Бен Йеддера признали виновным в сексуальном насилии. Экс-одноклубнику Головина дали два года условно

Конец карьеры все ближе.

Бывшего нападающего «Монако» и сборной Франции Виссама Бен Йеддера признали виновным по делу об изнасиловании, сообщило агентство RMC Sport. Он получил два года тюрьмы условно. И рискует уйти из футбола со скандалом, потому что на этом его «приключения» не заканчиваются.

Как прошел суд

Во вторник, 12 ноября, уголовный суд Ниццы признал 34-летнего игрока виновным в сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура запрашивала для француза два с половиной года лишения свободы, из которых полтора — условно.

По решению суда Бен Йеддера также обязали пройти лечение и выплатить компенсацию пострадавшей в размере 6,5 тысячи евро (5 тысяч за нематериальный ущерб и 1,5 тысячи за судебные издержки). Еще его оштрафовали на 5 тысяч за сопротивление аресту, а также лишили водительских прав на полгода.

Во время заседания Виссам сообщил, что не готов дать показания в связи с тем, что на момент инцидента был пьян и не может вспомнить детали происшествия.

Виссам Бен Йеддер. Фото Reuters

Что сделал Бен Йеддер? Много всего

В сентябре этого года форварду предъявили обвинения в сексуальном насилии и вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в сентябре в Альпах, когда Виссам и 23-летняя жертва сидели в машине. Адвокат пострадавшей потребовал от Бен Йеддера публичных извинений перед его клиенткой и возмещения ущерба в размере 25 тысяч евро. Согласно показаниям потерпевшей в суде, футболист приставал к ней в машине — пытался поцеловать, склонял к сексу, а затем мастурбировал, глядя на нее.

Ранее Бен Йеддер уже обвинялся в изнасиловании летом 2023-го. Две девушки в возрасте 19 и 20 лет рассказали, что на тот момент капитан «Монако» и его младший брат принуждали их к половому акту после совместного вечера.

Суд Ниццы предъявил Виссаму обвинения в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальных домогательствах. Футболист был заключен под стражу и вышел на свободу под залог в размере 900 тысяч евро. Дело все еще находится под следствием.

И это еще не все. Экс-одноклубник Александра Головина должен предстать перед судом в конце декабря за психологическое насилие в отношении своей супруги в рамках бракоразводного процесса, начатого в мае 2023-го.

Чем сейчас занимается Виссам

34-летний француз находится в статусе свободного агента с лета 2024-го, покинув «Монако» по окончании контракта. Не исключено, что вскоре он примет решение завершить карьеру, поскольку не пользуется спросом на рынке. Монегаски не стали продлевать контракт с ним как раз потому, что узнали о его нефутбольных проблемах.