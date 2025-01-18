Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:30

Хвича — официально в «ПСЖ»! Первый грузин в истории клуба взял номер, под которым играл Мбаппе

Хвича Кварацхелия перешел в «ПСЖ»
Роман Кольцов
Корреспондент
Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в «ПСЖ».
Фото ФК «ПСЖ»
Telegram Дзен
Составит компанию Матвею Сафонову.

Первый громкий переход январского окна официально состоялся: Хвича Кварацхелия перебрался в «ПСЖ» из «Наполи». Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» подписал контракт до 2029 года и стал первым грузином в истории парижан.

Сумма трансфера — 70 миллионов евро (данные Transfermarkt). В новой команде вингер взял седьмой номер, под которым выступал Килиан Мбаппе до отъезда в «Реал».

Первые слова

После объявления трансфера Кварацхелия признался, что очень рад оказаться в таком великом клубе, как «ПСЖ».

«Это мечта — оказаться здесь. Я слышал много хороших отзывов о «Пари Сен-Жермен». Испытываю огромную гордость, что присоединился к этому великому клубу, и с нетерпением жду возможности надеть свою новую форму», — сказал Хвича в интервью пресс-службе клуба.

Вингер &laquo;Наполи&raquo; Хвича Кварацхелия. Хвича едет к Сафонову в «ПСЖ»? «Наполи» уже смирился с его уходом, контракт — сказочный

Также о переходе высказался президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи. По его словам, Кварацхелия является одним из самых ярких игроков в мировом футболе.

«Мы рады приветствовать Хвичу в семье «Пари Сен-Жермен». Он фантастический талант, а также игрок, который обладает смелостью и ставит интересы команды превыше всего. Он был полон решимости стать частью нашего великого клуба. Я знаю, что с нами он достигнет всех своих целей. Мы рады, что усиливаем нашу команду и продолжаем делать ее звездной», — цитирует слова Аль-Хелайфи сайт парижан.

Бывший полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия
Фото Reuters

Хотел уйти еще летом

Грузин собирался покинуть Неаполь еще после Евро-2024, на котором вместе со своей национальной сборной сенсационно добрался до 1/8 финала. О таком желании Хвичи говорил его отец, а также агент Мамука Джугели.

«Не хочу, чтобы люди думали, будто Квара намерен остаться в «Наполи». Мы хотим уйти, но ждем окончания Евро, поскольку не хотим тревожить Хвичу. В приоритете — команда, которая играет в Лиге чемпионов, — сказал Джугели Sport Imediеще во время Евро-2024. — У «Наполи» большие планы с Антонио Конте. Они явно выйдут в еврокубки и поборются за чемпионство. Но это не означает, что Хвича хочет остаться, ведь это будет для него худший исход. Он просто потеряет год».

Хвича Кварацхелия. Хвича переходит в «ПСЖ» к Сафонову за 70 миллионов! Получит контракт с космической зарплатой

Но «Наполи» начал сезон под руководством нового тренера — Антонио Конте. И итальянец уговорил Квару остаться, увидев в нем важную фигуру в построении игры команды. Однако к зиме вновь пошли разговоры о недовольстве вингера, и ему уже не стали чинить препятствий. Единственное условие, которое поставил клуб, — достойное предложение. Так появился вариант с «ПСЖ».

Парижане не просто предложили «Наполи» сумму больше остальных (к Кварацхелии также был интерес из Англии), но и порадовали самого игрока космической зарплатой. На западном побережье Апеннинского полуострова футболист получал чуть больше 1,5 миллиона евро после уплаты налогов, а во Франции, как пишут местные журналисты, он будет зарабатывать от 7 до 8 миллионов в год.

Прощание

Хвича трогательно попрощался с Неаполем у мемориала Диего Марадоны: посетил культовое место прямо перед уходом в «ПСЖ». Именно в честь великого аргентинца грузин получил прозвище Кварадона.

Правда, не всем болельщикам «Наполи» пришлись по душе действия игрока. Некоторые из них явно разочарован уходом грузина и выбрасывают его фигурки из картона на помойку. Для кого-то он больше не Кварадона.

Вингер покинул клуб в самый разгар борьбы за скудетто: при Конте команда идет на первом месте в серии А, оторвавшись от ближайшего преследователя — «Интера» — на три очка. Правда, у миланцев еще есть одна игра в запасе.

Теперь Квара будет стараться влюбить в себя публику в Париже, составив компанию нашему Матвею Сафонову. Но ему еще нужно выиграть конкуренцию — на левом краю атаки в «ПСЖ» играет талантливый Брэдли Барколя.

5
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Bloomberg узнало об ответе Зеленского на предложение Фицо по встрече в Давосе
Царукян — очень сильный борец, но Махачев все равно борется ощутимо лучше. Объясняем разницу
Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»
6 января — Рождественский сочельник: история, традиции, запреты
«Он хоть помнит, что пару месяцев назад сломал кость?». Реакция Америки на победную шайбу и новый рекорд Овечкина
Виктор Мендес не приехал на сборы «Крыльев Советов» без объяснения причин
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя