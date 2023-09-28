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Сегодня, 18:19

Зидан согласился возглавить «Марсель», если клуб приобретут владельцы из Саудовской Аравии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
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Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить «Марсель», сообщает France Bleu.

По информации источника, владельцы из Саудовской Аравии заинтересованы в покупке «Марселя» и готовы серьезно инвестировать в клуб, чтобы вывести его на новый уровень. В случае, если это случится, клуб может возглавить Зидан, который уже дал свое предварительное согласие.

Кроме того, в числе вариантов для Зидана остаются сборная Франции, «Реал» и «Ювентус».

27 сентября главным тренером «Марселя» стал Дженнаро Гаттузо, сменивший на этом посту Марселино. После 6 туров «Марсель» с 9 очками занимает восьмое место в турнирной таблице лиги 1.

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Марсель
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