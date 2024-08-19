Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25

19 августа, 23:00
87-й сезон французской лиги 1, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Франции, пройдет с 16 августа 2024 по 18 мая 2025 года. Матчи 1-го тура состоялись с 16 по 18 августа. Игры заключительного тура пройдут 18 мая 2024 года.
В розыгрыше принимают участие 18 команд. В лигу 1 в сезоне-2023/24 получили повышение «Осер», «Анже» и «Сент-Этьен». Из высшего дивизиона по итогам прошлого сезона вылетели «Мец», «Лорьян» и «Клермон».
«Анже»
«Брест»
«Гавр»
«Ланс»
«Лилль»
«Лион»
«Марсель»
«Монако»
«Монпелье»
«Нант»
«Ницца»
«Осер»
«Пари Сен-Жермен»
«Реймс»
«Ренн»
«Сент-Этьен»
«Страсбур»
«Тулуза»
Чемпионом Франции в сезоне-2023/24 стал «ПСЖ». Парижский клуб выиграл лигу 1 в третий раз подряд и в рекордный 12-й в истории. Парижане стали чемпионами десять раз за последние 12 лет.
В новом розыгрыше Лиги чемпионов Францию будут представлять четыре клуба. В основной раунд попали «ПСЖ», «Монако» и «Брест», а «Лилль» играет в отборочном турнире.
В Лиге Европы выступят пятая команда французской лиги «Ницца» и финалист Кубка Франции «Лион», а в Лиге конференций — «Ланс».
Главным фаворитом в лиге 1 считается действующий чемпион — «ПСЖ». Котировка на чемпионство парижан перед стартом сезона — 1,25. Вторым претендентом аналитики назвали «Монако» — с коэффициентом 13,00, а третьим — «Марсель» с 15,00.
Российский полузащитник стал игроком французского клуба 12 июля 2023 года. Контракт «Гавра» с экс-футболистом «Зенита» рассчитан до 2025 года, зарплата Кузяева — около 350 тысяч евро в год.
Далер дебютировал в лиге 13 августа в гостевом матче с «Монпелье». 20 августа в матче чемпионата с «Брестом» россиянин забил свой первый гол за клуб. В сезоне-2023/24 хавбек провел 33 матча за французский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Российский полузащитник перешел в «Монако» из ЦСКА 27 июля 2018 года. Его контракт был рассчитан на 5 лет с зарплатой около 2 миллионов евро в год. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, он стал рекордно дорогим для российских футболистов.
Александр дебютировал в «Монако» 20 сентября 2018 года в матче с «Нимом». Первый гол Головин забил 29 января 2019 года в игре Кубка французской лиги против «Генгама».
В марте 2020 года россиянин продлил контракт с французским клубом до июня 2024 года. В феврале 2023 года Александр подписал еще одно соглашение — теперь до лета 2026 года. В сентябре 2023-го Головин впервые надел капитанскую повязку клуба.
В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.
Вратарь сборной России перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Сафонов подписал с парижанами 5-летний контракт до 2029 года. Впервые за французский клуб голкипер сыграл в межсезонье в товарищеском матче против «Штурма». Конкурент Матвея — итальянец Джанлуиджи Доннарумма — родился с ним в один день (25 февраля 1999 года).
21.45. «Гавр» — «ПСЖ» — 1:4
18.00. «Брест» — «Марсель» — 1:5
20.00. «Реймс» — «Лилль» — 0:2
22.00. «Монако» — «Сент-Этьен» — 1:0
16.00. «Осер» — «Ницца» — 2:1
18.00. «Тулуза» — «Нант» — 0:0
18.00. «Монпелье» — «Страсбур» — 1:1
18.00. «Анжер» — «Ланс» — 0:1
21.45. «Ренн» — «Лион» — 3:0
Время начала матчей — московское.
Расписание матчей и турнирная таблица лиги 1 в актуальном виде доступны в разделе чемпионата Франции на сайте «СЭ».
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