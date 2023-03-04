Французская прокуратура обвинила звезду «ПСЖ» в изнасиловании. Адвокат Хакими называет это вымогательством

Что известно на данный момент.

Недавно ФИФА подвела итоги опроса в премии The Best, аналога «Золотого мяча». Обладателем награды стал Лионель Месси, второе место занял Килиан Мбаппе, на третьем — Карим Бензема. Единственным номинальным защитником, попавшим в топ-10 по набранным баллам, оказался Ашраф Хакими из «ПСЖ» — за него отдали больше голосов, чем за Неймара, Де Брейне, Левандовски и Салаха.

Хакими и правда один из самых сильных и ярких футболистов на своей позиции в Европе, но сейчас в его карьере наступил тяжелый этап. Издание Le Parisien сообщило, что 26 февраля в полицию обратилась 24-летняя девушка, утверждавшая, что Хакими ее изнасиловал. По ее показаниям, 16 января Ашраф общался с ней в соцсетях, а 25 февраля она на такси приехала в его дом в западном пригороде Парижа. По словам девушки, в доме марокканца ситуация вышла из-под контроля: Хакими начал целовать ее в губы, снимать одежду и ласкать грудь, несмотря на отказы. Также девушка заявила, что футболист проник в нее пальцами. Девушке удалось оттолкнуть игрока ногой и сбежать из дома, после чего она написала своему другу, который забрал ее с места происшествия на машине.

Ашраф Хакими на премии FIFA лучшим футболистам мира. Фото Global Look Press

На следующий день журналист Дани Хиль сообщил, что окружение Хакими отрицает факт домогательств Ашрафом, а сам футболист «очень спокоен». Вскоре выступил и «ПСЖ»: «Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в справедливость. «ПСЖ» — организация, которая выступает за уважение на поле и за его пределами». Адвокат Хакими Фанни Колен назвала обвинения ложными.

Следом издание El Cierre Digital сообщило, что жена Хакими Хиба Абук разводится с футболистом. Правда, поводом послужили не обвинения в изнасиловании — процесс идет уже несколько недель, и причиной расставания стали напряженные отношения из-за разного видения жизни. По информации Le Parisien, согласно соцсетям, Абук вместе с детьми в эти выходные находилась в Дубае.

Хиба Абук. Фото Соцсети

2 марта Ашраф дал показания полиции, а на следующий день прокуратура Нантера предъявила Хакими официальное обвинение в изнасиловании.

«Обвинительное заключение, последовавшее за слушанием, является обязательным шагом в отношении человека, обвиняемого в изнасиловании, — поясняет адвокат игрока. — Это предоставляет Хакими возможность защищаться, используя большое количество прав. Отмечу, что заявитель отказалась подавать жалобу, а также пройти какое-либо медицинское или психологическое обследование, а также отказалась от очной ставки с Ашрафом, хотя обвинение основывается исключительно на ее словах. По моему мнению, это попытка вымогательства».

В свою очередь адвокат предполагаемой жертвы сообщила, что ее клиентка будет говорить только перед судом.

Как будут развиваться события дальше — вопрос сложный. 4 марта «ПСЖ» проводит матч 26-го тура лиги 1 с «Нантом», и думалось, что Хакими примет в ней участие. Но история с Дани Алвесом показывает, что обстоятельства при таких обвинениях могут меняться очень быстро.