Во Франции требуют лишить Мбаппе капитанской повязки. Килиан хочет играть за сборную только в важных матчах

Все ради великой цели.

25-летний форвард сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе попал в очередной скандал. Издание Footmercato сообщило, что нападающий отныне хочет играть за национальную команду только в важных матчах. И по данным FM, тренерам об этом известно.

Мбаппе хочет «Золотой мяч»

Скандалы окружают Килиана весь октябрь. Француз не получил вызов на сборы в национальную команду якобы из-за травмы — однако мифическое повреждение не помешало ему сыграть за «Реал» в Лиге чемпионов и ла лиге почти сразу же после того, как окончательный список «трехцветных» был объявлен.

Теперь появилась новая порция порочащей Мбаппе информации. По данным Footmercato, форвард хочет играть за сборную только в важных матчах — по всей видимости, встречи Лиги наций с Израилем и Бельгией к этой категории не относятся.

Портал также объяснил причины, по которым Килиан принял такое решение. Француз постарается в 2025 году завоевать «Золотой мяч» и пытается сократить нагрузку, чтобы избежать травм и находиться в лучшей форме. С этой целью «под нож» попали незначимые выступления за сборную.

Фото Global Look Press

Во Франции требуют лишить Килиана капитанской повязки

Ситуация осложняется тем, что нападающий «Реала» — капитан сборной Франции, и его решение не выступать в проходящих матчах явно не назовешь лидерским. Более того, во время игры французов с Израилем Килиана заметили развлекающимся в Стокгольме — понятно, что встреча, хотя и получилась результативной, вряд ли содержала большую интригу. Но Мбаппе все же вряд ли должен был так себя вести.

Бывший полузащитник «трехцветных» Жером Ротен отреагировал на все радикально: «Мы возвысили тебя, поставили выше Эйфелевой башни, и ты не имеешь права создавать такой образ, не имеешь права на такую ошибку. Произошедшее демонстрирует, что Мбаппе выше всего, выше Дешама. И я прошу главного тренера: возьмите на себя ответственность и лишите его повязки».

Судя по социальным сетям, такое пожелание есть не у одного Ротена. Но Дешам еще до старта сборов высказывался о форварде «Реала» дипломатично.

«Многое в ситуации с Килианом говорит само за себя. Нужно помнить, что интересы клубов и интересы сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. Работодателем является клуб, а не федерация... Я знаю, что Мбаппе не собирается идти против клуба и против сборной. Но в какой-то момент нам придется расставить приоритеты в его интересах, не вгоняя его в неприятное положение», — приводит слова тренера RMC Sport.

В этом сезоне Мбаппе сыграл за «Реал» в 11 матчах, забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу.