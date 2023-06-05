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Лучший сезон Головина закончился провалом «Монако». За него ответил уволенный тренер Клеман

Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболист «Монако» Александр Головин.
Александр Головин.
Фото AFP
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Подводим итоги выступлений российского легионера во Франции в розыгрыше 2022/23 и разбираемся в причинах фиаско монегасков.

Голевой рекорд

Пятый сезон Александра Головина во Франции получился неоднозначным. С точки зрения результата «Монако», который после двух попыток прорваться в Лигу чемпионов остался без еврокубков, — случился абсолютный провал. Если же смотреть на личные показатели, то это самый успешный спортивный год 27-летнего полузащитника после отъезда в Европу. Вроде бы парадокс, но причины, как видится, на поверхности.

Одна из главных — отсутствие серьезных проблем со здоровьем. Не секрет, что Головина называли во Франции чуть-ли не хрустальным, а тут — ни одного серьезного повреждения. Самая длинная в сезоне пауза составила две недели, и по числу матчей в лиге 1 (34) из полевых игроков россиянина превзошел только защитник Кайю Энрике (35). А для полноты картины стоит добавить еще десять еврокубковых встреч и выход на замену в единственной для красно-белых игре Кубка Франции.

Так что даже по теории вероятности с такой игровой практикой Головин должен был улучшить свою результативность. Только это слишком простое объяснение, и чистая математика тут не работает. Как минимум потому, что восемь забитых мячей — лучший результат в карьере футболиста. А это уже показатель класса и результат тренировочной работы.

Фото Global Look Press

Как бы ни критиковали уволенного в воскресенье Филиппа Клемана — бельгиец и его штаб внесли серьезный вклад в развитие Головина. Отсутствие травм — плоды труда специалистов по физподготовке, и в начале года главный тренер монегасков говорил, что физически Головин теперь совсем другой игрок. А как радовался Клеман, когда Александр впервые поразил цель эффектным ударом с дальней дистанции! Этому аспекту тоже было уделено особое внимание на тренировках.

Рассуждения же о том, что в основном российский легионер забивал аутсайдерам и середнякам, как минимум спорны. Результат важен всегда, а в матчах, когда наш легионер отправлял мяч в сетку, «Монако» неизменно выигрывал и набрал 24 очка. Четыре раза мячи Головина оказывались победными, и он часто открывал счет. В том числе в победном матче с «ПСЖ» (3:1), против которого россиянин еще и отметился результативной передачей на «Парк де Пренс» (1:1). Но, конечно, в ключевых играх с прямыми конкурентами от Александра ждали большего.

Александр Головин. «Головина часто не видно в больших матчах». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Проблемы за 117 миллионов

Так в чем же причина того, что статус одного из лидеров и возросшее влияние на игру монегасков настолько диссонируют с шестым местом «Монако» в итоговой таблице? Причин тому несколько, и первая очевидна. Если Головин стал сильнее, то о команде этого не скажешь. Больше того, летняя продажа Тшуамени в «Реал» и январский трансфер Бадиашиля в «Челси» принесли не только 117 миллионов евро, но и колоссальные проблемы.

В итоге в центре поля сильно прибавивший Фофана остался без напарника, который понимал его с полуслова, а купленный в «Зальцбурге» Камара хоть и оказался качественным исполнителем, еще не достиг нужного уровня. Что касается Бадиашиля, то только после его ухода все оценили, насколько он был важен в воздушных дуэлях в собственной штрафной. А так как уходил защитник зимой, о наличии полноценной замены говорить не приходится. Не считать же таковой срочно отозванного из аренды в «Лорьяне» и почти не игравшего Матсима?

Все это — пусть и с оговорками — чем-то напоминало период, когда Головин только перебрался во Францию. Однако ехал он в успешный клуб, а попал на завершающий этап распродажи оставшихся звезд. В той ситуации сломался даже выигравший чемпионский титул Леонарду Жардим, и дело дошло до сражения за выживание. Сейчас этого и близко нет, но очевидно, что из всех новичков проявил себя только второй снайпер «Монако» Эмболо (12 мячей), тогда как приход из «Ливерпуля» Минамино — полный провал. Как и аренда в «Челси» защитника Сарра. И уже понятно, что кардинально поменять ситуацию не получится, потому что заманить сильных игроков в пропускающую еврокубковый сезон команду гораздо сложнее.

Фото Global Look Press

Проигрывает тренер

Виновником, как это чаще всего бывает, назначили Клемана, объявив о его отставке в воскресенье. Тренер и сам это предвидел, после проигрыша немотивированной «Тулузе» заявив: «Сказал игрокам, что мы упустили путевку в еврокубки не сегодня, а в ряде других матчей, к которым мы подошли без должного настроя и желания. Это результат, за который я несу полную ответственность, несмотря на то что мы проиграли все вместе».

Только ряд матчей — это еще мягко сказано. «Монако» завершил чемпионат тремя поражениями, а в последних семи турах проиграл пять раз. Единственная победа пришлась на игру с вылетевшим с последнего места «Анже». Поэтому клуб, поблагодарив Клемана за работу и пожелав успехов в будущем, назвал замену тренера необходимой.

Филипп Клеман.
Фото AFP

При этом в заявлении «Монако» был сделан акцент на отрицательной динамике в концовке сезона. По ходу данного отрезка хвалить точно некого, а Клеман, как виделось со стороны, потерял контроль над ситуацией. Он бесконечно жонглировал схемами, принимая массу нелогичных решений. Например, всем известно, что Бен Йеддер теряет в эффективности без напарника в атаке. Однако лучшего снайпера красно-белых упорно выбирали на роль наконечника копья, тогда как в запасе оставались Эмболо и сыгранный с ветераном Фолланд (пусть немца в этом сезоне и замучили мелкие травмы).

Провальной получилась и попытка перейти на схему с тремя центральными защитниками. Во-первых, она разрушила эффективную связку Головина и Кайю Энрике, так как Якобс в роли латераля давал объем, но сводил на нет творчество. Во-вторых, Кайю неуютно чувствовал себя в центре обороны и, не имея нужных навыков, допускал результативные ошибки. А тот факт, что правым вингером периодически становился профильный защитник Вандерсон, говорит не столько об атакующих талантах бразильца, сколько о проблемах слабо прогрессирующего Диатта и провале Минамино.

Александр Головин (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Лиона&raquo;. «Какая глупость — заменить Головина». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Независимо от личности нового главного тренера можно сказать, что «Монако» ждет очень сложный сезон. Трансферные возможности ограничены, а нужно не только давать результат, но и развивать молодые таланты в лице Бен Сегира, Аклиуша, Диопа и Матазо. И конечно, рассчитывать на внутренние резервы. В том числе и на Головина, который после подписания нового контракта обязан быть лидером на протяжении всего сезона. Да еще и в более конкурентном после сокращения числа команд чемпионате. Ну а к сменам тренера Головину не привыкать.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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