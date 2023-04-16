Бывшая жена звезды «ПСЖ» хотела отсудить у него более половины имущества. Но Хакими заранее переписал все на мать

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В начале 2023 года стало известно о том, что супруга защитника «ПСЖ» и сборной Марокко Ашрафа Хакими подала на развод. Актриса Хиба Абук пыталась отсудить у футболиста более половины имущества и средств, но у нее ничего не вышло.
По данным издания First Mag, Абук пыталась добиться раздела имущества во время бракоразводного процесса. Также актриса пыталась отсудить у Хакими денежные средства. По данным L'Equipe, в «ПСЖ» зарплата Ашрафа составляет 1 миллион евро в месяц.
Но у Абук не получилось отсудить у мужа деньги и имущество. Дело в том, что Хакими не оформлял на себя недвижимость, которая могла подлежать разделу. Все свое имущество Хакими оформлял на свою мать Саиду Му. Уже несколько лет именно она получает и заработную плату сына на свой банковский счет: речь идет о 80% зарплаты Хакими в «ПСЖ» — это десятки миллионов евро. Когда Хакими хочет приобрести имущество или совершить дорогую покупку, то обращается к матери, и та записывает все приобретения на свое имя.
Актриса Хиба Абук, которая старше Хакими на 12 лет, вышла замуж за футболиста в 2019 году. У пары двое детей.
Известность к бывшей супруге Хакими пришла в 2014 году, когда она сыграла роль Фатимы в испанском сериале El Principe. В том же году актриса получила награду «Икона красоты» на Cosmopolitan Beauty Awards.
Новости о разводе Хакими и Абук сопровождались сводками о том, что Ашрафа официально обвинили в изнасиловании. В начале марта ему предъявили обвинения и допросили. Судья поместил игрока под судебный надзор.
По данным AFP, 16 января 24-летняя девушка познакомилась с футболистом в соцсетях, а 25 февраля приехала к нему домой на такси. Там игрок начал целовать ее в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на отказ. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами. Отмечается, что футболист делал это без согласия девушки, которую после случившегося из дома Хакими забрал ее друг. После этого девушка обратилась в полицию.
В «ПСЖ» поддержали своего футболиста: «Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в справедливость».
Фанни Колен, адвокат Хакими, считает, что девушка, обвинившая игрока «ПСЖ», занимается вымогательством и у нее нет весомых доказательств.
«Хочу отметить, что заявитель отказалась подавать жалобу, а также пройти какое-либо медицинское или психологическое обследование, и отказалась от очной ставки с Хакими, несмотря на то что обвинение основано исключительно на ее словах. По моему мнению, документы, имеющиеся в распоряжении суда, говорят о том, что это попытка вымогательства», — цитирует юриста L'equipe.
Инцидент прокомментировала даже мама Хакими, которая поддержала своего сына: «Мое сердце говорит мне, что мой сын невиновен и отлично воспитан. Он не заслуживает того, что с ним произошло. Я спросила его о случившемся, и он поклялся мне, что невиновен».
Развод Хакими и Абук многие связывали с делом об изнасиловании, но актриса объяснила, что они решили расстаться задолго до случившегося.
«Мы с отцом моих детей решили прекратить супружеские отношения задолго до этих событий. Кто бы мог подумать, что после того как мы подали на развод и прекратили жить вместе, помимо боли от расставания и разрушения семьи, которой я посвящала всю себя, мне придется столкнуться с таким позором? Мне понадобилось время, чтобы отойти от шока.
Излишне подчеркивать, что в своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв. Учитывая всю серьезность обвинений, остается надеяться лишь на справедливость правосудия", — написала она в соцсетях.