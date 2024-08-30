Дело в руководстве.

Мировой футбол уже давно окончательно превратился в одну из самых денежных индустрий. Ну правда, то же кино, в котором крутятся чуть ли не миллиарды, все равно существенно отстает. Например, бюджет самых дорогих фильмов в истории крутится вокруг суммы в 400 миллионов долларов. Да Винисиусу из Саудовской Аравии прилетело предложение минимум вдвое сочнее. Даже состав «Ноттингем Форест» оценивается выше!

Для контроля финансовых историй УЕФА с сезона-2011/12 ввел финансовый фейр-плей. Грубо говоря, расходы клубов не могут существенно превышать доходы, иначе — разного рода санкции. Конечно, периодически возникают вопросы насчет двойных стандартов или разного отношения к богатым и бедным, но факт остается фактом — вопрос денег не первое десятилетие стоит довольно остро.

Справляются не все. С «Эвертона» пару раз снимали очки, как и с «Ювентуса», «Челси» получал трансферный бан, «Барса» вообще в мем превратилась. «Манчестер Сити»... Не каждый случай касается именно нарушений ФФП, но все они так или иначе связаны с тратами.

Лето 2024 года во французском футболе вообще горячее на подобные скандалы. Недавно «Бордо» лишился профессионального статуса и улетел в четвертую лигу из-за проблем с финансами. Сейчас же ярко подсветились проблемы «Лиона». Причем не в первый раз. Трудности тянутся с конца 2022-го, когда глава инвестиционной группы Eagle Football Holdings Джон Текстор выкупил 77,49% акций у Жана-Мишеля Ола, который руководил клубом 35 лет. С тех пор начался откровенный бардак.

Джон Текстор. Фото Global Look Press

Давайте просто несколько фактов озвучим. Первый: Текстора считали мутным, еще когда сделка даже не состоялась, потому что слишком все затянулось. Джон должен был закрыть вопросы летом, но получилось только зимой — полгода наскребал деньги. Под бизнесменом, к слову, в разной степени находятся еще «Ботафого, «Кристал Пэлас», «Моленбек» и молодежный центр подготовки «Флорида». Потоков для распределения ресурсов, мягко говоря, хватает.

Второй: инвестор все время что-то обещает и не выполняет. Самый яркий пример — заявленные 86 миллионов евро на зимние трансферы сразу после прихода к власти. Сколько потратили? 23 миллиона. И десятка из них пошла на вингера Джеффиньо из «Ботафого». Ага, того самого «Ботафого», который тоже принадлежит Текстору. То же самое касается обещания привлечь со стороны 300 миллионов евро в октябре 2023-го.

Третий: кошмарный с точки зрения управления предыдущий сезон. Тодд Боэли, у тебя есть конкурент! В прошлом году «Лион» выдал худший старт в своей истории и зимой шел на последнем месте в чемпионате. Там и летнее окно вышло таким, что хоть комедию снимай, но главное произошло потом. 30 ноября уволили главного тренера Фабио Гроссо и никак не могли выплатить ему два миллиона евро неустойки — настолько плачевная была ситуация. В итоге клуб попросил о поблажке — как бы в долг закупиться зимой и обильно распродаться летом, чтобы выйти в ноль. «Лиону» пошли навстречу, позволили потратить 60 миллионов евро, благодаря которым, скорее всего, и остались в лиге 1, залетев даже в еврокубки. Схема вроде понятная и на первый взгляд неплохая, да? И правда. Но только если действительно исполнить все вышесказанное.

Жорж Микаутадзе. Фото Global Look Press

Наступило лето, последовала еще одна масштабная закупка, теперь уже на 140 миллионов — вошли в топ-10 по тратам в Европе. Солидно! Привезли Микаутадзе, Ниакате, Бенрахма и еще парочку качественных ребят. Попробуете без «Гугла» догадаться, на сколько продали игроков? 34 с лишним миллионов. Положение некогда гранда французского футбола катастрофическое. До закрытия окна осталось всего ничего, а распродажу нужно устроить хотя бы на стольник. «Лион» выставил на трансфер буквально всех — неважно, с кем расстаться, лишь бы заплатили.