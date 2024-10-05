Давиташвили оформил хет-трик во Франции! Экс-нападающий «Рубина» вытянул «Сент-Этьен»

Громко заявил о себе?

Нападающий «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили оформил хет-трик в чемпионате Франции. В матче 7-го тура против «Осера» 23-летний грузин отметился голами на 15-й, 54-й и 86-й минутах. У соперника на 74-й минуте забил Тео Бэр. Матч закончился со счетом 3:1, результат позволил «Сент-Этьену» покинуть зону вылета.

Зурико прогрессирует во Франции

Для Давиташвили это первые голы в рамках французского чемпионата. Также на счету Зурико две голевые передачи — грузин помог своей команде обыграть «Лилль» и сыграть вничью с «Нантом».

Вингер перешел в «Сент-Этьен» в июле: по данным Transfermarkt, за него заплатили 6 миллионов евро. Контракт был подписан до 2028 года.

До перехода в «Сент-Этьен» Давиташвили уже успел пошуметь во Франции за свой прошлый клуб — «Бордо». В составе жирондинцев за два сезона Зурико провел больше 70 матчей, забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач. Стоит упомянуть, что «Бордо» не играет в высшем дивизионе: все свои результативные действия вингер набрал в лиге 2 и Кубке страны. По итогам сезона-2023/24 «Бордо» вылетел в лигу 3.

Это единственные западноевропейские клубы, в которых Давиташвили поиграл после того, как покинул Россию. Кроме них он выступал за батумское «Динамо», в составе которого даже успел отметиться голом в квалификации Лиги чемпионов. Однако в начале сезона-2022/23 нападающий начал путешествие по Франции.

Фото Global Look Press

В России не блистал

Российский этап карьеры у Давиташвили не задался. В 2019 году юный футболист приехал в «Рубин», но не смог закрепиться в составе казанцев и был отдан в аренду в «Ротор». Там он тоже ничем особенным не отметился и в статусе свободного агента перешел в тульский «Арсенал». Его он покинул в 2022 году.

В России Давиташвили почти всегда находился в тени Хвичи Кварацхелии. Некоторое время двух талантливых вингеров котировали примерно одинаково, но будущий форвард «Наполи» куда быстрее дорос до стартового состава.