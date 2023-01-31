Зиеш прилетел в Париж для завершения перехода в «ПСЖ»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш прилетел в Париж, чтобы завершить переход в «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

По данным источника, партнер Зиеша по сборной Марокко Ашраф Хакими подтвердил факт перехода игрока «Челси» во французский клуб. Футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш ведет переговоры об аренде игрока с представителями «синих».

Стороны надеются достигнуть договоренности до закрытия трансферного окна.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.