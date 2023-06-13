Мбаппе взбесил руководство «ПСЖ». «Реал» забыл прошлогодние обиды и готов раскошелиться

Новый поворот в карьере французской звезды.

Подвох в контракте

Еще пару дней назад ситуация с Килианом Мбаппе казалась простой и понятной. Получив в очередной раз приз лучшему игроку лиги 1, француз клялся в верности «ПСЖ» и уверял, что он счастлив в Париже. А фраза президента «Реала» Флорентино Переса о том, что мадридцы обязательно подпишут Мбаппе, но сделают это позже, воспринималась как реверанс в сторону болельщиков. Собственно, им она и была адресована.

Килиан Мбаппе. Фото AFP

И вдруг все закрутилось так стремительно, что уход Килиана из парижского суперклуба кажется неизбежным. Правда, год назад ситуация казалась еще более очевидной, и футболиста ждали в испанской столице в статусе свободного агента. Однако Мбаппе передумал и подписал новый контракт с «ПСЖ», за что получил массу упреков за отказ выйти из зоны комфорта и добровольное нахождение в золотой клетке.

В «Реале» тогда обиделись. Кто-то говорил, что окружению Мбаппе, которое сыграло большую роль в его выборе, дали понять, что о детской мечте футболисту следует забыть. Только Перес, став с годами сдержаннее, проявил мудрость. Он принял извинения Мбаппе и несколько раз публично дал понять: двери «Королевского клуба» для француза не закрыты.

Однако слов игрока было мало и, как уверяют близкие к сливочным инсайдеры, «Реал» хотел от Килиана реальных действий. Причем именно после стремительного ухода Бензема, а не через год, когда должен был завершиться контракт Мбаппе с «ПСЖ». Точнее, основная часть соглашения, оформленного по формуле «2+1». Подвох же обнаружился как раз в пункте с дополнительным годом. Для его активации необходимо согласие футболиста, а если его нет, данное положение контракта автоматически отменяется 1 августа.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Письмо раздора

С юридической точки зрения Мбаппе не должен был предпринимать никаких действий, однако он пошел на обострение, направив в клуб письмо с отказом оставаться в «ПСЖ» до 2025 года. Парижане уверены, что это было сделано сознательно. Как минимум потому, что копия письма оказалась в прессе раньше, чем поступила в клуб. Кроме того, очень близкий к «Реалу» журналист Хосеп Педрероль не сомневается, что Перес знал об этом письме заранее.

Косвенно данную версию подтверждают другие источники, утверждающие, что мадридский босс много общался с Мбаппе в течение последнего времени. Больше того, у «Реала» есть деньги на покупку французской звезды. Это подтверждают все мадридские инсайдеры. Расхождения есть только в суммах, поэтому по одной версии, сливочные остановятся на двух мощных трансферах, подписав Беллингема и Мбаппе, а к Кейну и Хаверцу они охладели. Другие же уверяют, что 400 миллионов евро хватит не только на француза, но и на англичанина с немцем.

Хотя верится во второй вариант с трудом. Есть же еще Родриго и Винисиус Жуниор, получивший сакральную для «Реала» «семерку» и забронировавший за собой левый фланг атаки. Игра бразильца — одна из причин того, что в случае переезда в Мадрид Мбаппе придется сменить амплуа. Например, переместиться на правое крыло, где он великолепно играл на победном ЧМ-2018 и куда его однажды хотел передвинуть Кристоф Гальтье. Впрочем, разбирать тактику Мадрида с Мбаппе время еще не пришло. Год назад на этом уже погорели.

Килиан Мбаппе. Фото AFP

«Челси» на горизонте

Но есть важное отличие текущей ситуации и той, что была прошлым летом. Говорят, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи шокирован поведением звезды, для которой делали все и превращали в центральную фигуру проекта. Под ударом советник клуба Луиш Кампуш, которому эта история может стоить работы. И в клубе точно не ожидали утечек в прессу, так как переговорный процесс продолжался. После такого поступка катарские хозяева сыты по горло выходками трудного ребенка, и парижане готовы изучить все предложения по поводу продажи Мбаппе.

Тем более план Б у клуба был. Понимая, что игрок может уйти, его готовы были выставить на продажу именно сейчас. Отпускать Килиана свободным агентом никто не намерен. А цена вопроса — от 180 до 200 миллионов евро. Причем, учитывая сложности в отношениях руководства «ПСЖ» и «Реала», парижанам хотелось бы продать бунтаря в другой клуб.

А единственный турнир, где готовы удовлетворить запросы чемпионов Франции и амбиции Мбаппе, — английская премьер лига. The Times уже называет в числе претендентов не считающий деньги «Челси». Тодд Боэли за ценой точно не постоит, но все-таки Килиан не бездушный товар. Прошлым летом он совершил ошибку и хочет ее исправить, все-таки воплотив мечту о «Реале» в жизнь. Теперь все зависит от мадридского напора. Активных действий Переса стоит ждать в самое ближайшее время.