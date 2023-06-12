Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:03

Зидан: «Для меня было честью тренировать Бензема»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о форварде Кариме Бензема, который продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».

«Для меня было честью тренировать Карима. Бензема — это футболист, который легко находит общий язык с остальными. Он знает все, что нужно делать на поле», — передает слова Зидана Telefoot.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со сливочными Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за сливочных 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач.

Зинедин Зидан
Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Реал
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
Мировое фигурное катание теряет миллионы. Но это не связано с дисквалификацией России
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «ПСЖ» предполагают, что Мбаппе уйдет в «Реал» в следующем году