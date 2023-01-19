У «ПСЖ» два поражения в трех последних турах. Месси, Мбаппе и Неймар могут остаться без титула?

Разбираемся, угрожает ли что-то парижской гегемонии.

Волнение Гальтье

Происходит ли с «ПСЖ» что-то экстраординарное? С точки зрения статистики — безусловно. Команда такого калибра, априори на голову превосходящая всех соперников в лиге 1, не может проигрывать два матча из трех. Но если посмотреть на происходящее с точки зрения элементарной логики, локальный на данный момент кризис не стал громом среди ясного неба.

Его как минимум прогнозировали, хотя просчитать все в нынешнем, уникальном для европейского футбола сезоне было невозможно. Кто-то, бесспорно, вспомнит, пандемию с летними доигровками, но это была совсем другая история. А тут все ведущие лиги поставили внутренние соревнования на паузу в тот момент, когда в обычных условиях топ-команды приближаются к пику формы.

Сейчас же после вызванной ЧМ-2022 паузы все приходится начинать заново, и чем больше в составе сильных футболистов, тем ситуация сложнее. Неймар, Маркиньюс и Данилу Перейра продержались в Катаре до четвертьфиналов. Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими — до последних дней турнира. И каждому требовалось время на отпуск и эмоциональную перезагрузку.

Кристоф Гальтье. Фото Global Look Press

Тем не менее Кристоф Гальтье ни ищет оправданий и уже не скрывает беспокойства. «Это нужно срочно! Мы должны вернуть игру, взаимодействие между линиями. Нам нужно сильно прибавить в скорости и интенсивности. Мы много работаем вхолостую: владеем мячом, но не создаем моменты. Не хочу говорить про обеспокоенность, но нужно отдавать себе отчет. Можно найти тысячу причин, только чемпионат мира уже закончился. Даже если мы были разобраны на восемь недель, все равно должны быть сыграны и не терять ритм», — негодовал главный тренер «ПСЖ» после поражения в Ренне.

О взволнованности Гальтье говорили и другие фрагменты его интервью. С одной стороны, специалист признался, что предпочитает быть сосредоточенным на работе и не любит заглядывать в таблицу. Вместе с тем тут же прозвучали слова о невероятной плотности как раз в таблице и о высоких показателях двух главных конкурентов — «Ланса» и «Марселя». И Гальтье можно понять, ведь именно он в позапрошлом сезоне нарушил парижскую гегемонию с «Лиллем» и показал: кажущийся недосягаемым на внутренней арене «ПСЖ» все же уязвим.

Вынужденный рекорд

Определенные параллели с тем сезоном и впрямь обнаружить можно. Вновь в конкурентах парижских звезд организованная и мотивированная команда, которая не признает авторитетов. Опять в таблице все очень плотно, а прямой конкурент — отстающий сейчас на три очка «Ланс» — обыгрывает чемпиона в личной встрече.

То есть хорошо готовый на данный момент коллектив, который не знает поражений с 10 октября и выиграл семь из девяти последних матчей, взял верх над титулованным, но разбалансированным оппонентом. Гальтье тогда признался, что не узнавал свою команду, которая по ходу матча просто растаяла. Случилось это, к слову, без Месси, дисквалифицированного Неймара и травмированных Нуну Мендеша и Кимпембе. Потом из игры выпадали Мбаппе с Хакими.

Сейчас повреждение получил только подписавший с «ПСЖ» новый контракт Верратти. Итальянца Гальтье считает связующим звеном между полузащитой и атакой, позволяющим варьировать тактические схемы. Так что можно сколько угодно восхищаться Заиром-Эмери, но понятно, что будь все здоровы, никакого клубного рекорда талантливый юноша не установил бы, выйдя в стартовом составе парижан в 16 лет и 313 дней.

Марко Верратти. Фото Global Look Press

Неудобные соперники

Так что последние поражения «ПСЖ» — лишь относительные сенсации. Больше того, переигравшие чемпиона соперники создают ему проблемы с завидной регулярностью. После возвращения «Ланса» в высший дивизион кроваво-золотые на своем поле не проиграли французскому гегемону ни разу (+2=1), подарив единственную ничью в компенсированное время. А в Ренне парижане в последний раз выигрывали и вовсе в 2018 году, так что нынешнее поражение стало третьим за этот период. О таком просто забываешь на фоне тотального доминирования столичного клуба в лиге 1, а тут две игры с неудобными соперниками пришлись на короткий временной отрезок.

Это, впрочем, не значит, что «ПСЖ» не о чем волноваться. Однако в целом ситуация остается под контролем. Во-первых, все сборники наконец-то в распоряжении Гальтье. Во-вторых, травмированные постепенно вернутся в строй, а календарь в целом благоприятный. Он позволяет спокойно слетать в Катар на выставочный матч, потому что ближайший соперник в Кубке Франции — любительский клуб.

Александр Головин. Фото Global Look Press

Далее же в календаре значатся команды из второй половины таблицы — «Реймс», «Монпелье» и «Тулуза». Те, с кем «ПСЖ» по умолчанию обязан набирать девять очков. Первое серьезное испытание — встреча с «Монако» и Александром Головиным, вслед за которыми «ПСЖ» ждут «Бавария» в Лиге чемпионов, крепкий «Лилль» и визит в гости к одержавшему шесть побед подряд «Марселю». Вот тогда и наступит время для серьезных выводов и ответа на вопросы о январских неудачах, которые окажутся либо локальным событием, либо предвестником грандиозной неудачи в лиге 1.