Разорвавший Доннарумме лицо игрок избежал дополнительного наказания. А Сафонов может сыграть за трофей

Синго теперь ненавидят все фанаты «ПСЖ».

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции объявил решения по итогам матча «Монако» и «ПСЖ» 18 декабря (2:4). Игра запомнилась жуткой травмой вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы, которому разорвал лицо крайний защитник монегасков Уилфрид Синго.

Дисциплинарная комиссия не наказала Синго

В середине первого тайма ивуариец влетел шипами в лицо голкипера — пытался пробить по воротам из штрафной, но итальянец грамотно сократил дистанцию, а защитник по инерции влетел подошвой в щеку соперника. Доннарумма не смог продолжить матч — врачи увели его с поля и прямо на стадионе наложили на разорванную щеку 10 скоб.

Дисциплинарная комиссия объявила об одном матче дисквалификации для Синго, но эта санкция автоматическая: она наложилась за перебор желтых карточек, а не за нанесение травмы итальянцу. В эпизоде с Доннаруммой ивуариец уже имел предупреждение, ставшее третьим в сезоне, но чудом избежал еще одного наказания от судьи.

Также комитет объявил о дисквалификации главного тренера «Монако» Ади Хюттера — в конце игры он получил красную карточку за споры с арбитром. Австриец не поможет команде на матче 1/32 финала Кубка Франции против «Юнион Сен-Жан» в это воскресенье.

Уилфрид Синго. Фото AFP

Защитник извинился, но все равно получил расистские оскорбления

Синго извинился сразу после финального свистка — поговорил с Доннаруммой в подтрибунном помещении. Вратарь явно не держал зла на соперника и с улыбкой похлопал его по спине. Все же действия защитника не были умышленными — с чем согласился даже главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

Позже Уилфрид добавил слова раскаяния и в соцсетях. «Я хочу извиниться перед Джанлуиджи Доннаруммой. Мои действия явно не были умышленными, но после я увидел, что он получил серьезную рану на лице. Желаю тебе скорейшего выздоровления», — написал футболист «Монако».

Однако фанаты «ПСЖ» все равно испепелили Синго оскорблениями — некоторые из которых оказались на почве расизма. Под последней публикацией африканца в соцсетях оказалось более тысячи комментариев, хотя обычно они набирают в районе 300 — Уилфриду даже пришлось ограничить возможность оставлять сообщения под постами.

«Монако» вмешался в буллинг и выступил с заявлением, в котором осудил расовые оскорбления в адрес Синго. «Монако» самым решительным образом осуждает неприемлемые расистские высказывания против Уилфрида Синго в социальных сетях после вчерашнего матча с «ПСЖ». Такое поведение недопустимо как в спорте, так и за его пределами, и полностью противоречит ценностям, которые отстаивает наш клуб. «Монако» выражает полную поддержку Уифлриду», — говорилось в сообщении.

Джанлуиджи Доннарумма и Матвей Сафонов. Фото AFP

В ближайших матчах Сафонов может заменить Доннарумму

По информации Le Parisien, итальянец пропустит в районе 10-15 дней — он не может выходить на поле, пока рана не заживет. Доннарумма уже точно не сыграет 22 декабря против «Ланса» в 1/32 Кубка страны и, возможно, пропустит матч за Суперкубок Франции 5 января, в котором «ПСЖ» вновь будет противостоять «Монако». Если такое произойдет, вероятно, в воротах его опять заменит Матвей Сафонов.

После выхода на замену вместо Доннаруммы на 22-й минуте россиянин пропустил два мяча, но «ПСЖ» все равно победил (4:2). Всего Матвей в этом сезоне сыграл в семи матчах во всех турнирах, в трех из которых не пропустил.