Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:30

Головин вернул «Монако» на победный путь голом и передачей

Гол и результативная передача Головина принесли «Монако» победу над «Брестом»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин (справа).
Фото AFP
Telegram Дзен
Российский легионер своей яркой игрой обеспечил монегаскам победу.
Франция. Лига 1. 11-й тур
05 нояб, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Брест

Возвращение в строй Марипана привело к изменения схемы «Монако» с 4-4-2 на привычные в этом сезоне 3-4-2-1. При этом жертв обратной перестройки оказалось две. Выбирая единственного форварда, Ади Хюттер сделал ставку на Балогуна и оставил в запасе Бен Йеддера. Сюрпризом же стала отправка в резерв Минамино, и данное решение намекало, что последние проблемы ярко начавшего чемпионат японца были вызваны не только неудобной для него схемой из запасников прошлого сезона. Да и молодой Аклиуш сейчас по-настоящему хорош.

Только для того, чтобы включиться на максимальные обороты, монегаском потребовалась эмоциональная встряска в виде пропущенного гола. Да, у ВАР возникли сомнения, и главному арбитру пришлось лично убедиться в нарушении правил со стороны игрока «Бреста», но несколько неприятных минут подействовали на «Монако» отрезвляюще. А реакция получилась образцовой. Угловой, идеальная подача Головина, и Закария открыл счет своим голам во Франции, воспользовавшись просчетом задержавшегося с игрой на выходе Бизота.

Впрочем, в первом тайме игра больше напоминала качели. Команды даже по разу обменялись незасчитанными голами, и если офсайд Балогуна был очевиден, то в моменте розыгрыша штрафного «Брестом» разглядеть сантиметровое положение «вне игры» помогла только техника. По моментам же у «Монако» к перерыву было небольшое преимущество, которое обеспечили диспетчерские таланты Головина. Судя по системности применения его мягких забросов за спины защитникам, Хюттер рассчитывал взломать оборону соперника за счет скорости Балогуна и Аклиуша, который регулярно пытался ворваться в свободную зону перед штрафной.

Только с реализацией наблюдались проблемы, и после того как очередной шанс упустил выскочивший на оперативный простор Балогун, Хюттер развернул атакующий треугольник. На помощь Балогуну отправили Бен Йеддера, а Головин уже полноценно занял позицию «десятки». И пока гости пытались понять, как теперь будет играть «Монако», команда из княжества уже удвоила свое преимущество. Пара форвардов приковала к себе слишком много внимания, и это открыло зону перед штрафной, куда под передачу Фофана ворвался Головин. Первым касанием он подработал мяч, а вторым уложил в верхний угол.

Как оказалось, пятый в сезоне мяч российского полузащитника стал очень своевременным, потому что по ходу следующего игрового отрезка ворота «Монако» спасла штанга, а потом Кену удалось перевести сложнейший удар в перекладину.

После такого «Брест» потерял веру в возможность переломить игру, а монегаски исправились после поражения в Лилле. «Доги», кстати, накануне сыграли вничью в Марселе. Теперь «Монако» опережает поднявшийся на четвертое место «Реймс» на три очка, а перспектива остаться на второй строчке зависит от вечернего матча «Ниццы». Ну а Головин сейчас лидер. С пятью мячами и двумя голевыми передачами — он самый результативный полузащитник французского чемпионата.

Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако
1
Обсудить
Читайте также
«Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче РПЛ
Юран — о поражении «Пари НН» от ЦСКА: «Довольны футболистами, играли с самоотдачей»
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер в крови, Ловрен в шоке. Жесть в Марселе — фанаты атаковали автобус «Лиона», игра отменена