Большое интервью.

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал интервью «Чемпионату». Собрали главное из сказанного.

Легенда клуба

28-летний футболист играет за «Монако» с 2018 года. Не так давно Головин продлил контракт до 2029-го — в общей сложности Александр может провести в команде 11 лет. Этот факт его пугает: «Уже страшная цифра, да. Стараюсь об этом не думать. Да, уже долго тут играю — семь лет кажутся очень большим сроком. Семь лет... Уже легенда клуба, наверное. Хотя самому себя легендой тяжело назвать — слишком серьезное звание. Староста клуба подходит больше».

Головин отметил — с его переезда жизнь в Монако сильно подорожала: «К нам вот пришел новый форвард — Мика Биерет. Здесь и так были дорогие квартиры, а сейчас цены еще выросли. И вот он ко мне обратился, говорит: «Я квартиру нашел. Она действительно может стоить 40 тысяч евро в месяц?» Я ответил, что да — он тогда очень удивился. Попросил меня показать ему свою — сделал, и Мика такой: «Блин, у тебя лучше и больше. Сколько стоит?» Ответил, что в два раза меньше, чем у него. Потому что я в ней уже семь лет живу, а владелец цену не поднимает. Мика очень расстроился.

Цены выросли очень сильно. Наверное, спрос выше стал. Закария, который пришел полтора года назад, тоже платит больше, чем я. Хотя у него квадратов меньше, пусть и квартира в самом центре».

Рестораны тоже разоряют бюджет: «Здесь дорогая жизнь. Даже если брать без аренды квартиры, то будет большая сумма. Те же рестораны здесь гораздо дороже, чем в Москве. А когда начинается Формула-1, там все вырастает в три раза. Недавно мы ходили в такой, поели без изысков, просто захотелось вкусно пообедать. Чек вышел на 500 евро. Для Москвы это многовато, наверное... Если захотеть, конечно, здесь можно растратиться конкретно. Пойти, например, в ночной клуб и назаказывать шампанского».

Фото Global Look Press

Проблемы со здоровьем

Сезон-2024/25 складывается для Головина сложно — футболист получил уже несколько травм. Александр считает нынешний чемпионат худшим в карьере в этом отношении: «Была проблема с лодыжкой. Я подвернул голеностоп еще в августе, порвал связки. Потом вернулся после травмы, чувствовал себя нормально. Но несколько игр подряд получал удар по этой ноге, появилась контузия сустава. И это не проходило несколько месяцев. Мне ставили уколы, я играл на них. Сейчас боль после ударов до сих пор появляется, но сразу уходит. А недавно я еще дернул приводящую мышцу. Так бывает — очень тяжелый сезон в этом плане. Думаю, даже самый тяжелый за всю карьеру. Если взять профессионализм, то в этом сезоне еще въедливее, чем в прошлом. Я много уделял внимания восстановлению, много занимался отдельно».

Головин рассказал про общение с другим российским легионером, страдающим от травм, Арсеном Захаряном из «Реал Сосьедад»: «Мы списывались, много общались в сборной. Он умный парень, думаю, все понимает. Травма — такое бывает, с этим ничего не сделать, если она уже случилась. Заха много тренируется, он рассказывал, что у него много индивидуальных занятий. Нет смысла много думать о травме и переживать — это не пойдет на пользу. С его способностями — все получится. Думаю, клуб в него верит. У них политика такая, что они привыкли давать время».

Фото Global Look Press

Поддержка «ПСЖ»

Головин играет в «Монако» уже семь лет, но за это время не выиграл ни одного титула с командой. По понятным причинам — опередить «ПСЖ» очень трудно. При этом Александр уважает парижан и даже желает им победы в Лиге чемпионов: «Это самый сильный «ПСЖ» за все время, что здесь играю. Они сильнее, чем с Мбаппе, Неймаром, Месси. Как команда — точно круче. Ты же видел, как они с «Ливерпулем» играли дома? Как будто с детьми. С «Астон Виллой» тоже без шансов укатали в первом матче. Команды разного класса, хотя все кричат, что в АПЛ сумасшедший уровень. А тут у них 26 процентов владения. Я даже не знаю, кто с этим «ПСЖ» сможет потягаться. Мне кажется, только «Арсенал»... Сафонова поздравил с чемпионством. Я бы хотел, чтобы «ПСЖ» Лигу чемпионов взял из-за того, что Матвей там».

«Барселона» и Трубин

В этом сезоне Головин сыграл 9 матчей в Лиге чемпионов. В первом туре общего этапа монегаски с россиянином на поле победили «Барселону» — 2:1. Александр поделился впечатлениями: «Самое кайфовое — в Лиге чемпионов играть. Мурашки до сих пор бегут, это самый крутой турнир. А что касается того матча, то самым приятным было доминировать над «Барселоной». Да, у них была красная карточка, но крут сам факт, что мы играли с супертоповой командой на одном уровне».

Кроме хорошего, в Лиге чемпионов было и плохое. Так, вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин (монегаски сыграли с португальцами три матча в этом сезоне) дважды не пожал Головину руку. Россиянин смотрит на это спокойно: «В первый раз я удивился, потому что вообще забыл об этом. Протянул руку, а потом понял, что этого можно было ожидать. Перед вторым же матчем я подумал: «Ну мало ли, может, человек все-таки захочет руку пожать». Мы же в любом случае спортсмены, не какие-то враги. Для меня нет проблемы протянуть руку сопернику, против которого играю. Ну, он так решил — я на этом не зацикливался. Мне без разницы: он мне не друг, не брат, никто. Не хочет, значит, не хочет. Никаких проблем».

Возвращение в РПЛ

Головин рассказал, что следит за чемпионской гонкой в РПЛ — но только по обзорам: «Сами матчи не получается смотреть. Мне сложно судить, кто в порядке по игре. Я бы хотел выразить симпатию тем командам, кто играет в пас, низом, в футбол. Знаю, что три команды претендуют на титул. Думаю, в конце концов «Зенит» снова выиграет чемпионат».

Александр хочет вернуться в РПЛ — и не против перейти в «Зенит»: «Оттуда обращались, да. Но я не хочу. Хотя, в конце концов, мне придется вернуться в Россию. Я хочу поиграть на родине, завершить там карьеру. Не знаю, когда это произойдет — через год, по окончании контракта с «Монако» или позже, но не хочу после карьеры жить здесь. Хочу жить в России. «Зенит» не табу? Нет, как и другие команды. Только «Спартак» — табу».

При этом бывший тренер Головина Леонид Слуцкий отговаривает футболиста от возвращения: «Общаемся с ним раз в неделю. У него все хорошо. Он много рассказывает про жизнь в Китае, про быт. Он меня постоянно отговаривает от России. Не то чтобы я туда уже собрался ехать, ха-ха, однако Слуцкий говорит: «Не вздумай, Голова». Понятно, что, если я сильно захочу, он меня палками отгонять не будет, но вот как есть».

Большой страх Головина — больше не сыграть со сборной России на крупном турнире: «Я много об этом думал, да. Меня это пугает. Из-за этого сильно переживаю. Принял это, но не до конца. Надежда есть. Игра за сборную на крупном турнире не сравнится даже с Лигой чемпионов, как бы я ее ни любил. Мне довольно часто снились моменты с домашнего чемпионата мира, как будто это снова у нас проходит. Поэтому хочется очень. Тут, кстати, недавно смешно было. Эмболо смотрел матч России и Замбии, фотку мне скидывал. У него какой-то кореш играл за Замбию, с которым он в Германии пересекался».

Фото Global Look Press

Любовь к Калтану

Головин — из Калтана, небольшого города в Сибири. На солидарные выплаты от трансферов Александра в Калтане постелили хорошее футбольное поле — но теперь оно приходит в негодность. Полузащитника это очень расстраивает: «Там все очень запущено. Кому следить? Людей нет, денег нет. Администрации нашего города это не особо интересно. Сожгут это поле, не сожгут — всем без разницы. Если стелить новое, то и оно через какое-то время в негодность придет. Мне грустно такое видеть. По всей Сибири в плане футбола происходит беспредел. На него всем все равно».

Головин задумывается над созданием собственного клуба в Сибири: «Мне с детства хотелось, чтобы в Сибири была классная футбольная команда. Когда был мелкий и учился в Ленинск-Кузнецком училище, Новокузнецк играл в ФНЛ. Они шли на шестом-седьмом месте. Я очень сильно за них болел! Мне так хотелось, чтобы они в РПЛ поднялись. С того момента и по сей день мне хочется, чтобы в Сибири появилась команда уровня РПЛ. Да, думал. Можно сказать, моя мечта — создать клуб в Сибири. Не знаю, зачем мне это, но хочется».

Мечта

В финале Головин рассказал о мечтах на ближайшие годы: «Выиграть титул с «Монако». До сих пор только предсезонный турнир выиграть получилось. В Лиге чемпионов хотелось бы дойти до полуфинала. Ну и со сборной вернуться в официальные турниры. А главная мечта, повторюсь, реализовать историю с командой в Сибири. Еще хочу, чтобы как можно больше российских футболистов рвали в Европу. Да, играть в России это неплохо, но, если есть желание, надо не бояться пробовать».

В этом сезоне на счету 28-летнего россиянина 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.