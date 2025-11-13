«Поясни сам или мы с тебя спросим». На Украине набросились на Забарного из-за рукопожатия с Сафоновым

Неужели ему придется извиняться?

Фанаты киевского «Динамо» обрушились на защитника «ПСЖ» Илью Забарного из-за его дружеского жеста в адрес российского вратаря Матвея Сафонова, который также выступает за парижан. Он просто пожал руку — но этого хватило, чтобы на Украине поднялась волна возмущения.

Рукопожатие, ставшее скандалом

Поводом для недовольства стал короткий эпизод. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как Забарный и Сафонов здороваются. Видео мгновенно разлетелось по интернету.

Личность игрока определили по кольцам, хотя официального подтверждения не было. Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы в украинских соцсетях началась буря комментариев.

«Зачем он подает руку россиянину?» — спрашивают болельщики на фан-страницах «Динамо».

«Мы уважали Илью как патриота. А теперь что?» — написали другие.

По данным украинских СМИ, публикация вызвала резонанс не только в простых болельщицких кругах, но и в фанатских пабликах ультрас «Динамо», где поступок футболиста назвали недопустимым.

«Илья, поясни сам или мы с тебя спросим», — говорится в одном из сообщений.

Матвей Сафонов. Фото Global Look Press

Забарный и Сафонов — партнеры, но не друзья?

Украинец перешел в «ПСЖ» летом 2025 года из «Борнмута». Сафонов к тому моменту уже играл в Париже. Отношения между ними с самого начала считались напряженными: французская пресса писала, что Илья якобы отказывался от трансфера именно из-за присутствия россиянина в составе.

Позже, как сообщал Sport.fr, руководство клуба организовало личный разговор между футболистами, чтобы сгладить ситуацию.

Внешне конфликтов между ними не наблюдается — Илья и Матвей тренируются вместе, оба принимали участие в праздновании победы «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА.

В 23 года Забарный считается ключевой фигурой обороны сборной Украины. Его жест с рукопожатием вызвал болезненную реакцию у местных болельщиков, особенно в условиях нынешней политической напряженности.

Сам Илья ранее уже заявлял, что не поддерживает с россиянами личных отношений, но «вынужден контактировать» с Сафоновым на профессиональном уровне. В «ПСЖ» официально не комментировали ситуацию, придерживаясь стандартной позиции: клуб фокусируется на спортивных результатах, а личные взгляды игроков остаются вне поля обсуждения.

