Эпичное возвращение Мбаппе в «ПСЖ»: впервые ответил на издевательства Мартинеса и забил победный гол на 96-й минуте

А еще рассказал о планах на ближайший год.

Килиан Мбаппе в финале чемпионата мира окончательно укрепился в статусе футболиста, который ознаменует собой эпоху после Месси и Роналду. Хет-трик в финале чемпионата мира — мечта, которая для 24-летнего футболиста превратилась в главу (причем не самую удачную) великой карьеры. Так что неудивительно, что именно Мбаппе стал главным объектом насмешек со стороны немного сошедших с ума от счастья аргентинцев. Над Килианом издевались в соцсетях, а в Буэнос-Айресе и вовсе сожгли картонный гроб с его лицом. Дальше всех зашел вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес, который на чемпионском параде зажигал с куклой с лицом Мбаппе в руках, а в раздевалке после финала предложил провести минуту молчания в память о «смерти» Килиана.

С момента финала прошло 10 дней, и все это время француз хранил молчание. Заговорил он только после первого после возвращения в «ПСЖ» матча. К слову, вернулся в Париж Мбаппе эпичным образом — отыграл весь матч 16-го тура со «Страсбуром» и забил победный гол на 96-й минуте, реализовав пенальти.

«Я никогда не переварю поражение в финале ЧМ, но я постарался вернуться с максимально позитивной энергией. Чемпионат мира не имеет к клубу никакого отношения. Мое сегодняшнее послание было простым — показать: что бы ни происходило с национальной командой, «ПСЖ» — это отдельная сторона, и я по-прежнему полон решимости привезти в столицу все трофеи», — сказал Килиан после игры, развеяв слухи о возможном скором трансфере в «Реал».

Килиан Мбаппе после финала ЧМ. Фото Reuters

А слухов этих после финала ЧМ хватало. Издание Diario писало, что Мбаппе выдвинул три условия, на которых он останется в «ПСЖ»: продажа Неймара (с которым у него все еще тлеющий конфликт), трансфер Харри Кейна (контракт которого с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024) и приглашение на пост главного тренера Зинедина Зидана. Слухи о запросах и требованиях Мбаппе после подписания нового контракта с «ПСЖ» ходят давно, и верить им или нет — дело каждого. Однако тема с возможным трансфером в «Реал», об игре за который Килиан мечтал с детства, наверняка будет всплывать еще не раз.

Но в Мадриде, судя по всему, не торопятся с решением по трансферу после отказа Мбаппе от перехода прошлым летом. Согласно последним инсайдам Marca, подписание игрока такого масштаба может привести к смене ролей среди футболистов мадридской команды, чего «Реал» не хочет допустить. По этой же причине клуб не рассматривал вариант с возвращением Криштиану Роналду.

В «Реале» считают, что Мбаппе мог бы многое дать команде, однако клуб не планирует осуществлять покупку. Сохранение нынешней атмосферы для «Реала» гораздо важнее, плюс в клубе решили строить новую команду вокруг Винисиуса Жуниора, который мог бы стать прямым конкурентом Мбаппе по позиции. Как пишет Marca, теперь даже в том случае, если Килиан будет форсировать свой уход из «ПСЖ», «Реал» никак не будет ему в этом помогать. После подписания 16-летнего бразильца Эндрика мадридский гранд сосредоточен на приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, да и повторить Мбаппе ту зарплату, что он получает в Париже, в нынешних условиях просто нецелесообразно.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Параллельно Marca пишет, что Мбаппе недоволен тем, что Лионель Месси согласовал с «ПСЖ» новый контракт. Килиан хочет быть главной звездой в команде, но с Месси в новом статусе чемпиона мира это невозможно. Ко всему прочему, между футболистами может быть напряжение после финала — особенно из-за истории с той самой куклой (Месси стоял рядом с куражившимся Мартинесом и не сделал ему замечание).

Комментировать эту историю пришлось даже тренеру «ПСЖ» Кристофу Гальтье: «Я не знаю, что произошло в Аргентине, но меня это не особо касается. Хочу лишь отметить, что Месси не проявил неуважения к Мбаппе. Они обменялись рукопожатием, и Килиан вел себя образцово после поражения. Он поздравил Лео и тренера Лионеля Скалони. Вот что важно для меня».

Самому Мбаппе, естественно, тоже задали вопрос по поводу Мартинеса, но Килиан ответил максимально дипломатично: «Это не моя проблема. У меня нет столько энергии, чтобы тратить ее на такие бесполезные вещи».

Очевидно, прямо сейчас Мбаппе сосредоточен исключительно на футболе. Он вернулся в расположение «ПСЖ» уже спустя несколько дней после финала. Теперь забил в первом же матче после чемпионата мира и намерен продолжать делать то, что умеет лучше всего — каждую неделю отправлять мячи в сетку. А все разговоры вокруг его персоны для самого Килиана лишь шелуха.