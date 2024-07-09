Удастся ли спасти клуб?

Владеющая «Ливерпулем» американская компания Fenway Sports Group ведет переговоры о покупке «Бордо». Шестикратный чемпион Франции находится в тяжелом кризисе: два последних сезона провел во второй лиге и оказался на грани ссылки в третью лигу из-за финансовых проблем.

В сезоне-2021/22 «Бордо» финишировал последним в лиге 1. Клуб едва не вернулся в элиту с первой же попытки — на следующий год занял третье место, до повышения не хватило всего трех очков. Текущую кампанию жирондинцы завершили лишь 12-ми. До зоны вылета вроде далеко, однако клуб все равно рискует оказаться в лиге 3.

«Бордо» не предоставил финансовых гарантий на новый сезон во встрече с Национальной дирекцией по управленческому контролю (DNCG). В ответ организация объявила о его понижении в третий дивизион. Клуб подал апелляцию, в которой запросил время на исправление экономической ситуации.

«Клуб обжалует это решение, и теперь у него есть время, необходимое для согласования одного из вариантов, который будет гарантировать финансирование на следующий сезон», — говорилось в пресс-релизе «Бордо» после решения DNCG.

Вариант, гарантирующий финансирование на следующий сезон, — продажа Fenway Sports Group. Американская компания уже предоставила гарантии во вливании 42 миллионов евро, которых сейчас не хватает «Бордо» для соответствия требованиям лиги 2.

Жерар Лопес. Фото Global Look Press

«Fenway Sports Group в настоящее время изучает возможность приобретения футбольного клуба «Бордо». Мы только начали обсуждения и не хотим давать никаких комментариев на этом этапе», — говорится в пресс-релизе FSG.

Нынешний владелец жирондинцев Жерар Лопес надеется завершить сделку как можно быстрее, ведь только в таком варианте клуб спасется от изгнания в третью лигу.

Fenway Sports Group принадлежит не только «Ливерпуль», но и еще несколько спортивных команд — бейсбольный «Бостон Ред Сокс» и хоккейный «Питтсбург Пингвинз». Также пожизненный контракт с компанией заключил баскетболист Леброн Джеймс. FSG имеет контроль над маркетинговыми и спонсорскими правами спортсмена.