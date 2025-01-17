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Франция

17 января, 23:48

Журналист опубликовал фото Хвичи с майкой «ПСЖ»

Алина Савинова
Хвича Кварацхелия.
Фото Лоик Танзи
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Журналист Лоик Танзи опубликовал в соцсетях фото с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией.

На снимке 23-летний футболист держит в руках майку «ПСЖ».

В пятницу вечером L'Equipe сообщил, что Кварацхелия прошел медосмотр во французском клубе и подписал контракт с парижанами до 2029 года.

Кварацхелия с 2022 года выступает за «Наполи». Всего за итальянскую команду он провел 107 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 29 результативных передач. Вместе с неаполитанцами вингер стал чемпионом Италии в сезоне-2022/23.

Хвича Кварацхелия
Футбол
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