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«Монако» стал вторым домом». Головин продлил контракт с клубом до 2029 года

Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Прошлое соглашение Александра заканчивалось в 2026-м.

Полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2029 года. Клуб объявил об этом в социальных сетях, с радостью назвав россиянина самым опытным в нынешнем составе.

Какие условия нового контракта

Александр останется в клубе еще на пять лет: сейчас Головину 28 — на момент истечения срока соглашения ему исполнится 33 года. Более подробные условия сделки не сообщаются. Однако по предыдущему контракту россиянин получал 4,8 миллиона евро в год — это третья зарплата в «Монако». А агент полузащитника Александр Клюев сообщил «СЭ», что футболист остался доволен новым предложением монегасков.

 
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«С руководством «Монако» хорошие отношения, переговоры прошли очень позитивно, конструктивно, — рассказал «СЭ» Клюев. — Мы все остались довольны. Остается в зоне комфорта? Люди, которые так говорят, видимо, далеки от ситуации. «Монако» — ведущий европейский клуб, который борется за чемпионство Франции, участвует в Лиге чемпионов. В команде много игроков из разных сборных — серьезный клуб. Тут каждый день нужно доказывать».

Фото Global Look Press

Как Головин выступает

Александр пропустил начало сезона из-за травмы, при этом летом он забрал у ушедшего Виссама Бен-Йеддера 10-й номер и капитанскую повязку. Головин впервые вышел на поле в новом сезоне в третьем туре лиги 1 — получил восемь минут на финише матча с «Лансом» (1:1), а в последующих трех играх чемпионата попадал в основной состав. Правда, пока россиянин не оформил ни одного результативного действия. Всего полузащитник провел за клуб более 200 матчей во всех турнирах.

 
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«Благодарен за предложение о новом контракте и его продлении. «Монако» стал вторым домом для меня, абсолютно комфортно чувствую себя в команде, стараюсь приносить максимальную пользу. За те годы, которые нахожусь в клубе, были разные периоды: сначала пришлось адаптироваться к новым условиям, были моменты, связанные с травмами, но в целом, безусловно, можно уверенно говорить о моем прогрессе и развитии как игрока. То же самое относится и к команде. Наши результаты становятся лучше с каждым годом. В этом сезоне у нас есть Лига чемпионов, мы неплохо стартовали в чемпионате, впереди много матчей, будем стараться побеждать и радовать болельщиков», — пообещал Головин.

«Монако» после 6-ти туров французского чемпионата набрало равное количество очков (16) с лидирующим «ПСЖ» — парижане идут выше по дополнительным показателям. В Лиге чемпионов монегаски занимают 14-е место, набрав четыре балла в двух матчах. В первом туре общего этапа команда Головина сенсационно обыграла «Барселону» (2:1), но в следующей встрече не справилась с загребским «Динамо» (2:2).

Александр Головин
ФК Монако

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