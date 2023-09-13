Экс-форвард «Марселя» сел в тюрьму за организацию наркобизнеса. Криминальная история Коке

Испанец после завершения карьеры погрузился в преступный мир.

Пабло Эскобар, самый известный наркобарон мира, обожал футбол. Колумбиец строил спортивные коробки в бедных районах и даже купил «Атлетико Насьональ» из родного города, в который мгновенно полились финансовые вливания. Благодаря деньгам Эскобара клуб в 1989 году даже стал первой колумбийской командой, выигравшей Кубок Либертадорес.

Правда, менее чем через четыре года Эль Патрон поймал три пули в попытке сбежать из осаждаемого специальными агентами дома. Так спецслужбы оборвали золотой век медельинского «Атлетико». Через несколько десятилетий в Испании объявился куда менее успешный наркоторговец, который оказался причастен к футболу еще сильнее Эскобара. Бывший форвард «Малаги», «Спортинга» и «Марселя» Коке во второй раз отправился в тюрьму за руководство организацией, занимавшейся торговлей запрещенными веществами.

Пардо подавал большие надежды, но не закрепился в серьезных командах

Серхио Контрерас Пардо, или просто Коке, родился в Малаге. Здесь же стартовала его футбольная карьера. Коренастый форвард неплохо смотрелся в «Малаге Б», которая вместе с ним оформила историческое достижение, добыв путевку в сегунду. Одному из лидеров нападения резервной команды давали шансы и в основе: парень даже забивал, но в целом не дотягивал до уровня ла лиги. В сезоне-2002/03 19-летний нападающий забил по голу в чемпионате и Кубке Интертото, проведя 11 игр во всех турнирах. Казалось, впереди — качественная карьера в большом европейском первенстве.

Коке и Себастьян Шахтен. Фото Getty Images

«Я начал играть с самого детства. Мне было 18 лет, когда я попал в стартовый состав «Малаги» в товарищеском матче. Так что я начал очень рано», — вспоминал Пардо начало карьеры.

Однако больше Коке за «Малагу» не забивал: в январе 2004-го «Марсель» арендовал проспекта на полгода, а затем выкупил за 700 тысяч евро. В «Олимпике» тут же доверились молодому нападающему, даже несмотря на то, что в аренде парень не забил ни одного мяча за 10 игр. В сезоне-2004/05 21-летний Коке оказался основным нападающим одного из самых знаменитых клубов Франции. И даже забивал — оформил 5+1 по «гол плюс пас» за 24 игры лиги 1.

От Серхио ждали большего: испанец уже не являлся сопливым кантерано и должен был оправдывать затраты. Но за полгода следующего сезона Коке отметился лишь одним голом, а сама команда мариновалась во второй десятке турнирной таблицы. «Марселю» требовалось освежиться, поэтому зимой клуб убрал несколько законсервировавшихся исполнителей — и одним из них оказался Пардо.

Форвард снова укатил в полугодичную аренду, которая на старте карьеры уже вытаскивала его из кризиса. На этот раз Серхио подобрал «Спортинг», проводивший сложный сезон. Поначалу в Лиссабоне не поняли, что делать с новичком, и просто не выпускали на поле. Дебют Коке в чемпионате случился только в марте: зелено-белые никак не могли пробить вялый «Жил Висенте» и для спасения ситуации достали со скамейки испанца. Коке хватило 22 минут, чтобы оформить дубль и принести команде победу (2:0). После такого всплеска парень получил еще несколько матчей практики, но больше не забивал и летом вернулся в «Марсель».

Правда, французам 23-летний нападающий был не нужен, и в июле 2006-го его за миллион евро продали в «Арис». В Греции Серхио провел самый стабильный этап карьеры: за шесть лет отыграл 176 матчей во всех турнирах, в которых оформил 39+25 по «гол плюс пас».

«Арис» и все, что его окружает, — это лучшее, что случилось в моей карьере. Знаю, что меня там любят так же сильно", — делился Коке.

После «Ариса» Коке ненадолго заглянул в немецкий «Ян Регенсбург», поколесил по Азербайджану, Боливии и Индии и вернулся в любимый греческий клуб, чтобы с комфортом завершить карьеру. С футболом Пардо завязал в 33 года. В топ-лигах никто не нуждался в скромном бомбардире, а продолжать гастроли по экзотическим странам он уже не хотел. Да и вообще Коке нашел выгодное дело вне футбола, которое прославило его намного сильнее выступлений на зеленом газоне.

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Наркоторговля после завершения карьеры

Серхио не стал тренером, комментатором или телеведущим, как делают после завершения карьеры многие его коллеги. Он избрал куда более скользкий путь и занялся наркоторговлей. На самом деле Пардо давно был знаком с криминальным миром. Он рос в не самом спокойном районе Малаги, а также провел несколько лет в Марселе, который сильно впечатлил молодого футболиста. Причем он единственный в команде жил в самом городе, а не в более безопасном пригороде, так как был закален уличной жизнью с ранних лет.

«Все мои друзья были торговцами или ворами, — вспоминал Коке. — Я был единственным игроком «Марселя», который жил в городе — остальные боялись. При этом я никогда не был жертвой кражи в Марселе, никогда. Один футболист даже попросил меня найти его угнанную машину! Так и не нашел, но, эй, они все равно меня спросили».

Неудивительно, что после футбольной карьеры Коке без угрызений совести окунулся в криминальный мир — для него это было нормой, сопровождавшей его с раннего возраста. К тому же он долгие годы прожил в Средиземноморье, где наркоторговля — старый и распространенный бизнес, а трафик гашиша налажен, как доставка пиццы в мегаполисе. За это время мужчина заимел кучу знакомых в мафии, которые подсобили начинающему наркоторговцу.

«У меня везде есть контакты, но я не Пабло Эскобар», — говорил Пардо.

Коке занялся торговлей вместе с братом и еще несколькими партнерами. Банда быстро раскрутилась до большого оборота не только в Испании, но и других европейских странах. Позже выяснилось, что именно экс-футболист играл ключевую роль в наркобизнесе, в том числе проводил операции с провозом и реализацией запрещенных веществ.

Правда, на свободе Пардо и его сообщники пробыли недолго. Коке закончил с футболом в 2016-м, а оказался за решеткой уже в 2019-м. Сеть экс-футболиста накрыла гражданская гвардия в ходе специальной операции «Маскоке». Около 150 служителей закона провели 11 одновременных обысков, по результатам которых задержали 20 человек и обнаружили тонну гашиша, а также оружие и наличные.

Следствие предъявило в качестве обвинения огромное число записей телефонных разговоров, в которых Коке обсуждал мутные дела с другими членами банды. Показательно, что в роли обвинителей в числе прочих выступили девушка и брат Пардо.

Коке сел в тюрьму на полтора года. Изначально ему грозило 16 лет, но он вышел по УДО и залогу в 15 тысяч евро. В 2023-м бывший форвард «Марселя» вернулся за решетку и, вероятно, пробудет там до 2027 года. В тюрьме Малаги все знают, кто такой Серхио Пардо, к тому же там хватает французов и болельщиков «Марселя».

«Если ты футболист, то тебе повезло — ты можешь много зарабатывать. Как футболист я получал, наверное, миллион евро в год. В наркоторговле я вытаскивал столько за два месяца. Но с риском для жизни. Здесь, в тюрьме, тебя могут убить, но я не боюсь. Тюрьма открыта для глупых. Кстати, здесь я видел много футболок «Марселя». Если бы я мог, то не стал бы заниматься тем, чем занимался после конца карьеры. Но вот так сложилось».