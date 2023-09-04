Кузяев зажигает в «Гавре». Забивает, набивает крутую статистику и купается в любви болельщиков

Исполняет мечту.

Российские футболисты продолжают штурмовать Европу: Головин уже отличился первым мячом в сезоне за «Монако», Миранчук набирает форму, чтобы переубедить Гасперини, а Сазонов и Захарян только начали европейскую карьеру. Из списка немного выбивается Далер Кузяев, который решился на отъезд в Европу в весьма зрелом для футболиста возрасте 30 лет.

Невыразительно дебютировал, а потом забил два мяча в трех играх

Хавбек долгое время искал новый клуб: первая попытка уехать в 2020-м обернулась неудачей, в этот раз план опять был на грани провала. К началу августа Далер по-прежнему сидел без клуба — казалось, все закончится очередным возвращением в «Зенит». Но совершенно неожиданно Кузяев подписал контракт с «Гавром», новичком лиги 1.

Согласно инсайдам, Далер нехило потерял в деньгах. Sport24 сообщал, что игрок будет зарабатывать 350 тысяч евро в сезон (против 1,8 млн евро в «Зените»). Но Кузяев сразу говорил, что готов пойти на финансовые жертвы ради мечты — и сейчас она осуществляется сполна.

Россиянин уже забил два мяча в четырех матчах сезона, стал крепким игроком основы и показывает неплохие результаты с аутсайдером чемпионата (10-е место). Первым от ног Кузяева пал «Брест»: хавбек забил красоту в дальнюю девятку в стиле Месси. Спустя тур пострадал «Лорьян»: Далер возглавил контратаку 2в1, протащил мяч до штрафной, откатил под удар Лоику Него, а тот отблагодарил его обратным пасом — Кузяеву оставалось попасть в пустые ворота.

А ведь дебютный матч для Далера выдался не очень удачным. Хавбек вяло действовал в обороне и косвенно стал виновником двух пропущенных мячей. Сначала он проиграл единоборство во время углового, а потом отдал пас партнеру, который затем перехватил соперник. Хотя полностью перекладывать вину на Кузяева неправильно: в первом случае Далера столкнули с 190-сантиметровым столбом, а во втором затормозил именно одноклубник россиянина.

Фото ФК «Гавр»

Играет в комфортных условиях, попал в сборную тура и получает респекты от всех вокруг

На Кузяева действительно делают ставку: он играет почти все 90 минут и очень близко к воротам. «Гавр» чередует схемы 4-2-3-1 и 5-3-2. В первом случае Далер феерит на позиции десятки, а во втором играет привычную роль восьмерки — такая же у него была в «Зените». Функции Кузяева остались почти теми же: прикрывает фланги и не боится вбегать в чужую штрафную, внося суматоху.

Со статистикой у Кузяева пока тоже порядок. Он — лучший игрок «Гавра» по сумме ожидаемых голов и результативных передач (1,5), а также делит первое место в команде с нападающим Алиу и по числу ударов (8). По ожидаемым голам без учета пенальти Далер вообще с отрывом лучший в команде (1,2), опережая ближайшего конкурента по этому показателю вдвое. Также Кузяев лучший по продвигающим передачам (19) и второй по пасам в финальную треть (11). Объясняются эти цифры более атакующей ролью Кузяева по сравнению с той, что была у него в «Зените» — в последнем туре против «Лорьяна» он и вовсе вышел на позицию под нападающим. Далер — самый дорогой футболист команды согласно Transfermarkt (10 миллионов евро при оценке всего состава в 49), так что неудивительно, что тренер старается использовать его потенциал по полной.

Французы в восторге. Издание L'Equipe выпустило статью с оценками за матч «Гавр» — «Лорьян» и не побоялось возвести Кузяева в цари, а также включило игрока в символическую сборную 4-го тура (Головин тоже там). Болельщики тоже в экстазе, вот что они пишут в соцсетях:

«Далер — моя большая любовь. Боевой дух, видение поля и высокий интеллект. Он будет большим активом для нашего клуба, вернувшегося в высший дивизион».

«Что за игрок этот Кузяев! Восторг».

«Кузяев — король».

На этом парад комплиментов не заканчивается. Вот что после 4-го тура сказал тренер «Гавра» Лука Элснер: «Вероятно, Кузяев — лучший игрок из всех, с кем я работал, потому, как он может находить свободные зоны и перемещаться по полю. Чем больше времени он получает, тем точнее становятся его действия. Благодаря своему игровому интеллекту он всегда может быть на несколько ходов впереди соперников. Также он действует очень технично, но при этом просто, что является довольно редким сочетанием».

Но что говорит сам Далер? Официальный сайт лиги 1 взял интервью у новичка «Гавра», в котором тот рассказал об адаптации во Франции и в новой команде. Игрок поделился, что его вдохновил переход Головина в «Монако», а окончательные сомнения по переезду в новую страну отмел Семак, который играл за «ПСЖ».

На самом поле у Кузяева проблем почти нет, но на бытовом уровне ему приходится нелегко. Игрок основательно занялся изучением французского, три-четыре раза в неделю работает с репетитором и упражняется с помощью приложения. Другой немаловажный момент: французская кухня. Далер пока привыкает к ней и скучает по маминым блюдам и гречке. А еще он сравнил сервис услуг во Франции и России.

«В первые несколько недель здесь у меня сложилось впечатление, что все административные процедуры намного сложнее. Чтобы купить сим-карту, автомобиль или открыть банковский счет, иногда нужно предоставить подтверждение адреса или платежные ведомости. В России с этим все проще», — рассказал Кузяев.

Впереди перерыв на матчи сборных, а затем матч с кризисным «Лионом». В октябре «Гавру» также предстоят встречи с «Лиллем» и «Марселем», а эпичная встреча с Головиным состоится 12 ноября. А вот до проверки от «ПСЖ» еще далеко: чемпионы приедут в Гавр только в декабре.