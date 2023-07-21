Страшное ограбление дома Доннаруммы: вратаря «ПСЖ» ударили по голове и вместе с женой держали под дулом пистолета

Вынесли полмиллиона евро!

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и его жена Алессия Элефанте не скоро забудут жуткие события прошлой ночи. Пара подверглась нападению грабителей, которые проникли в дом футболиста в Париже.

Доннарумму ограбили на 500 тысяч евро: украли украшения, часы и люксовые сумки

По данным французских СМИ, из дома итальянского игрока вынесли ценности на сумму около 500 тысяч евро.

Сообщается, что преступники выломали двери, после чего связали Доннарумму и его супругу. Не помог даже охранник — его преступники тоже обезоружили и связали.

Доннарумме досталось больше всех: во время ограбления его ударили по голове, из-за чего у футболиста образовались две кровоточащие раны. Спортсмена и его жену держали под дулом пистолета, пока группа преступников обчищала полки, шкафы и сейфы. По данным RMС, грабители забрали ювелирные украшения, дорогие часы и люксовые сумки.

Около трех часов ночи семье удалось выбраться из дома и укрыться в ближайшем отеле. Затем их в шоковом состоянии доставили в больницу. Именно сотрудники гостиницы вызвали полицию.

Доннарума все равно отправится в турне по Азии с «ПСЖ»

Несмотря на телесные повреждения в результате нападения, итальянский вратарь в субботу отправится в Японию в составе «ПСЖ» для участия в летнем турне парижан по Азии.

«Они с супругой в шоке от случившегося, но делают все, чтобы как можно быстрее пережить это ужасное испытание, — сообщил представитель футболиста Винченцо Райола (двоюродный брат Мино). — Они сотрудничают с полицией, которая начала расследование».

За дело о нападении и ограблении Доннаруммы взялся специальный отдел полиции Парижа, который специализируется на расследованиях и поиске группировок грабителей.

Джанлуиджи Доннарумма. Фото Reuters

Игроков «ПСЖ» регулярно грабят. Доннарумма — уже девятый по счету!

Доннарумма не первая жертва преступников. В последние годы игроки «ПСЖ» часто подвергались кражам со взломом. Но обычно все происходило, когда их не было дома.

В январе этого года ограбили дом Серхио Рико: преступники забрали часы и украшения испанского вратаря на сумму около 25 тысяч евро.

В 2021 году от рук мошенников пострадал бразильский защитник Маркиньос — в его особняк проникли прямо во время матча парижан в чемпионате Франции. При этом дома находились члены его семьи. У бразильца украли 1300 фунтов наличными и дорогие сумки.

В ту же ночь грабители залезли в дом аргентинца Анхеля Ди Марии, когда там находились жена и дочери игрока. К счастью, никто не пострадал.

У другого аргентинца — Мауро Икарди — украли украшения, драгоценности и часы стоимостью 400 тысяч евро.

В 2019 году пострадал Дани Алвес: во время матча «ПСЖ» бразилец лишился вещей на сумму более 10 тысяч евро.

Из особняка Тьяго Силвы в декабре 2018-го вынесли целый сейф! С содержимым на 1,5 миллиона евро.

Наконец, «рекордсмен» по ограблениям в «ПСЖ» — Эрик Максим Шупо-Мотинг. Преступники дважды обчищали его дом, а суммарный ущерб составил 600 тысяч евро.