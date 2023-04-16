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Сегодня, 15:15

Бывшая жена звезды «ПСЖ» хотела отсудить у него более половины имущества. Но Хакими заранее переписал все на мать

Отдел футбола «СЭ»
Футболист Ашраф Хакими с бывшей женой Хибой Абук
Ашраф Хакими и Хиба Абук.
Фото Global Look Press
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Она же получает зарплату Ашрафа.

В начале 2023 года стало известно о том, что супруга защитника «ПСЖ» и сборной Марокко Ашрафа Хакими подала на развод. Актриса Хиба Абук пыталась отсудить у футболиста более половины имущества и средств, но у нее ничего не вышло.

Хакими не оформлял на себя имущество, зарплату получает его мать

По данным издания First Mag, Абук пыталась добиться раздела имущества во время бракоразводного процесса. Также актриса пыталась отсудить у Хакими денежные средства. По данным L'Equipe, в «ПСЖ» зарплата Ашрафа составляет 1 миллион евро в месяц.

Актриса Хиба Абук и футболист Ашраф Хакими
Фото Global Look Press

Но у Абук не получилось отсудить у мужа деньги и имущество. Дело в том, что Хакими не оформлял на себя недвижимость, которая могла подлежать разделу. Все свое имущество Хакими оформлял на свою мать Саиду Му. Уже несколько лет именно она получает и заработную плату сына на свой банковский счет: речь идет о 80% зарплаты Хакими в «ПСЖ» — это десятки миллионов евро. Когда Хакими хочет приобрести имущество или совершить дорогую покупку, то обращается к матери, и та записывает все приобретения на свое имя.

Ашраф Хакими и&nbsp;Хиба Абук. Звезда сборной Марокко женат на красотке из Испании. Она старше его на 12 лет и не носит хиджаб

Актриса Хиба Абук, которая старше Хакими на 12 лет, вышла замуж за футболиста в 2019 году. У пары двое детей.

Известность к бывшей супруге Хакими пришла в 2014 году, когда она сыграла роль Фатимы в испанском сериале El Principe. В том же году актриса получила награду «Икона красоты» на Cosmopolitan Beauty Awards.

Хакими обвиняется в изнасиловании девушки у себя дома, но развод начался до всего этого

Новости о разводе Хакими и Абук сопровождались сводками о том, что Ашрафа официально обвинили в изнасиловании. В начале марта ему предъявили обвинения и допросили. Судья поместил игрока под судебный надзор.

По данным AFP, 16 января 24-летняя девушка познакомилась с футболистом в соцсетях, а 25 февраля приехала к нему домой на такси. Там игрок начал целовать ее в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на отказ. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами. Отмечается, что футболист делал это без согласия девушки, которую после случившегося из дома Хакими забрал ее друг. После этого девушка обратилась в полицию.

В «ПСЖ» поддержали своего футболиста: «Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в справедливость».

Ашраф Хакими. Французская прокуратура обвинила звезду «ПСЖ» в изнасиловании. Адвокат Хакими называет это вымогательством

Фанни Колен, адвокат Хакими, считает, что девушка, обвинившая игрока «ПСЖ», занимается вымогательством и у нее нет весомых доказательств.

«Хочу отметить, что заявитель отказалась подавать жалобу, а также пройти какое-либо медицинское или психологическое обследование, и отказалась от очной ставки с Хакими, несмотря на то что обвинение основано исключительно на ее словах. По моему мнению, документы, имеющиеся в распоряжении суда, говорят о том, что это попытка вымогательства», — цитирует юриста L'equipe.

Инцидент прокомментировала даже мама Хакими, которая поддержала своего сына: «Мое сердце говорит мне, что мой сын невиновен и отлично воспитан. Он не заслуживает того, что с ним произошло. Я спросила его о случившемся, и он поклялся мне, что невиновен».

Футболист Ашраф Хакими с бывшей женой Хибой Абук и ребенком.
Фото Соцсети

Развод Хакими и Абук многие связывали с делом об изнасиловании, но актриса объяснила, что они решили расстаться задолго до случившегося.

«Мы с отцом моих детей решили прекратить супружеские отношения задолго до этих событий. Кто бы мог подумать, что после того как мы подали на развод и прекратили жить вместе, помимо боли от расставания и разрушения семьи, которой я посвящала всю себя, мне придется столкнуться с таким позором? Мне понадобилось время, чтобы отойти от шока.

Излишне подчеркивать, что в своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв. Учитывая всю серьезность обвинений, остается надеяться лишь на справедливость правосудия", — написала она в соцсетях.

Ашраф Хакими
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