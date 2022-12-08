Пиковый Анри делал пять рывков в начале игры, чтобы просто напугать защиту. «Я видел страх в их глазах»

Сегодня, 21:15
Тьерри Анри нулевых годов — пожалуй, самый яркий гибрид атлетизма и элегантности в истории футбола.
Какой бы путь обострения игры ни находил француз — покрывал ли огромные расстояния, просто обегая соперников, накручивал ли на очень ограниченном пространстве, — всегда он это делал очень быстро, атлетично и с каким-то особым, изысканно-аристократическим стилем движений. Анри и сам гордится своей скоростью в лучшие годы и не скрывает, что всегда прекрасно понимал не только физический эффект, который он оказывал на защитников, но и психологический.
Как-то во время эфирной студии на CBS Sports, где Тьерри разбирал игру Килиана Мбаппе с бывшими игроками обороны Джейми Каррагером и Микой Ричардсом, он вдруг поделился воспоминаниями о том, как работало его собственное мышление и как он стремился запугать защитников своим атлетизмом.
Джейми Каррагер: — Я помню, какой ты имел эффект на меня, когда я играл против тебя на протяжении трех-четырех лет. И я не испытывал этого эффекта, когда играл против других, я испытывал его только с тобой. И я полагаю, что Килиан Мбаппе и другие выдающиеся игроки имеют этот эффект. Когда ты играл на своем пике, ты видел этот страх в глазах защитников?
Тьерри Анри: — Да. Потому что скорость пугает людей. Я помню, как в начале игры я делал просто так пять хороших ускорений, рывков за спину защитнику, чтобы дать понять: «Я быстрее тебя. Поэтому стой, где стоишь». Но одной скорости мало, нужно много оружий, потому что в то время в лиге (АПЛ. - Прим. «СЭ») было много быстрых ребят. Контроль мяча, скорость, точность, сила, равновесие, двуногость. И против такого почти невозможно защищаться. Но я скажу вам, парни, что вы забирали у меня мяч чаще, чем я обыгрывал вас. Все, что мне было нужно, — это один раз [обыграть].
Посмотрите на Мбаппе, посмотрите, какой гол он забил «Реалу». Люди говорят только про его скорость, но у него есть сила, контроль на полной скорости и равновесие, когда он обыгрывает. Он видит ворота, он видит пространство, куда пробрасывать мяч, и у него есть навыки реализовать то, что он видит. И посмотрите, как он с каждой ноги генерирует силу, делая смену направлений, как он сохраняет хладнокровие. Люди часто говорят: «О, когда один идет в обводку против всей команды — это надо обыграть 11 человек». Но это не совсем так. Если я обыграю одного, я обыграю линию игроков (три-четыре игрока в схеме стоят в линию. - Прим. «СЭ»). И я всегда сам мыслил так: «Сначала обыграть одного, потом будет другой, а потом ты увидишь голкипера».
Мика Ричардс: — Парни вроде Мбаппе учились у таких, как ты. А у кого учился ты?
Тьерри Анри: — Три человека — Джордж Веа, Ромарио и единственный и неповторимый Роналдо. Бразильский Роналдо. Сила — ничто без контроля мяча. А у Роналдо была и сила и контроль. Вот посмотрите на это (Роналдо реализует выход один на один в матче «Интер» — «Лацио» в финале Кубка УЕФА-1997/98) — я смотрю и не понимаю, как он это делает, как он не сломал ноги при такой смене направления. Сила, которую он генерировал для того, чтобы делать такие переключения слева направо... И он мог делать такие обыгрыши в любой точке поля. То качество игры, которое было у Роналдо, — это лучшее, что я видел с точки зрения тех нюансов, что мы сегодня обсудили. Он был не от мира сего, он вдохновлял меня в работе с мячом.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)