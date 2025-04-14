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Франция

14 апреля, 08:46

Зидан рассказал, какие футболисты произвели на него наибольшее впечатление

Камила Абдурахманова
Зинедин Зидан.
Фото Getty Images
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Французский тренер Зинедин Зидан поделился своими впечатлениями от работы с обладателями «Золотого мяча» — Лукой Модричем и Каримом Бензема.

«Футболисты, из-за которых я буквально вскакивал с тренерской скамьи? Это Карим Бензема и Лука Модрич. Казалось, они вот-вот потеряют мяч, но неизменно находили способ его удержать. Они сводили меня с ума — настолько мастерски меняли ход игры», — приводит слова Зидана Sport Bible.

Под руководством французского специалиста «Реал» впервые в истории трижды подряд выиграл Лигу чемпионов. Оба игрока: и Модрич, и Бензема — позже получили «Золотой мяч».

Источник: Sport Bible
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Зинедин Зидан
Карим Бензема
Лука Модрич
Футбол
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