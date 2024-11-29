Доннарумма хочет уйти из «ПСЖ» из-за конкуренции с Сафоновым. Итальянец недоволен отношением Луиса Энрике

Матвей все ближе к основе?

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассматривает вариант с уходом из клуба из-за усилившейся конкуренции с Матвеем Сафоновым. Итальянец серьезно расстроился, не сыграв против «Баварии» в матче общего этапа Лиги чемпионов (0:1). Он недоволен статусом в команде.

Почему Доннарумма хочет уйти

Сафонов вышел в основе в двух последних матчах «ПСЖ» во всех турнирах: сначала не пропустил от «Тулузы» (3:0) в чемпионате Франции, а затем появился с первых минут против «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.

В окружении Доннаруммы говорили, что Джиджо не играл с немецким клубом из-за проблем со здоровьем — не избавился от кишечного вируса. Однако, по информации авторитетного французского издания L'Equipe, это не совсем так. Итальянец остался недоволен тем, что оказался на скамейке запасных, и сидел весь матч с очень кислым лицом.

Вратарь не понимает, почему не обладает статусом безальтернативно основного голкипера и должен бороться за место в воротах. Кроме того, он не чувствует доверие со стороны Луиса Энрике и всего тренерского штаба. По информации источника, Джиджо даже готов покинуть клуб из-за конкуренции с россиянином, не продлив контракт с «ПСЖ» — нынешний действует до лета 2026 года.

«Думаю, этот выбор никого не застал врасплох, ведь перед началом сезона вратарям «ПСЖ» сказали, что никто из них не является первым номером. Самое ужасное для Луиса Энрике, что после его решения Сафонов совершил ляп вроде тех, которыми отличается Доннарумма.

Решается ли проблема во вратарской линии «ПСЖ» с помощью ротации? Я так не считаю. Полагаю, наоборот, все становится только хуже. Как бы то ни было, когда нам говорили о том, что Доннарумма и Сафонов будут по-настоящему конкурировать, нам не врали», — оценил ситуацию экс-игрок «ПСЖ» и эксперт RMC Sport Жером Ротен.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Фото Getty Images

Что говорит главный тренер «ПСЖ»

Луис Энрике еще перед началом сезона анонсировал конкуренцию между всеми футболистами в составе. В тренерском штабе отмечают преимущество Сафонова в игре ногами, причем он прогрессирует в данном компоненте. Испанский специалист еще раз проговорил это на пресс-конференции после поражения от «Баварии».

«Цель, которую я ставлю перед всеми игроками в составе, состоит в том, чтобы все футболисты были готовы к предстоящему матчу. Я выбрал Сафонова для преодоления прессинга «Баварии» и создания превосходства при розыгрыше мяча. Поражения всегда досадны и обидны, но они дают мне много информации о том, какие футболисты смогут играть здесь в будущем, если оно будет. Я повторюсь, они дают мне интересную и необходимую информацию о том, сможем ли мы продолжить наш совместный путь», — сказал тренер парижан.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Фото Global Look Press

Как выступает Сафонов

Россиянин летом присоединился к «ПСЖ»: «Краснодару» за него заплатили 20 миллионов евро. Матвей сыграл в шести матчах во всех турнирах и в половине из них не пропустил. Правда, выступление против «Баварии» получилось неоднозначным — вратарь совершил несколько классных сейвов, но допустил ошибку, которая привела к голу, и как раз не очень уверенно играл ногами. Доннарумма появился в 11 встречах парижан в нынешнем сезоне во всех турнирах, но на ноль закончил лишь две.