я уже говорил, «ПСЖ» сейчас не проявляет интереса к российским футболистам. Что касается других клубов, то все возможно. Есть пример Головина и Кузяева — они отлично играют в своих командах. Но я не думаю, что этой зимой в лиге 1 появится еще один россиянин. Шансы невелики», — приводит слова Барросо «РБ Спорт».

На данный момент из россиян в чемпионате Франции выступают Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).

Источник: РБ Спорт
Александр Головин
Далер Кузяев
Матвей Сафонов
Футбол
Читайте также
Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Краснодар» может подписать вингера «Байи» Адемира
Журова: «Возможно, Комличенко ест особые помидоры, я таких не видела»
В повестку исполкома РФС вошли утверждение бюджета и вопросы судейства
Орлов: «А если представить, что Семак пригласит Аршавина в тренерский штаб «Зенита»?»
Орлов: «Не уверен, что Клаудиньо вернется на свой уровень»
«Брайтон» возвращает Барко из «Севильи», испанцы хотят забрать Тикнизяна у «Локомотива»
Сегодня
Вчера
Неделя