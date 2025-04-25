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Во Франции пишут, что Головин хочет уйти из «Монако». Якобы устал сидеть в запасе и травмироваться — но агент все опровергает

Головин может вернуться в Россию до истечения контракта с «Монако»
Артем Белинин
Корреспондент
Футболист «Монако» Александр Головин
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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У Александра длительный контракт.

Полузащитник «Монако» Александр Головин хочет покинуть клуб. Об этом 25 апреля сообщило издание L'Equipe. Однако в окружении футболиста считают все это фейком и домыслами.

15 минут за четыре матча

По данным французов, 28-летний россиянин недоволен своим положением в клубе. За последние четыре матча он сыграл за «Монако» всего 15 минут и в этот период якобы делился с одноклубниками желанием покинуть княжество и попробовать свои силы где-нибудь еще. Среди возможных вариантов полузащитник упомянул Россию.

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В РПЛ Головин и правда готов вернуться. Но, как он недавно признался в интервью «Чемпионату», только в конце карьеры. «Я хочу поиграть на родине, завершить там свой спортивный путь. Не знаю, когда это произойдет — через год, по окончании контракта с «Монако» или позже, но не хочу после карьеры жить здесь. Хочу вернуться в Россию. «Зенит» не табу? Нет, как и другие команды. Только «Спартак» — табу», — отметил футболист.

Кстати, L'Equipe сообщила, что сине-бело-голубые приходили за Головиным прошлым летом и предлагали за него 30 миллионов евро. Александр якобы отказался от трансфера. «Зенит» и все ведущие российские клубы всегда находятся рядом с футболистом. Но он об этом не думает. Это неактуально», — цитируют в статье источник из окружения игрока.

Футболист «Монако» Александр Головин
Фото Global Look Press

Мысли только о «Монако»

Более того, по словам источника, полузащитник вообще не планирует покидать нынешний клуб в ближайшее время: «Алекс хочет играть здесь. Он мечтает выиграть чемпионат с «Монако», выступать в Лиге чемпионов. Он не хочет уходить».

Агент Головина Александр Клюев также сообщил, что мыслей об уходе у россиянина нет. «Бред полный, какой-то фейк, даже комментировать не хочется. Вообще про всю публикацию газеты. У Александра очень хорошие отношения с ребятами, даже мыслей таких нет», — цитирует представителя футболиста ТАСС.

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Примечательно, что в октябре 2024 года Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года. По новому соглашению полузащитник стал самым высокооплачиваемым игроком клуба и вошел в топ-30 чемпионата Франции по размеру оклада.

Александр выступает за клуб с лета 2018-го, куда он перешел из ЦСКА. В этом сезоне россиянин забил 3 мяча и сделал 1 голевой пас в 29 матчах. Всего за «Монако» на его счету 232 матча, 34 гола и 40 результативных передач.

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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