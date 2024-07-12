Мбаппе может приобрести французский «Кан». 12 лет назад клуб мог купить его самого

Но трансфер сорвался.

Журналист французского издания RMC Sport Даниэль Риоло сообщает, что 25-летний форвард «Реала» Килиан Мбаппе заинтересован в покупке клуба «Кан» из лиги 2. Забавно, что до перехода в «Монако» в 2013 году 14-летний Килиан мог отправиться как раз в «Кан» — сделка сорвалась только потому, что нормандцы вылетели во второй дивизион.

«Его семья находится в процессе покупки клуба. Они хотят расширяться по-американски», — заявил Риоло. По всей видимости, подразумевалось, что семья Мбаппе хочет наращивать капитал путем покупки разнообразных активов.

Логотипа «Кана» на форме. Фото ФК «Кан»

Вероятнее всего, инвестором станет компания КМ7, которую возглавляет мать Мбаппе — Файза Ламари. Помимо управления карьерой Килиана KM7 контролирует благотворительный фонд и футбольное агентство.

Известно, что «Кан» был выставлен на продажу не так давно. Американская компания Oaktree Capital Management, которая также владеет итальянским «Интером», в конце прошлого сезона проинформировала совладельцев о том, что она выходит из «Кана». По информации Ouest-France, семья Мбаппе действительно заинтересовалась покупкой акций и на данный момент переговоры находятся на продвинутой стадии.

Также сообщается — если Килиан Мбаппе купит «Кан», то в бизнес вместе с ним может зайти известный французский рэпер Орельсан. Ему в семье футболиста подготовили роль посла — исполнитель известен любовью к «Кану», не раз упоминал его в своих песнях, его приход положительно сработает на имидж новых владельцев.

Стадион «Мишель д'Орнано». Фото ФК «Кан»

25-летний Мбаппе в конце прошлого сезона отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и покинул клуб в статусе свободного агента. В начале июня стало известно, что нападающий присоединится к «Реалу» — контракт подписали до 2029 года. При этом между Килианом и парижанами остались нерешенные финансовые вопросы — «ПСЖ» не выплатил футболисту зарплату и бонус за лояльность в размере около 100 миллионов евро.

«Кан» последние годы выступает во французском втором дивизионе. В минувшем сезоне нормандцы заняли шестое место.