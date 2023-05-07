Шикарный гол Головина вернул «Монако» к жизни! Теперь монегаски — фавориты в борьбе за место в Лиге Европы

После двух провалов «Монако» одержал важную победу.

0:7 по сумме двух матчей с «Лансом» и «Монпелье» — настоящая катастрофа, фактически поставившая крест на надеждах «Монако» в третий раз подряд попасть в Лигу чемпионов. Отставание от «Ланса» и «Марселя» внушительное, а состояние конкурентов таково, что наивно рассчитывать на подарки с их стороны. По сути, для монегасков сейчас важнее сохранить за собой четвертое место и путевку в Лигу Европы.

Поводов же для тревоги достаточно. Начиная с собственной игры и весьма сложного календаря и заканчивая напором идущего пятым «Лилля». Правда, «доги» в субботу проиграли в Реймсе (0:1), а бывший полузащитник «Краснодара» Кабелла не смог их спасти, установив сомнительный рекорд сезона. Он не забил в ситуации, когда коэффициент ожидаемых голов (xG) был на отметке 0,96.

Только рассчитывать «Монако» все равно нужно было на самого себя. «Нам необходимо показать свое настоящее лицо», — развивал данную мысль главный тренер команды из княжества Филипп Клеман. А еще бельгиец, увидев на примере истории «ПСЖ» и Месси, что неприкасаемых не бывает, отстранил от команды Бен Йеддера. Капитан и лучший снайпер красно-белых был исключен из заявки из-за неявки на тактическое занятие.

Правда, в отличие от аргентинской звезды, форвард монегасков продолжал тренироваться с командой.

Другим сюрпризом стал состав на игру с уже точно покидающим лигу 1 оппонентом. Вопреки прогнозам на острие атаки отправился не Фолланд, а незабивной и вечно критикуемый Боаду. Отсутствие же ключевого защитника Марипана гости решили компенсировать количеством, превратив латераля Кайю Энрике в третьего центрального защитника.

Матч начался с момента, созданного Головиным. Российский полузащитник отобрал мяч в центральной зоне и, приблизившись к штрафной, выстрелил рядом со штангой. Это был сигнал к наступлению «Монако», и к середине первого тайма голкипер «Анже» Бернардони уже наиграл на звание одного из лучших вратарей тура, не дав забить Фофана, Боаду и Минамино. Японец, впрочем, сам все испортил и, находясь в идеальной позиции, лишь размял голкипера.

Да еще после углового в исполнении Головина удар Дисаси был остановлен на ленточке полевым игроком «Анже». Между тем таких матчей — где «Монако» создавал моментов на несколько игр вперед, а потом пропускал сам — в этом сезоне было предостаточно. В воскресенье подобный сценарий тоже мог реализоваться, не соверши Нюбель невероятное спасение посла атаки Ньяне с метра.

Этот сейв прилично встряхнул монегасков. А Головин, поняв, что рассчитывать нужно только на себя, с передачи здорово зацепившегося за мяч Вандерсона в касание попал точнехонько в «девятку». Так, что Бернардони в бессилии застыл на месте. Восьмой гол Александра в самом результативном сезоне в карьере получился едва ли не самым красивым. И невероятно важным, что позволяло начать второй тайм с определенным запасом прочности.

А он был необходим, так как «Анже» все равно оставался опасным соперником. Терять ему нечего, да и громко хлопнуть дверью хочется. Месяц назад в этом убедился проигравший на стадионе имени Раймона Копа «Лилль». Монегасков же прижали к штрафной на четверть часа. Осада не прекратилась даже после того, как гости провели образцовую контратаку, и Фофана вывел на удар Боаду — 2:0.

Напряжение, впрочем, не спало. «Анже» сократил отставание, а падение Головина в штрафной осталось без внимания арбитра. Но даже если судья ошибся, поводов для вмешательства ВАР не было, так как нарушение случилось перед штрафной. Проще было забить с игры, однако Минамино передачу российского легионера не использовал.

Но результат достигнут, Головин провел очень качественную игру, а «Монако» теперь опережает «Лилль» на пять очков. Через неделю есть шанс закрыть вопрос с четвертым местом в игре с главным конкурентом на «Луи II».