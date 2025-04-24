У Головина худший сезон в карьере. Лучшего игрока России замучили травмы

Тяжелый период полузащитника «Монако».

Ожидания и реальность

Казалось, этот сезон станет годом Головина. Как и два предыдущих, когда Александра признавали лучшим футболистом России, а «Монако» вернулся в Лигу чемпионов. 8 голов и 7 результативных передач в позапрошлом сезоне. 7+6 — в прошлом, когда в апреле случилась выбившая до конца сезона травма. «Головин для нас ключевой игрок. Подобных ему футболистов у нас нет», — сокрушался тогда главный тренер монегасков Ади Хюттер.

Тогда это виделось локальной неприятностью, а карьера ветерана команды из княжества двигалась по восходящей. Новый контракт, по условиям которого наш легионер стал самым высокооплачиваемым футболистом «Монако» (320 тысяч евро в месяц), престижный десятый номер. Многие в России на волне высоких ожиданий во время предсезонки даже говорили о капитанской повязке, хотя в этом плане не поменялось ничего. Головин иногда ее получал, однако Хюттер сделал капитаном пользующегося большим авторитетом и говорящего на нескольких языках полузащитника сборной Швейцарии Закарию, а его единственным замом — защитника Керера.

Когда у тренера спросили о втором вице-капитане, австрийский специалист предпочел отшутиться, заметив, что, если до этого дойдет дело, он обязательно что-нибудь придумает. Ну а Головин, как мы уже привыкли, предпочитает говорить своей игрой, которую Хюттер очень ценит. Вот только наблюдать за ней в нынешнем сезоне удается нечасто, а травмы, которые в какой-то момент стали обходить полузащитника сборной России стороной, вернулись и фактически убили сезон. Причем началось все еще на летних сборах.

«Была проблема с лодыжкой. Я подвернул голеностоп еще в августе, порвал связки. Потом вернулся после травмы, чувствовал себя нормально. Но несколько игр подряд получал удар по этой ноге, появилась контузия сустава. И это не проходило несколько месяцев. Мне ставили уколы, я играл на них. Сейчас боль после ударов до сих пор появляется, но сразу уходит. А недавно я еще дернул приводящую мышцу. Так бывает — очень тяжелый сезон в этом плане. Думаю, даже самый тяжелый за всю карьеру», — признался Головин в интервью «Чемпионату».

Фото Global Look Press

Январский гол

Сплошной черной полосы, конечно, не было, но и того, что есть, хватит с лихвой. А на старте сезона все сошлось один к одному. И не в лучшую сторону. Во-первых, сорванная предсезонка с последующим пропуском первых двух туров. Во-вторых, растянувшаяся на пять месяцев пауза в официальных матчах. В-третьих, необходимость давать результат в объективно далеком от идеального состоянии в максимально конкурентной среде. Даже с поправкой на универсализм Головина уровень конкуренции оказался самым серьезным за семь лет на Лазурном Берегу.

Тем более Хюттер стал чаще варьировать схемы, в какой-то момент отказавшись от фирменной для «Монако» расстановки с двумя нападающими. Причина — в выходе на новый уровень своих воспитанников Аклиуша и Бен Сегира. При прежних 4-2-2-2 тренеру пришлось бы усаживать на лавку либо эту парочку, либо Головина с Минамино, а это — непозволительная роскошь. Так что Головин чаще выходил в центре поля, где кроме Закарии появился еще и мобильный Ламин Камара, у которого все в порядке как с разрушением, так и с созидательными навыками. Александр менял позиции, впечатлял проделанным объемом работы, однако бросалось в глаза, что игра дается ему непросто.

А тренерский штаб, что очевидно, дозировал нагрузки нашего легионера. Например, в победном матче с «Барселоной» Головин вышел на второй тайм и отыграл его здорово.

Это вселяло надежду, но о наличии проблем заговорили тренеры. Хюттер назвал полученную на сборах травму причиной того, что одному из лидеров команды не удается набрать форму. Валерий Карпин не вызвал на ноябрьские матчи сборной, пояснив, что звезда национальной команды целый месяц играет через боль, и нужна пауза. Как раз после нее наметились положительные тенденции. Гол «Бресту» (3:2), результативная передача во встрече с «Бенфикой» (2:3), мяч в ворота «Марселя» (1:2) — серия получилась отличной. Следующая — связанная с болезнью пауза — непродолжительной, после чего Головин в конце января забил победный гол «Ренну» (3:2). На данный момент тот успех — последнее результативное действие в сезоне, и просвета, к сожалению, не видно.

Фото Global Look Press

Не может играть с этой болью

Спустя четыре дня Головин отыграл 79 минут в ЛЧ против «Интера», а уже в следующей встрече с «Осером» его заменили из-за травмы. «У Головина болела лодыжка. Он хромал, и не было никакого смысла выпускать его на второй тайм. Головин испытывает эту боль уже несколько месяцев. Нам нужно найти хорошее решение. Он больше не может играть с этой болью», — говорил тогда Хюттер.

Но Головин попытался. Качественно вышел на замену против «ПСЖ», попал в старт на матч с «Бенфикой», а потом вылетел на шесть матчей и снова смог сыграть только после полуторамесячной паузы. «Чувствую себя отлично, со здоровьем проблем нет», — говорил Головин ТАСС. «Саша чувствует себя хорошо. Он набирает боевую форму», — обнадеживал агент футболиста Александр Клюев.

Эти фразы звучали после двух коротких выходов на замену (суммарно на 17 минут). Однако два последних на данный момент матча полузащитник провел на скамейке.

Хюттер словно не хочет рисковать здоровьем футболиста, хотя сам факт попадания в заявку говорит о готовности к игре. Но, видимо, недостаточной, чтобы выходить на ключевые игры с конкурентами за место в тройке — «Марселем» и «Страсбуром» — даже на короткие отрезки.

После нулевой ничьей в минувшие выходные Хюттер, кстати, упомянул Головина, отвечая на вопрос о выходе на замену одного из его конкурентов — Бен Сегира. «У меня есть возможность иметь в составе несколько высококлассных игроков, будь то Минамино, Аклиуш или Головин. Тренеру всегда приятно! Иногда все зависит от предчувствия, какой игрок начнет матч со стартового свистка или выйдет на замену», — заметил австрийский специалист.

Так что российский хавбек сейчас в обойме. И, возможно, его час пробьет в ближайших турах, когда «Монако» ждут встречи с ведущими борьбу за выживание «Гавром» и «Сент-Этьеном». Но это всего лишь детали, и очевидно, что проблемы со здоровьем Головина нужно решать системно. В противном случае они могут перекинуться и на следующий сезон.

Нам же хочется видеть самого успешного российского легионера последних лет стабильным и ярким, как в предыдущие годы. Когда в центре внимания были награды лучшему игроку месяца и сезона, голы, результативные передачи, высокие оценки СМИ и статистических порталов, а не количество травм и пропущенных матчей.