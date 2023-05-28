Несчастный случай произошел сразу после победы в лиге 1.

«ПСЖ» весьма буднично оформил очередное, 11-е чемпионство в лиге 1, сыграв вничью со «Страсбуром» (1:1). Но в последние сутки парижский гранд мелькает в лентах новостей по другим поводам. Например, известно, что по возвращении из Страсбура команду в парижском аэропорту Шарль де Голль встретило всего три болельщика. Или еще сюжет: оказывается, Неймар не присутствовал в чемпионской раздевалке и не отмечал победу с командой, так как уехал на покерный турнир и «Гран-при «Формулы-1» в Монте-Карло.

Но самые тревожные новости касательно «ПСЖ» сейчас приходят из Испании. Как сообщает целый ряд местных СМИ, запасной вратарь парижан Серхио Рико упал с лошади после столкновения с другим животным и ударился головой. Издание Relevo пишет, что 29-летний футболист катался на лошади в родной Севилье (тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье предоставил игрокам небольшой отпуск по случаю чемпионства) и после падения получил серьезную черепно-мозговую травму.

По другой информации, несчастный случай произошел не при падении, а после удара бежавшей рядом лошади по шее Рико. Еще одна версия — Серхио и вовсе не находился на лошади, а был сбит животным.

Фото Global Look Press

Футболиста экстренно доставили на вертолете в больницу Севильи. Известно, что Рико интубировали (ввели в трахею специальную трубку для облегчения дыхания) и сейчас он находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг.

Это не первая неприятность за пределами футбольного поля для Рико в этом сезоне. В ноябре 2022-го в квартиру вратаря недалеко от Елисейских Полей проник грабитель. Серхио столкнулся с ним и оттолкнул, после чего злоумышленник бежал, оставив добычу. Позже было возбуждено уголовное дело о попытке ограбления со взломом, а в январе полиция задержала подозреваемого — им оказался 17-летний школьник из 20-го округа Парижа.

В нынешнем сезоне Рико не провел ни одного матча. Вратаря собирались отдать в аренду, но после ухода Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест» 29-летний испанец остался в «ПСЖ» в роли дублера Джанлуиджи Доннаруммы.