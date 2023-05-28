Неймар играл в покер и развлекался на гонках в Монте-Карло, пока «ПСЖ» оформлял чемпионство. А говорили, что ему тяжело передвигаться

Похоже, бразилец совсем оторван от команды.

В предпоследнем туре лиги 1 «ПСЖ» завоевал очередной чемпионский титул благодаря ничьей со «Страсбуром» (1:1). Единственный мяч парижан соорудили Лионель Месси и Килиан Мбаппе: первый забил, второй ассистировал. Последние три месяца «ПСЖ» тащил именно этот дуэт (15 голов и 10 результативных передач на двоих с начала марта), а вот Неймар, еще один участник звездного трио, последний матч провел еще в феврале.

Зимой бразилец травмировал голеностоп в матче с «Лиллем» — пришлось ложиться на операционный стол и распрощаться с шансами вернуться на поле до лета. Хотя до травмы Неймар проводил один из лучших сезонов как минимум с точки зрения статистики: в 29 матчах оформил 18+17 по «гол+пас».

К Неймару во Франции и до того были вопросы в плане отношения к футболу. И, кажется, бразилец подкинул фанатам еще одну причину для хейта. СМИ обратили внимание на то, что 31-летнего вингера не было в раздевалке «ПСЖ» после оформления чемпионства. Хотя, например, Преснель Кимпембе, Маркиньюс и Ашраф Хакими, которые не были включены в заявку, все равно приехали на матч.

Тренер парижан Кристоф Гальтье принялся защищать Неймара на пресс-конференции: «Ему тяжело передвигаться, но он был в раздевалке на последней тренировке. Не делайте поспешных выводов. Он был невероятен в первой части сезона».

Фото Соцсети

И все бы ничего, но в соцсетях раскрыли истинную причину отсутствия бразильца — Неймара накануне заметили в казино Монте-Карло. По сообщению Bild, футболист прибыл в княжество Монако по приглашению компании «Ред Булл», которая позвала Неймара посетить «Гран-при «Формулы-1». При этом компания ожидала, что бразилец прибудет в Монте-Карло в воскресенье, но спортсмен не стал ждать и приехал на день раньше.

Актер Том Холланд и Неймар в гостях у «Ред Булл». Фото Getty Images

На самом «Гран-при» Неймар как следует отдыхает. Поздоровался с командой «Ред Булл» (не забыв захватить с собой бутылку энергетика), признался, что поддерживает и их, и пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона одновременно (чем поразил всех), а еще сфотографировался с Томом Холландом, исполнителем роли Человека-паука.

Возвращаясь к теме «ПСЖ»: Неймар все-таки поздравил одноклубников с победой, но довольно скромно. Бразилец опубликовал историю в соцсетях, подписав: «Номер один во Франции». Весьма лаконично.

Неизвестно, последуют ли за поступком Неймара санкции со стороны «ПСЖ» или руководство было в курсе действий игрока. В любом случае, зарубежные СМИ сообщают, что клуб собирается продать бразильца уже этим летом. Поговаривают об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но пока никакой информации о конкретных переговорах нет.