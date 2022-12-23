Отношения Месси и Мбаппе после финала ЧМ испорчены? Килиану есть на что обидеться

Лионель Месси и Килиан Мбаппе — самые обсуждаемые футболисты последних дней. Герои финала ЧМ стали главными антагонистами — праздновали голы друг перед другом, а во время празднования титула Месси находился рядом с Эмилиано Мартинесом, который издевался над Мбаппе и держал в руках куклу с изображением француза. «ПСЖ» скоро придется решать и другой вопрос — позволить ли Месси продемонстрировать Кубок мира на домашнем стадионе перед лицом проигравшего в финале Килиана. Какими были отношения этих футболистов и как им теперь ужиться в одной команде — расскажем в этом материале.
В 2021 году Лионель Месси впервые в профессиональной карьере поменял команду, сменив «Барселону» на «ПСЖ». Как аргентинец отмечал в интервью beIN Sports, с Неймаром он общался еще со времен совместных выступлений за «Барселону», но и потом футболисты не оборвали контакты, поэтому в «ПСЖ» друзья тоже отлично поладили. С Мбаппе вроде тоже получилось найти общий язык.
Показательный момент — слова Мбаппе в ответ на вопрос, готов ли он отрабатывать за Лео: «Если в вашей команде есть Месси, понимаешь, что ему нужно делать чуть меньше, чтобы иметь больше сил для голов. Я согласен бегать, пока Месси ходит. Нет проблем! Это же Месси».
Месси тоже не скупился на комплименты в адрес Килиана: «Мбаппе — это особенный игрок. Зверь, который хорош при игре один в один. Килиан врывается в свободное пространство, он очень быстр и много забивает. Мбаппе — совершенный футболист, и он демонстрирует это уже несколько лет».
После долгих переговоров Мбаппе неожиданно отказал «Реалу» и продлил контракт с парижанами на три года на фантастических условиях — только в этом сезоне он заработает 125 миллионов евро. Это укрепило статус Мбаппе как главной звезды команды.
Несмотря на наличие Месси в парижском клубе, за роль альфа-самца в «ПСЖ» чаще всего спорят Мбаппе и Неймар. Так уже было и в этом сезоне. В августе нападающие поссорились из-за права пробить пенальти в ворота «Монпелье». Француз настоял на своем, но исполнил одиннадцатиметровый плохо, его удар отразил вратарь. Позже в той же игре уже бразилец подошел к точке и реализовал свою попытку. С того момента во французской прессе часто стали замечать, что Мбаппе будто бы отдаляется от остальной команды. Особенно это касалось партнеров по атаке — Месси и Неймара.
Примирить звезд вызвался опытный и авторитетный Месси. В сентябре появилась новость о том, что аргентинец уладил конфликт между Неймаром и Мбаппе, но слухи об уходе французского форварда при этом все равно периодически появляются. Неужели Килиан все еще обижен на кого-то из партнеров?
Месси и Мбаппе стали главными действующими лицами финала: Килиан оформил хет-трик, а Месси забил два гола и стал чемпионом мира. Показательно, что оба восприняли этот матч как личную дуэль. В Сети уже разошлись кадры, на которых футболисты «ПСЖ» празднуют свои забитые мячи друг перед другом, тряся кулаками.
Продолжилась история на праздновании чемпионства в Буэнос-Айресе. Некоторые болельщики «ПСЖ» ополчились на Месси из-за одного неоднозначного эпизода. Им не понравилось, как капитан аргентинцев поймал прилетевшую из толпы игрушку черепашки-ниндзя (отсылка прозвищу Мбаппе) и, посмеявшись, бросил ее назад.
Еще меньше парижским фанатам понравились выходки вратаря Эмилиано Мартинеса. Сразу после матча 30-летний голкипер подошел к Мбаппе, чтобы утешить его, а через некоторое время в раздевалке попросил партнеров по сборной устроить минуту молчания «В честь Мбаппе, который умер». В Буэнос-Айресе эпатажный Мартинес, как и Месси, поймал подарок от болельщика. Это была кукла с приклеенной к ее лицу фотографией Мбаппе. Вратарь куражился и праздновал, потрясая ей, а Лео стоял рядом и улыбался. По мнению многих фанатов «ПСЖ», Месси стоило заступиться за одноклубника.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Лионель Месси достиг устной договоренности о продлении контракта с французской командой как минимум еще на один год. Слухи о трансфере Мбаппе не утихают даже сейчас, но пока никакой конкретики об его уходе нет. Хотя ходят слухи, что Килиан недоволен тем, как развиваются дела в «ПСЖ», и летом может настоять на своей продаже. В любом случае как минимум до конца этого сезона Месси и Мбаппе придется играть в одной команде. Но есть ощущение, что оба как настоящие профессионалы оставят личные терки на уровне сборных, ну а в «ПСЖ» перед ними стоит все та же задача — выиграть Лигу чемпионов.