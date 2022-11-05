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Брата Мбаппе называют будущей звездой «ПСЖ». Ему 15, он тренируется с основой и по стилю похож на Верратти

Константин Белов
Корреспондент
Итан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Итан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Килиан и Итан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Знакомьтесь: Итан Мбаппе.

Килиан Мбаппе продолжает бить рекорды. Недавно он превзошел достижение Лео Месси, став самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, покорившим отметку в 40 забитых мячей. В тот момент Килиану было 23 года 10 месяцев и 13 дней. Аргентинец достиг отметки в 40 голов в возрасте 24 лет 4 месяцев и 8 дней.

Но, кажется, скоро «ПСЖ» получит еще одного Мбаппе — к первой команде потихоньку подбирается его брат Итан. Ему всего 15, но он уже проводит тренировки с основой и активно играет в юношеской Лиге чемпионов. Последние два матча в турнире — против «Маккаби» и «Ювентуса» — он начинал в стартовом составе и оформил две голевые передачи.

В отличие от брата, Итан действует ближе к своим воротам. Его можно сравнить с Марко Верратти: хорошо видит поле, отлично развивает атаки и опускается к центральным защитникам при розыгрыше мяча.

Килиан и Итан Мбаппе. Фото Global Look Press
Килиан и Итан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Кстати, как и Килиан, Итан начинал карьеру в «Монако». В 12 лет он дебютировал за монегасков в молодежном первенстве лиги 1. Правда, долго поиграть за красно-белых у француза не получилось — в 2018-м он вслед за братом ушел в «ПСЖ». В прошлом сезоне Мбаппе-младший играл за команду U17: провел 25 матчей и забил 4 гола. А на этой неделе впервые поучаствовал в тренировке основы.

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«Он быстрый и умный футболист, элегантно обращается с мячом, — рассказывал бывший директор «Клерфонтена» Жан-Клод Лефар. — Мы не взяли его в свою академию, но он хорошо развивает в академии «ПСЖ». Думаю, что через пару лет мы будет наблюдать за связкой Итана и Килиана на поле».

Прогресс Итана отметили и журналисты Le Parisien: «Он воспользовался шансом после матча с «Труа». Это новая звезда из академии «ПСЖ», которая должна засверкать через два-три года в основном составе. Главное — не потерять такого таланта в 2024 году, когда у него закончится контракт».

Итан Мбаппе. Фото Global Look Press
Итан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Важно уточнить: через два года истечет соглашение, которое Итан подписал в 14 лет. Но после этого он сможет заключить контракт со взрослой командой. И, кажется, в «ПСЖ» сделают все, чтобы не упустить этот момент: появление Итана в Париже во многом связывали с условиями контракта его брата, но такое развитие карьеры и перевод к тренировочному процессу с основным составом доказывают: у Итана сумасшедший потенциал, и в клубе уже делают на это ставку.

Теперь никто не удивится, если через пару лет в основе «ПСЖ» будут зажигать сразу два Мбаппе.

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