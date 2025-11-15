В Кубке Франции три клуба пролетели половину планеты ради матча 1/128 финала. Один из них преодолел 34 000 километров

15 ноября, 18:00
Тяжелая логистика и проблемный календарь — не только российская проблема. На этой неделе трем участникам Кубка Франции пришлось полететь на край света ради игры в 7-м раунде.
Единственным клубом из континентальной Франции, которому «повезло» отправиться в дальнее путешествие, стал «Мюлуз». Команде из пятой лиги в соперники досталась «Мажента» из Новой Каледонии — заморской французской колонии в Тихом океане.
В итоге «Мюлуз» пролетел около 17 000 километров в одну сторону и столько же в обратную. Но сохранил бодрость духа. «Мы наслаждаемся каждым моментом, пытаемся акклиматизироваться и пройти это уникальное приключение вместе. Выйдем на поле, полные решимости биться за «Мюлуз» даже на другом краю света», — сообщили в клубе.
Настрой помог — «Мюлуз» разгромил новокаледонского гранда 3:0. А на родине за этим наблюдали болельщики, которые ранним утром собрались в клубном доме на трансляцию.
«Солидное выступление, которым точно гордились все наши болельщики. Огромное спасибо всем за этот неповторимый момент», — написали в «Мюлузе».
Несчастные клубы нашлись и в заморских колониях. Так, «Пираэ» с Таити преодолел около 16 000 километров ради матча с континентальным «Карну». Таитяне летели почти 20 часов с тремя пересадками, а по прибытии поразились холоду. «Не будем врать — для нас это непривычно», — цитирует La Provence тренера «Пираэ» Ватеа Тераи. Матч состоится вечером 15 ноября.
Впрочем, команда не первый раз забирается так далеко от дома. Два года назад она уже прилетала во Францию, где проиграла в 7-м раунде Кубка «Сен-Мезьери» (0:1). А некоторые внимательные болельщики могут вспомнить, что в 2021 году «Пираэ» представлял ОФК на клубном чемпионате мира в ОАЭ — островитяне в 1-м раунде уступили «Аль-Джазире» 1:4 и покинули турнир.
Еще один клуб-путешественник — «Бандреле» с Майотты, острова в районе Мадагаскара. Ему также предстоит сыграть вечером 15 ноября с любительским «Монтреем», в пригороде Парижа.
AlAr
Вот это расстояния! Правда это всего один матч в году)
16.11.2025
Saiga-спринтер
В Кубке миллионов ВЦСПС команда из Львова добиралась до Петропавловска-Камчатского более 4 суток. Проиграв, еще дольще возвращалась обратно. Новая Каледония до Метрополии добралась гораздо быстрее.
16.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Расплата заколониальное прошлое..
16.11.2025
Гена Самарцев
А выезд в Новосибирск, это вообще как на дачу за город сгонять)
15.11.2025
kalmar kalmar
А у нас жалуются на перелёт 4 часа в кубке , вот вся разница в профессиональном отношении
15.11.2025
555 555
Я за всю свою жизнь столько не налетал,сколько они на одну игру сгоняли.
15.11.2025
555 555
По сравнению с их поездками,выезд в Хабаровск у нас,это как на курорт сгонять.
15.11.2025
Смутные Времена
Плохо освещается Кубок Франции , а сейчас , с учетом прорыва у Мюлуза , все6 выглядит , как замалчивание клуба ! В конце концов , могут выступить и у нас в "Пути регионов" , ну там , если дальше не пройдут.
15.11.2025
m_16
Может тогда и Сибирь с Кавказом отпустить?
15.11.2025
Гена Самарцев
А у нас тут жалуются про выезды в Хабаровск)
15.11.2025
Комсомолец 70-х
То есть про вставание с колен нам врут? И про суверенитет?
15.11.2025
hayabusa1
вы сначала РФ верните суверенитет... 35 лет как колония с ш а с данью 2-3 ярда $ в день
15.11.2025
hayabusa1
РФ 35 лет как колония с ш а с данью 2-3 ярда $ в день. эта тема табу
15.11.2025
Zuschauer
Свободу французским колониям! Позор французским колонизаторам! Новая Каледония станет свободной!
15.11.2025
Пан Юзеф
Когда-то "Мюлуз" был очень приличной командой, а сейчас свалился на дно. Жаль.
15.11.2025