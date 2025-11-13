Брат Мбаппе может перейти в сборную Алжира

Федерация хорошо работает.

Младший брат звездного нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, 18-летний Этан, может перебраться в сборную Алжира. Ранее такой выбор уже сделал сын другой легенды французского футбола — Лука Зидан.

Алжир хочет видеть Мбаппе. Но нужно ли это Этану?

По информации Foot Mercato, Алжирская федерация футбола активно работает над привлечением в команду полузащитника «Лилля» Этана Мбаппе. Возможность представлять Алжир 18-летний футболист получил благодаря корням своей матери, Файзы Ламари.

При этом сам игрок — уроженец французского Марселя и воспитанник местного футбола. Более того, он уже привлекался к юношеской сборной Франции U-19. Отмечается, что окончательное решение о его спортивном гражданстве еще не принято, позиция самого спортсмена неизвестна.

Лука Зидан. Фото Global Look Press

Зидан ждет

Сборная Алжира не первый раз привлекает родственников звезд. Там уже играет сын легендарного Зинедина Зидана, 27-летний вратарь «Гранады» Лука. Он официально сменил спортивное гражданство в сентябре, а уже в октябре получил приглашение в национальную команду.

«Я рад быть здесь, в Алжире, это мой первый вызов — и я испытываю гордость. Мы надеемся выиграть следующий матч отбора к чемпионату мира, это важная игра. Хочется верить, что люди будут нас поддерживать», — цитировал слова Луки RMC Sport.

Главный тренер Владимир Петкович доверил Зидану-младшему место в основе в последнем матче отбора на ЧМ-2026 против Уганды. Голкипер отыграл все 90 минут, пропустил в начале встречи, но в итоге помог своей команде победить 2:1. С турнирной точки зрения встреча ничего не значила — ранее Алжир уже вышел на мундиаль благодаря победе над Сомали 3:0 в предпоследнем матче квалификации.

Международная карьера отца Луки, легендарного Зинедина Зидана, была богаче. Он много лет выступал за Францию, с которой выиграл чемпионат мира-1998 и чемпионат Европы-2000.

Ну а алжирские болельщики с надеждой смотрят на Луку. И на Этана Мбаппе. Если полузащитник «Лилля» примет предложение, то состав «Пустынных лисов» будет звучать по-настоящему угрожающе.