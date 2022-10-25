Зидан: «Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе»

Французский специалист Зинедин Зидан рассказал, что скоро вернется к тренерской деятельности.

«Я скоро вернусь. Подождите немного. Скоро, скоро. Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе», — приводит слова Зидана RMC Sport.

50-летний француз возглавлял «Реал» с 2016 по 2021 год, с мая 2018 по март 2019 года мадридцами руководил Сантьяго Солари. Под руководством Зидана «Реал» стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, а также по два раза выиграл клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА.