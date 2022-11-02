Кажется, летом Месси уедет в США к Бекхэму. Но есть вариант с возвращением в «Барселону»

Контракт Лео с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

«Интер Майами» — самый вероятный вариант

В январе 2018 года Дэвид Бекхэм опубликовал в соцсетях видеосообщение от Лионеля Месси. В нем нападающий «Барселоны» поздравил англичанина с принятием его клуба «Интер Майами» в МЛС и с улыбкой добавил: «Кто знает, может, через несколько лет ты мне позвонишь».

Позвонил. Авторитетный инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн на днях рассказал, что американский клуб вступил в переговоры с аргентинцем. Журналист подчеркнул, что на данный момент именно «Интер» — наиболее вероятный следующий клуб Месси.

Контракт Лео с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. В него включена опция продления на год, но не факт, что она будет активирована. Скорее всего, парижане предложат аргентинцу новый двухлетний контракт, и ему придется решать, ставить ли под ним подпись.

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Дом во Флориде

«Майами» очень настойчив. Клуб Бекхэма и братьев-миллиардеров Мас уже несколько лет пытается заманить к себе Месси, но сейчас их уверенность крепче, чем когда-либо. Как пишет The Athletic, Хорхе и Хосе Мас провели уже не одну встречу с отцом, а по совместительству агентом звезды — Хорхе Месси.

Пока письменных договоренностей нет. И до конца года не ожидается — сейчас аргентинец думает только о чемпионате мира, поэтому к переговорам стороны планируют вернуться только зимой. Но семья Месси настроена на переезд: у Лео в Майами уже есть недвижимость, там тепло, солнечно, и, может быть, к его персоне будет меньше внимания. Во Флориде проживает крупная южноамериканская диаспора, что в «Интере» тоже считают преимуществом. Кроме того, Месси должна привлечь инфраструктура: клуб строит современный стадион стоимостью 1 миллиард долларов (правда, он откроется лишь в 2025 году).

Для «Интера» сверхважно подписать контракт с аргентинцем. Клуб Бекхэма — пока середняк МЛС, а трансфер футболиста такого масштаба, несомненно, улучшит результаты команды. Но еще большее значение имеют имиджевый и маркетинговый факторы. По слухам, в переговоры могут как-то включиться сама лига и даже федерация, ведь в МЛС такие звезды еще не играли, а в 2026 году в США (а также Канаде с Мексикой) пройдет чемпионат мира. Турниру нужна реклама.

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«Барселона» использует рычаг?

Впрочем, «Интер» — не единственный претендент на Месси. И это логично, ведь аргентинец проводит отличный сезон и доказывает, что даже в свои 35 находится в приличной форме. L'?quipe пишет, что после турбулентного прошлого сезона Лионель адаптировался к команде и жизни в Париже, а самое главное, нашел общий язык с главным тренером «ПСЖ» Кристофом Гальтье. Подчеркивается, что Месси нравится работа француза, его идеи и взгляды на тактику команды. Велика вероятность, что клуб предложит форварду новый контракт. Если Месси не уедет в Майами, то, скорее всего, останется в Париже.

Третий вариант — «Барселона». Аргентинец далеко не идеально расстался с бывшим клубом, и все эти полтора года в прессе периодически возникают слухи о возвращении Месси. На днях испанское издание Diario Sport написало, что президент «Барсы» Жоан Лапорта готов использовать еще один из уже легендарных финансовых рычагов ради Месси. Каталонцы даже согласны продать Френки де Йонга и избавиться от Жорди Альбы, Сержи Бускетса и Жерара Пике.

На последнем стоит сделать акцент. В сентябре каталонский журналист Марк Марба сообщил, что Месси может вернуться в «Барселону» лишь после ухода Пике. Якобы аргентинцу не понравилось, как защитник вел себя во время прошлогодней саги с Лео: Пике не продлевал свой контракт, пока Месси не покинул команду, хотя это могло бы предотвратить его уход.

Сейчас финансовая ситуация в «Барселоне» стабилизировалась, так что препятствовать регистрации Месси лига не будет. Сине-гранатовым аргентинец очень нужен: показательно, что после прощания с Лео они два года подряд не выходят из группы Лиги чемпионов. Но захочет ли Месси вернуться после всего, что происходило прошлым летом? Кажется, вариант со Штатами перспективнее.