Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Франция

13 ноября, 22:15

Брат Мбаппе может перейти в сборную Алжира — к сыну Зидана. Что там происходит?

Брат Мбаппе может перейти в сборную Алжира
Артем Белинин
Корреспондент
Этан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Федерация хорошо работает.

Младший брат звездного нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, 18-летний Этан, может перебраться в сборную Алжира. Ранее такой выбор уже сделал сын другой легенды французского футбола — Лука Зидан.

Алжир хочет видеть Мбаппе. Но нужно ли это Этану?

По информации Foot Mercato, Алжирская федерация футбола активно работает над привлечением в команду полузащитника «Лилля» Этана Мбаппе. Возможность представлять Алжир 18-летний футболист получил благодаря корням своей матери, Файзы Ламари.

При этом сам игрок — уроженец французского Марселя и воспитанник местного футбола. Более того, он уже привлекался к юношеской сборной Франции U-19. Отмечается, что окончательное решение о его спортивном гражданстве еще не принято, позиция самого спортсмена неизвестна.

Лука Зидан.
Фото Global Look Press

Зидан ждет

Сборная Алжира не первый раз привлекает родственников звезд. Там уже играет сын легендарного Зинедина Зидана, 27-летний вратарь «Гранады» Лука. Он официально сменил спортивное гражданство в сентябре, а уже в октябре получил приглашение в национальную команду.

«Я рад быть здесь, в Алжире, это мой первый вызов — и я испытываю гордость. Мы надеемся выиграть следующий матч отбора к чемпионату мира, это важная игра. Хочется верить, что люди будут нас поддерживать», — цитировал слова Луки RMC Sport.

Полузащитник &laquo;Лилля&raquo; Этан Мбаппе (справа) после ничьей с &laquo;ПСЖ&raquo;.«Севилья» растерзала «Барселону», Мбаппе-младший на глазах Килиана оставил «ПСЖ» без победы, нули в битве «Юве» и «Милана»

Главный тренер Владимир Петкович доверил Зидану-младшему место в основе в последнем матче отбора на ЧМ-2026 против Уганды. Голкипер отыграл все 90 минут, пропустил в начале встречи, но в итоге помог своей команде победить 2:1. С турнирной точки зрения встреча ничего не значила — ранее Алжир уже вышел на мундиаль благодаря победе над Сомали 3:0 в предпоследнем матче квалификации.

Международная карьера отца Луки, легендарного Зинедина Зидана, была богаче. Он много лет выступал за Францию, с которой выиграл чемпионат мира-1998 и чемпионат Европы-2000.

Ну а алжирские болельщики с надеждой смотрят на Луку. И на Этана Мбаппе. Если полузащитник «Лилля» примет предложение, то состав «Пустынных лисов» будет звучать по-настоящему угрожающе.

7

  • Инсайды 100% !!

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    14.11.2025

  • DemolisherAjax

    Что значит перейти блин? Переходят из клуба в клуб,например.

    14.11.2025

  • ValeraK

    :rofl:

    14.11.2025

  • Spacewalker

    Ну хотя бы, по знаменитым фамилиям:wink:

    14.11.2025

  • Спартак 98

    Угрожающе с 18 летним пацаном ?

    14.11.2025

  • Felix Klimov

    Не хочу кого-то обидеть, просто ублюдки...

    14.11.2025

  • 100% Информация//

    ,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    13.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Сборная Алжира по футболу
    Лука Зидан
    Этан Мбаппе
    Читайте также
    Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
    Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя