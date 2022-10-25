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Сегодня, 02:23

Зидан: «Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе»

Сергей Разин
корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото AFP
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Французский специалист Зинедин Зидан рассказал, что скоро вернется к тренерской деятельности.

«Я скоро вернусь. Подождите немного. Скоро, скоро. Я близок к тому, чтобы снова вернуться к тренерской работе», — приводит слова Зидана RMC Sport.

50-летний француз возглавлял «Реал» с 2016 по 2021 год, с мая 2018 по март 2019 года мадридцами руководил Сантьяго Солари. Под руководством Зидана «Реал» стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, а также по два раза выиграл клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА.

Зинедин Зидан
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