«В Париже нашел майку Аршавина в «Арсенале» — купил за два евро!» Интервью российского одноклубника Месси и Мбаппе

Обозреватель «СЭ» поговорил с 15-летним защитником, обучающимся в академии «ПСЖ».

Второй тайм домашнего матча «Пари Сен-Жермен» с «Анже», первого для Лео Месси после ЧМ-2022, я смотрел вместе с единственным сейчас нашим человеком в «ПСЖ». Это когда-то в основе парижан играли Игорь Яновский и Сергей Семак, а теперь взрослым игрокам из России до звездного топ-клуба из столицы Франции — как до Луны.

Но в академии «ПСЖ» на позиции центрального защитника уже три с лишним года играет 15-летний Денис Родин, парень ростом 193 сантиметра и с удивительной судьбой: до 12 лет, когда он с родителями в связи с бизнесом отца переехал во Францию, никогда не занимался футболом профессионально, — а в Париже он понравился, и его взяли в академию ведущего клуба страны. Причем уже четвертый год игры там доказывает, что никакой случайности в этом нет.

С очень увлеченным и прекрасно знающим мировой футбол подростком мы начали первое в его жизни интервью прямо во время игры, а продолжили после ее окончания. Родина абсолютно не смутил видеоформат, в котором мы записали несколько «кружочков» для моего Telegram-канала «РабиНерв» — он оказался очень раскованным и на разговор пошел легко. И так же отреагировал на одну из первых реплик в комментариях: «Типичный фифер. Удачи пареньку!». По словам Дениса, он действительно обожает играть в футбольный симулятор. Но еще больше — в настоящий, не компьютерный футбол.

Игорь Рабинер и Денис Родин.

В Москве часто говорят, что моя кепка похожа на ту, что носил Лев Яшин

— Как ты попал в академию «ПСЖ»? — спрашиваю Родина.

— Подал заявку — так же, как любой человек, который хочет туда попасть. Меня позвали на просмотр. У нас был тестовый матч, после которого сказали, что я принят. Причем в России не занимался футболом профессионально, играл только во дворе. По-настоящему увлекся им во Франции. И вот уже четвертый год занимаюсь в академии.

— Всегда играл в центре обороны?

— В России был вратарем. Поэтому когда купил во Франции кепку и приезжаю в Москву на каникулы, мне часто говорят, что моя кепка похожа на ту, что носил Лев Яшин. Но во Франции уже сконцентрировался на игре в центре защиты. Причем из-за роста постоянно играю с ребятами постарше — 16-17-летними.

— Были ли уже в твоей жизни серьезные матчи при более или менее большом стечении зрителей, которые играли для тебя важную роль?

— В основном играю со вторыми командами по своему возрасту. Но один раз сыграл с первой — кажется, как раз с «Анже». Мы тогда проиграли 2:3, но я забил один мяч головой.

— Когда-нибудь был на тренировках первой команды «ПСЖ»?

— Нет.

— Ты и на матч первой команды «ПСЖ», как сказал мне еще до записи, пришел лишь в третий раз. Почему?

— Очень далеко живу от «Парк де Пренс» — на другом конце Парижа. На машине без пробок в лучшем случае 40 минут. А сегодня застряли в пробке и добирались намного дольше. На тренировки из дома почти всегда хожу пешком по часу в один конец. Конечно, спокойно мог бы и доехать, но мне так нравится и здоровью помогает.

Мечтаю сыграть за «ПСЖ» или «Атлетико»

— Как впечатление от игры «ПСЖ» — «Анже»?

— Если честно, «ПСЖ» не играл как лидер чемпионата. Или скорее «Анже» не показывал футбол, которого можно ждать от команды с последнего места. Временами игра даже довольно равная, и даже Доннарумма спасал. «ПСЖ» давил, но реализовать моменты при 1:0 долго не мог, пока Месси не забил второй мяч.

— Мбаппе, Месси, Неймар — на кого любишь смотреть больше всех?

— Мне очень нравится «жого бонита» Неймара. Бразилец — художник на поле! А вообще они очень разноплановые игроки. Мбаппе — чистый нападающий очень солидного уровня. Месси — гениальный плеймейкер, который, мне кажется, опять получит «Золотой мяч». Сегодня он снова отдал очень много классных пасов. Три очень крутых, самого элитного уровня игрока.

— Возможности к ним подойти и сфотографироваться у тебя не было?

— Пока нет.

— А хочешь оказаться на месте ребят из академии, которые в перерыве матча с «Анже» выходили один на один с вратарем и делали другие упражнения перед 50 тысячами зрителей?

— Да, это было бы для меня большой честью. Надеюсь, однажды пришлют такой вызов.

— Мечтаешь когда-нибудь попасть в основу «Пари Сен-Жермен»?

— Конечно. А еще мне очень хотелось бы играть за мадридский «Атлетико». Это мой любимый клуб, кроме «ПСЖ». Если стану профессиональным футболистом, хотел бы несколько лет играть за «Атлетико»!

— А чем привлекли именно «матрасники»?

— Я был очень вдохновлен Антуаном Гризманном в его первый заход в эту команду. И мне всегда нравился бойцовский стиль игры «Атлетико». Уважал, как команда Диего Симеоне старается выжимать победу в любой игре. Сейчас, конечно, они сильно не в форме и потеряли одного из ключевых футболистов Жоао Феликса, но надеюсь, что все улучшится, и «Атлетико» станет прежним.

— За какую сборную ты бы хотел играть, если однажды такая возможность появится, и будет выбор: Франции или России?

— Скорее всего, за сборную Франции, потому что очень большая все-таки разница в классе по сравнению со сборной России. Но в ней я тоже хотел бы играть. То есть сборная Франции меня привлекает из-за уровня, а сборная России — потому что своя.

— Расстроился поражению французов от Аргентины в финале чемпионата мира или был рад за Месси?

— Мне было обидно за Францию, но Месси, мне кажется, заслуживал этого титула.

В России нравится атака «Динамо» — со Смоловым и Захаряном. ЦСКА восхитил победами над «Реалом»

— Кто твои любимые футболисты в мире и в России — и лучшие на твой взгляд, центральные защитники?

— Мне очень нравится работоспособность и видение поля Гризманна. Очень жалко, что он перешел в «Барселону» и три года там мало играл, это был бессмысленный момент в его карьере. Но на этом чемпионате мира он показал, что по-прежнему один из ведущих игроков сборной Франции. Еще мне очень приятно смотреть на Жоау Феликса, его дриблинг и разрезающие передачи. Начал за ним следить, когда он еще играл в «Бенфике», и был очень рад за него, когда он перешел в «Атлетико». Надеюсь, в «Челси» у него все получится, хоть он и начал с удаления.

Что касается российских футболистов, то восхищаюсь легендарным Львом Яшиным, а если говорить о тех, чью игру видел сам, — Андрей Аршавин. Кстати, недавно на развале в Париже нашел и купил за два евро футболку «Арсенала» с фамилией Аршавина. Удивился, что во Франции, да еще и спустя столько лет после его игры в Лондоне, ее можно найти. И не меньше удивился, что она подходила под мой рост — ведь сам Аршавин намного ниже.

Из тех, кто играет сейчас, нравится Александр Головин — его видение поля и то, какие красивые голы он забивает. Очень надеюсь, что травмы не помешают ему хорошо продолжить карьеру.

Из центральных защитников больше всего уважаю Карлеса Пуйоля. Не застал его игру, но смотрел много видео с ним. Очень отважно и решительно вел себя на поле и был настоящим капитаном, делал свою работу — и делал ее хорошо. По моему мнению, это один из лучших защитников и капитанов в истории. Из современных — Маркиньюс, капитан «ПСЖ». Мне он запомнился, когда в 2020 году забивал решающие голы на последних стадиях Лиги чемпионов. И сам по себе он очень качественный защитник.

Российских игроков этого амплуа мало знаю. Но на чемпионате мира 2018 года мне очень запомнилась отважная игра Сергея Игнашевича. Он не боялся бороться за мяч, и, в частности, благодаря его игре мы дошли до четвертьфинала.

— За какие российские клубы ты болеешь?

— Не могу назвать себя именно болельщиком какого-либо российского клуба. Но мне очень нравится атакующий потенциал «Динамо» и то, какой коллектив там смогли собрать — с Федором Смоловым и Арсеном Захаряном. Также меня восхитил ЦСКА, когда выиграл у мадридского «Реала» дома и в гостях в сезоне-2018/19. Жаль, что в результате армейцы тогда даже не вышли из группы.

— Как родители относятся к твоему увлечению футболом, чем они занимаются и кем видят тебя в будущем?

— Папа занимается бизнесом, мама — писатель и журналист. Они поддерживают мое увлечение спортом и заранее согласны с моими решениями о будущем.