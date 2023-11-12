Головин и Кузяев сразились в матче лиге 1. Кто был лучше?

Ключевые события матча «Гавр» — «Монако».

Главная вывеска французской лиги 1 для российских зрителей — битва между «Гавром» Кузяева и «Монако» Головина. Пока Захарян и Миранчук сидят на скамейке запасных в своих клубах, эти двое — твердые игроки основы. Головин так и вовсе сейчас одна из главных звезд чемпионата, недавно его выдвинули на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Франции.

«Монако» спустя 11 туров по-прежнему держится в чемпионской гонке наравне с «Ниццей» и «ПСЖ». У «Гавра» чуть другие задачи: клуб только вернулся в высшую лигу и хочет закрепиться в ней. Пока получается: подошли к матчу на седьмом месте.

Глаз российских зрителей нарадовался еще перед началом матча. Далер и Александр с улыбкой встретили друг друга во время командных рукопожатий. Но во время матча команды не были столь приветливы: уже на 30-й секунде Головин получил по ногам во время атаки.

«Гавр» ожидаемо отдал мяч, хотя и играл на домашнем стадионе — таков стиль игры, который и принес команде долгожданное возвращение в лигу 1. «Монако» же прекрасно себя чувствует, владея мячом, поэтому все были в выигрыше. Матч выдался вполне зрелищный: команды набили на двоих 19 ударов по воротам (9 в створ).

Из дуо Кузяев-Головин ударом отметился только хавбек монегасков — на 42-й минуте Александр получил мяч у линии штрафной, сместился чуть ближе к центру, но его попытку поразить ворота заблокировали защитники. К сожалению, россияне не устроили результативное пиршество с хет-триком в исполнении каждого. Но есть кое-что получше: портал WhoScored признал обоих одними из лучших в матче. Далер заработал 7,3 балла, а Головин — 7,2 балла.

Россияне — лидеры по ключевым передачам (две), а Головин стал лучшим игроком по успешному дриблингу (четыре попытки). Есть и за что поругать: Далера трижды обыграли (худший результат), но это аргументировано его агрессивным стилем игры, он также совершил больше всех перехватов (четыре).

Главный хайлайт от России — великолепный соло-проход Головина в конце матча. Хавбек получил мяч в центре поля и протащил его до чужой штрафной, попутно обыграв четырех игроков, но с последним пасом не повезло. Оно и ясно: помогать вратарю прибежало аж восемь полевых игроков. Александр навесил во вратарскую, но голкипер поймал мяч. Далер визуально тоже был неплох - своевременно открывался в свободные зоны, подключался к атакам и несколько раз отдал под удар.

Безоговорочно лучшим игроком матча стал швейцарский вратарь Филипп Кен. По истечении добавленного времени второго тайма «Гавр» заработал пенальти (благодаря ВАР, который разглядел нарушение): игрок гостей оттолкнул соперника в штрафной, когда тот принимал мяч. Началась заварушка, в которой россияне участия не принимали. Так, поглядывали в сторонке.

Полузащитник «Монако» Александр Головин.

Бить вызвался Самюэль Грандсир, но француз смазал удар. Полузащитник слабенько пробил в левый угол, и Кен спас нулевую ничью на последних секундах. Сразу после прозвучал финальный свисток.

Головин с Кузяевым покидали поле в прекрасном настроении. Александр даже приговаривал: «Возили Далера сегодня, отскочил! Да не, нормально играли. Плюс-минус равная игра». Кузяев согласился со счетом и с улыбкой реагировал на шутки партнера по сборной России.

«Монако» остался на третьем месте и отстает от лидирующих парижан на три очка,когда «Гавр» поднялся на шестую позицию. До еврокубковой зоны, к слову, всего четыре очка. Следующая встреча команд пройдет 4 февраля, уже на стадионе «Монако».