«Это действительно мой лучший год во Франции. С опытом приходит уверенность». Интервью Головина

Лучший футболист 2023 года по опросу «СЭ» ответил на вопросы нашего издания.

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин стал лауреатом престижного голосования «СЭ» и завоевал приз лучшему игроку календарного 2023 года. На первое место Головина поставили и менеджеры, и тренеры, и журналисты, и болельщики. В уходящем году российский хавбек забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако», установил личный рекорд результативности и несколько раз признавался лучшим игроком монегасков, став настоящим лидером команды!

Победитель премии ответил на вопросы «СЭ» о результатах «Монако», сборной России и текущем сезоне.

— Александр, поздравляем с победой в премии «СЭ» лучшему игроку 2023 календарного года! Твоя оценка этой победы в опросе?

— Благодарен за такую оценку. Безусловно, это приятная новость. Тем более круг голосовавших был очень широкий. Значит, это мнение многих, кто связан с футбольной индустрией. Но, как и всегда, повторю, что футбол — командный вид спорта. Все индивидуальные награды здесь необходимо делить с партнерами. Без них подобные признания были бы невозможны. В том, что меня поставили на первое место в этом голосовании, велика заслуга всех, с кем играю и в сборной России, и в «Монако». Поэтому, конечно, будет правильным поблагодарить и их.

— Ближайшим твоим конкурентом в голосовании стал Федор Чалов, который заявлял о мечте снова сыграть с тобой в одном клубе. Правда ли, что ты звал его в «Монако»? Думаешь, однажды сможете сыграть за один европейский клуб?

— Лично я готов видеть Федю в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет. (Улыбается.) Но если говорить серьезно, то вопрос не совсем по адресу. Я могу позвать его просто приехать в Монако в гости, но если речь идет о команде, то нужно обращаться к руководству клуба. Однако то, что Федя тоже находится в верхней части этого рейтинга, говорит о том, насколько он прибавил и насколько качественным игроком он является. Что касается того, сможем ли когда-нибудь сыграть вместе в одной европейской команде, то тут 50 на 50. Либо сыграем, либо нет. (Смеется.)

Александр Головин в сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Есть мнение, что текущий сезон для тебя является лучшим во Франции. Согласен ли ты с этим? С чем связываешь подобные результаты?

— На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Все-таки уже довольно давно выступаю в лиге 1. Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде. Все это помогает проявлять себя на поле. Плюс у нас подобралась сейчас хорошая команда. Игроки дополняют друг друга. Но нужно понимать, что сезон еще продолжается, поэтому окончательные выводы и оценки можно будет делать весной.

— В этом году ты выступал и за сборную России. Как относишься к поездкам, когда национальная команда играет только товарищеские матчи?

— Сборная России — это сборная России. Главная команда страны. По большому счету тут больше нечего добавить. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в сборную, работать приятно. Да, сейчас непростое время, но для меня ценна каждая тренировка в сборной, общение с ребятами, тренерским штабом, болельщиками. Поэтому от сборной России у меня всегда только позитив. Разумеется, при условии, что мы добиваемся нужного результата.

— Много слухов о твоем возможном продолжении карьеры за пределами Франции. Возможно ли, что однажды мы увидим тебя в другом европейском клубе? Есть ли такое желание?

— Наверное, слухи на то и есть слухи, чтобы их было много. (Улыбается.) Комментировать их сложно и было бы неправильно. На сегодняшний день ситуация такова, что у меня действующий контракт с «Монако». Это клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает. У нас отличные болельщики, мы стараемся радовать их как можно чаще. Так что сегодня главное мое желание заключается в том, чтобы «Монако» одерживал победы и занимал как можно более высокое место в турнирной таблице.