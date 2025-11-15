В Кубке Франции три клуба пролетели половину планеты ради матча 1/128 финала. Один из них преодолел 34 000 километров

Все из-за команд в колониях.

Тяжелая логистика и проблемный календарь — не только российская проблема. На этой неделе трем участникам Кубка Франции пришлось полететь на край света ради игры в 7-м раунде.

34 000 километров ради победы

Единственным клубом из континентальной Франции, которому «повезло» отправиться в дальнее путешествие, стал «Мюлуз». Команде из пятой лиги в соперники досталась «Мажента» из Новой Каледонии — заморской французской колонии в Тихом океане.

В итоге «Мюлуз» пролетел около 17 000 километров в одну сторону и столько же в обратную. Но сохранил бодрость духа. «Мы наслаждаемся каждым моментом, пытаемся акклиматизироваться и пройти это уникальное приключение вместе. Выйдем на поле, полные решимости биться за «Мюлуз» даже на другом краю света», — сообщили в клубе.

Настрой помог — «Мюлуз» разгромил новокаледонского гранда 3:0. А на родине за этим наблюдали болельщики, которые ранним утром собрались в клубном доме на трансляцию.

«Солидное выступление, которым точно гордились все наши болельщики. Огромное спасибо всем за этот неповторимый момент», — написали в «Мюлузе».

Привычная история

Несчастные клубы нашлись и в заморских колониях. Так, «Пираэ» с Таити преодолел около 16 000 километров ради матча с континентальным «Карну». Таитяне летели почти 20 часов с тремя пересадками, а по прибытии поразились холоду. «Не будем врать — для нас это непривычно», — цитирует La Provence тренера «Пираэ» Ватеа Тераи. Матч состоится вечером 15 ноября.

Впрочем, команда не первый раз забирается так далеко от дома. Два года назад она уже прилетала во Францию, где проиграла в 7-м раунде Кубка «Сен-Мезьери» (0:1). А некоторые внимательные болельщики могут вспомнить, что в 2021 году «Пираэ» представлял ОФК на клубном чемпионате мира в ОАЭ — островитяне в 1-м раунде уступили «Аль-Джазире» 1:4 и покинули турнир.

Еще один клуб-путешественник — «Бандреле» с Майотты, острова в районе Мадагаскара. Ему также предстоит сыграть вечером 15 ноября с любительским «Монтреем», в пригороде Парижа.