Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25

Главное о новом розыгрыше лиги 1.

Даты сезона лиги 1, старт и последний тур

87-й сезон французской лиги 1, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Франции, пройдет с 16 августа 2024 по 18 мая 2025 года. Матчи 1-го тура состоялись с 16 по 18 августа. Игры заключительного тура пройдут 18 мая 2024 года.

Лига 1. Фото Global Look Press

Все команды — участницы чемпионата Франции

В розыгрыше принимают участие 18 команд. В лигу 1 в сезоне-2023/24 получили повышение «Осер», «Анже» и «Сент-Этьен». Из высшего дивизиона по итогам прошлого сезона вылетели «Мец», «Лорьян» и «Клермон».

«Анже»

«Брест»

«Гавр»

«Ланс»

«Лилль»

«Лион»

«Марсель»

«Монако»

«Монпелье»

«Нант»

«Ницца»

«Осер»

«Пари Сен-Жермен»

«Реймс»

«Ренн»

«Сент-Этьен»

«Страсбур»

«Тулуза»

Чемпион и участники еврокубков в этом сезоне

Чемпионом Франции в сезоне-2023/24 стал «ПСЖ». Парижский клуб выиграл лигу 1 в третий раз подряд и в рекордный 12-й в истории. Парижане стали чемпионами десять раз за последние 12 лет.

В новом розыгрыше Лиги чемпионов Францию будут представлять четыре клуба. В основной раунд попали «ПСЖ», «Монако» и «Брест», а «Лилль» играет в отборочном турнире.

В Лиге Европы выступят пятая команда французской лиги «Ницца» и финалист Кубка Франции «Лион», а в Лиге конференций — «Ланс».

«ПСЖ» — действующий чемпион Франции. Фото Global Look Press

Кто фаворит чемпионата Франции

Главным фаворитом в лиге 1 считается действующий чемпион — «ПСЖ». Котировка на чемпионство парижан перед стартом сезона — 1,25. Вторым претендентом аналитики назвали «Монако» — с коэффициентом 13,00, а третьим — «Марсель» с 15,00.

Российские футболисты в лиге 1

Далер Кузяев («Гавр»)

Российский полузащитник стал игроком французского клуба 12 июля 2023 года. Контракт «Гавра» с экс-футболистом «Зенита» рассчитан до 2025 года, зарплата Кузяева — около 350 тысяч евро в год.

Далер дебютировал в лиге 13 августа в гостевом матче с «Монпелье». 20 августа в матче чемпионата с «Брестом» россиянин забил свой первый гол за клуб. В сезоне-2023/24 хавбек провел 33 матча за французский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Александр Головин («Монако»)

Российский полузащитник перешел в «Монако» из ЦСКА 27 июля 2018 года. Его контракт был рассчитан на 5 лет с зарплатой около 2 миллионов евро в год. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, он стал рекордно дорогим для российских футболистов.

Александр дебютировал в «Монако» 20 сентября 2018 года в матче с «Нимом». Первый гол Головин забил 29 января 2019 года в игре Кубка французской лиги против «Генгама».

В марте 2020 года россиянин продлил контракт с французским клубом до июня 2024 года. В феврале 2023 года Александр подписал еще одно соглашение — теперь до лета 2026 года. В сентябре 2023-го Головин впервые надел капитанскую повязку клуба.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Матвей Сафонов («ПСЖ»)

Вратарь сборной России перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Сафонов подписал с парижанами 5-летний контракт до 2029 года. Впервые за французский клуб голкипер сыграл в межсезонье в товарищеском матче против «Штурма». Конкурент Матвея — итальянец Джанлуиджи Доннарумма — родился с ним в один день (25 февраля 1999 года).

Расписание 1-го тура чемпионата Франции

16 августа, пятница

21.45. «Гавр» — «ПСЖ» — 1:4

17 августа, суббота

18.00. «Брест» — «Марсель» — 1:5

20.00. «Реймс» — «Лилль» — 0:2

22.00. «Монако» — «Сент-Этьен» — 1:0

18 августа, воскресенье

16.00. «Осер» — «Ницца» — 2:1

18.00. «Тулуза» — «Нант» — 0:0

18.00. «Монпелье» — «Страсбур» — 1:1

18.00. «Анжер» — «Ланс» — 0:1

21.45. «Ренн» — «Лион» — 3:0

Время начала матчей — московское.

Расписание матчей и турнирная таблица лиги 1 в актуальном виде доступны в разделе чемпионата Франции на сайте «СЭ».

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