Антонио Конте подтверждает слухи.

23-летний вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к переходу в «ПСЖ» — об этом сообщают сразу несколько авторитетных европейских источников. Уже известны практически все детали — когда же ждать грузина в одной команде с Матвеем Сафоновым?

В «Наполи» подтвердили: Хвича хочет уйти

Кварацхелия удачно перешел в «Наполи» — выступление за один из итальянских грандов (да еще и историческое чемпионство в первый же сезон) сделало грузинского вингера полноценной звездой. Уже пару лет пресса отправляет Хвичу то в «МЮ», то в «Барселону», то еще куда-то — на рынке экс-форвард «Рубина» явно востребован.

Теперь ситуация изменилась кардинально — к уже будничным новостям о переходе Кварацхелии в тот или иной европейский клуб добавились сообщения, которые ранее практически не встречались: Хвича сам хочет уйти. У грузина была веская причина для тоски в Неаполе — несмотря на лидерскую роль, его зарплата в 2 миллиона евро за сезон до вычета налогов, по данным Capology, только 18-я (!) в команде. Вероятно, несправедливость сыграла свою роль — и Кварацхелия собрался на выход.

В «Наполи» все подтвердили официально и с грустью. Тренер команды Антонио Конте раздосадован. «Он попросил продать его. Я расстроен, это было как гром среди ясного неба, и я отступаю. Я бы не хотел, чтобы он думал, будто я приковал его, если он останется. Прошлым летом я надеялся убедить его в уровне проекта, но, очевидно, мне это не удалось. Мы теряем важного игрока», — цитирует Конте журналист Джанлука ди Марцио.

Хвича хочет в «ПСЖ» — а парижане очень хотят его.

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте. Фото Reuters

Контракт люто вырастет, переговоры идут

Об интересе французского гранда к грузинской звезде стало известно в первой половине января — в основном по этой теме работал известный инсайдер Фабрицио Романо. 9-го числа он в своих социальных сетях сообщил: «ПСЖ» и «Наполи» находятся в контакте. Парижане активизировали усилия, чтобы купить Хвичу сейчас, они готовы предложить игроков (включая Шкриньяра) плюс деньги. Теперь все зависит от «Наполи».

В тот же день Романо добавил — «ПСЖ» предлагает неаполитанцам 80 миллионов евро, сам Хвича согласен на трансфер и уже ведет переговоры о личном контракте. Правда, позднее французское издание RMC Sport чуть скорректировало итальянского коллегу — заявило, что у «ПСЖ» нет 80 миллионов, поэтому Хвичу попробуют взять в аренду. Либо обменять с доплатой — о таком варианте Фабрицио тоже сообщал, так что по сумме инсайдов он выглядит наиболее приближенным к реальности.

10 января Романо сообщил, что переговоры продолжаются, и озвучил детали по зарплате: по данным инсайдера, парижане готовы увеличить оклад Хвичи в 4 раза по сравнению с неаполитанским. А 11 января Романо сообщил: согласован 5-летний контракт. Зарплата Кварацхелии вырастет в 4-5 раз (то есть до 8-10 миллионов евро).

При этом переговоры с «Наполи» все еще ведутся — на следующей неделе планируется решающая встреча. Прогнозов по ней пока нет. Также сообщалось, что на грузина претендует «Ливерпуль».

Кварацхелия в этом сезоне принял участие в 17 матчах серии А, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи (Fbref). Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 85 миллионов евро.