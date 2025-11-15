Видео
15 ноября, 18:00

В Кубке Франции три клуба пролетели половину планеты ради матча 1/128 финала. Один из них преодолел 34 000 километров

«Мюлуз» пролетел 16 000 км ради матча Кубка Франции с «Мажентой» в Новой Каледонии
Фото ФК «Мюлуз»
Все из-за команд в колониях.

Тяжелая логистика и проблемный календарь — не только российская проблема. На этой неделе трем участникам Кубка Франции пришлось полететь на край света ради игры в 7-м раунде.

34 000 километров ради победы

Единственным клубом из континентальной Франции, которому «повезло» отправиться в дальнее путешествие, стал «Мюлуз». Команде из пятой лиги в соперники досталась «Мажента» из Новой Каледонии — заморской французской колонии в Тихом океане.

В итоге «Мюлуз» пролетел около 17 000 километров в одну сторону и столько же в обратную. Но сохранил бодрость духа. «Мы наслаждаемся каждым моментом, пытаемся акклиматизироваться и пройти это уникальное приключение вместе. Выйдем на поле, полные решимости биться за «Мюлуз» даже на другом краю света», — сообщили в клубе.

Настрой помог — «Мюлуз» разгромил новокаледонского гранда 3:0. А на родине за этим наблюдали болельщики, которые ранним утром собрались в клубном доме на трансляцию.

«Солидное выступление, которым точно гордились все наши болельщики. Огромное спасибо всем за этот неповторимый момент», — написали в «Мюлузе».

Привычная история

Несчастные клубы нашлись и в заморских колониях. Так, «Пираэ» с Таити преодолел около 16 000 километров ради матча с континентальным «Карну». Таитяне летели почти 20 часов с тремя пересадками, а по прибытии поразились холоду. «Не будем врать — для нас это непривычно», — цитирует La Provence тренера «Пираэ» Ватеа Тераи. Матч состоится вечером 15 ноября.

Впрочем, команда не первый раз забирается так далеко от дома. Два года назад она уже прилетала во Францию, где проиграла в 7-м раунде Кубка «Сен-Мезьери» (0:1). А некоторые внимательные болельщики могут вспомнить, что в 2021 году «Пираэ» представлял ОФК на клубном чемпионате мира в ОАЭ — островитяне в 1-м раунде уступили «Аль-Джазире» 1:4 и покинули турнир.

Еще один клуб-путешественник — «Бандреле» с Майотты, острова в районе Мадагаскара. Ему также предстоит сыграть вечером 15 ноября с любительским «Монтреем», в пригороде Парижа.

16

  • AlAr

    Вот это расстояния! Правда это всего один матч в году)

    16.11.2025

  • Saiga-спринтер

    В Кубке миллионов ВЦСПС команда из Львова добиралась до Петропавловска-Камчатского более 4 суток. Проиграв, еще дольще возвращалась обратно. Новая Каледония до Метрополии добралась гораздо быстрее.

    16.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Расплата заколониальное прошлое..

    16.11.2025

  • Гена Самарцев

    А выезд в Новосибирск, это вообще как на дачу за город сгонять)

    15.11.2025

  • kalmar kalmar

    А у нас жалуются на перелёт 4 часа в кубке , вот вся разница в профессиональном отношении

    15.11.2025

  • 555 555

    Я за всю свою жизнь столько не налетал,сколько они на одну игру сгоняли.

    15.11.2025

  • 555 555

    По сравнению с их поездками,выезд в Хабаровск у нас,это как на курорт сгонять.

    15.11.2025

  • Смутные Времена

    Плохо освещается Кубок Франции , а сейчас , с учетом прорыва у Мюлуза , все6 выглядит , как замалчивание клуба ! В конце концов , могут выступить и у нас в "Пути регионов" , ну там , если дальше не пройдут.

    15.11.2025

  • m_16

    Может тогда и Сибирь с Кавказом отпустить?

    15.11.2025

  • Гена Самарцев

    А у нас тут жалуются про выезды в Хабаровск)

    15.11.2025

  • Комсомолец 70-х

    То есть про вставание с колен нам врут? И про суверенитет?

    15.11.2025

  • hayabusa1

    вы сначала РФ верните суверенитет... 35 лет как колония с ш а с данью 2-3 ярда $ в день

    15.11.2025

  • hayabusa1

    РФ 35 лет как колония с ш а с данью 2-3 ярда $ в день. эта тема табу

    15.11.2025

  • Zuschauer

    Свободу французским колониям! Позор французским колонизаторам! Новая Каледония станет свободной!

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Когда-то "Мюлуз" был очень приличной командой, а сейчас свалился на дно. Жаль.

    15.11.2025

    Футбол
