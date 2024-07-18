Французский гранд скоро может потерять профессиональный статус. «Бордо» развалил очень мутный персонаж

Клуб с богатой историей испытывает серьезные трудности.

Французский «Бордо» находится на грани банкротства и нуждается в экстренной финансовой помощи. В клубе надеялись на то, что новым владельцем станет компания Fenway Sport Group, которой принадлежит контрольный пакет акций «Ливерпуля», однако сделка сорвалась.

Теперь нынешнему владельцу Жерару Лопесу необходимо погасить долг в размере 40 миллионов евро, либо «жиродинцам» придется объявить себя банкротами. Перспектива ужасная — вылет из лиги 2 в более низшие дивизионы.

По информации портала Footmercato, Лопес не собирается гасить долги, поэтому клуб, за который выступали Дидье Дешам, Зинедин Зидан, Эрик Кантона и Кристоф Дюгарри, скорее всего, потеряет профессиональный статус.

Фото Global Look Press

Как это вообще произошло?

Главный виновник ситуации — Жерар Лопес. С его приходом «Бордо» опустился в лигу 2 и начал испытывать огромные финансовые проблемы: чрезвычайно высокие расходы, аренда тренировочной базы, отрицательный баланс и куча задолженностей.

Лопес — человек, который привел «Лилль» к неожиданному чемпионству в сезоне-2020/21, умудряясь при этом зарабатывать на трансферах. Все восхищались путем клуба, который утер нос богатому «ПСЖ», но за ширмой успеха стояли не слишком красивые дела Жерара. Триумф «Лилля» был напрямую связан с кредитами от JP Morgan и Elliott Management — взяли у них больше 100 миллионов евро. Погасить долги не получилось из-за проблем с телеконтрактом, и клуб у Лопеса отобрали.

Карьера Жерара вообще похожа на путь афериста. Сделал деньги на инвестициях в Skype, а затем оставил в долгах почти все спортивные проекты, за которые брался.

Для начала он купил люксембургский клуб «Фола» из родного Эша. На тот момент команда была аутсайдером второй лиги. Деньги Лопеса позволили «Фоле» подняться в первый дивизион и стать чемпионом страны спустя 82 года после предыдущего успеха.

Затем Жерар решил сыграть по-крупному и окунулся в мир «Формулы-1», став владельцем Renault. В 2010 году он выкупил 75% акций, в 2011-м — остальные 25%, а затем переименовал команду в Lotus F1 Team. Через пять лет Лопес продал свои акции, оставил команду с долгом в 200 миллионов евро и ушел из гонок.

Дальше было много всего — различные госконтракты и инвестиции в «Лилль» через офшорные счета в Люксембурге.

В 2020-м Лопес взял в свою «империю» скромный бельгийский «Мускрон», но он обанкротился. После прихода Жерара начались огромные проблемы с зарплатами и забастовки игроков.

Еще один неудачный проект Лопеса-владельца — португальская «Боавишта». Она также по уши погрязла в долгах.

Жерар Лопес. Фото Global Look Press

«Бордо» действительно конец?

В Жерара Лопеса мало кто верит, учитывая его бэкграунд. Болельщики уже опубликовали пресс-релиз с призывом о помощи ко всем, кто может хоть что-то сделать для спасения клуба. Есть надежда, что такие люди, как Зидан, Кантона, Дешам и Дюгарри, не оставят команду в беде.

Еще в 2009 году «Бордо» выигрывал лигу 1 и выступал в Лиге чемпионов, где дошел до четвертьфинала и лишь там проиграл «Лиону». Команда до финансовых вливаний шейхов в «ПСЖ» была одной из самых успешных во Франции, в том числе экономически.

Однако с тех пор результаты пошли на убыль, хотя до поры до времени все было не так плохо. «Бордо» больше ни разу не пробивался в Лигу чемпионов, зато пять раз выступал в Лиге Европы, из них четырежды — как минимум на групповой стадии, а в 2013 году дошел до четвертьфинала. На внутренней арене «жирондинцы» успели выиграть лишь один трофей — Кубок Франции в том же 2013 году.

Фото Global Look Press

Затем «Бордо» и вовсе окончательно перешел в разряд середняков. Последнее участие в Лиге Европы датировано розыгрышем-2018/19, тогда французы не вышли из группы с «Зенитом», пражской «Славией» и «Копенгагеном». В лиге 1 же они заняли лишь 14-е место. Не лучшими были выступления и в последующие годы.

После покупки Жераром Лопесом клуб окончательно погрузился на дно. И скоро мы узнаем, закончится ли на этом славная история «Бордо».

Через банкротство проходили «Рейнджерс», «Парма», «Фиорентина» и многие другие команды, но они вернулись.