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30 мая, 23:00

Как дела у Мбаппе? «ПСЖ» заморозил 80 миллионов евро, но Килиан купил шикарный дом в Мадриде

«ПСЖ» не выплатил Мбаппе зарплату за два месяца
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Бывший владелец — легенда «Реала».

Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в начале мая и до сих пор не назвал новый клуб. Хотя секрета здесь нет: француз почти в «Реале» — болельщики по всему миру ждут официальную информацию. А пока ее нет, скучать не приходится — Мбаппе генерирует много других новостей.

«ПСЖ» не выплатил Килиану зарплату за два месяца. Это шантаж

Килиан уходит из Парижа свободным агентом — это дико бесит владельца клуба Нассера Аль-Хелаифи. У игрока и функционера уже давно сложные отношения, были даже слухи о скандале перед одним из матчей. Якобы причиной стало то, что Мбаппе в прощальном видео поблагодарил всех, кроме Аль-Хелаифи, и тому это сильно не понравилось. Было или не было — неизвестно, в «ПСЖ» опровергают. Но после этого Килиан пару раз публично сказал президенту спасибо.

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Правда, на настроение Аль-Хелаифи это никак не повлияло. Он все равно упускает лучшего игрока мира бесплатно и не хочет с этим мириться. Поэтому, по данным L'Equipe, «ПСЖ» заморозил выплату зарплаты Мбаппе за апрель и бонус за лояльность — суммарно получилось около 80 миллионов евро.

Французские медиа пишут, что таким образом парижане давят на Килиана и «Реал» — ждут выплат. Но ни Мбаппе, ни президент «бланкос» Перес на такой шантаж не ведутся. Флорентино не хочет ничего платить за свободного агента, а юристы Килиана уже готовятся к судам. Кстати, если «ПСЖ» все-таки не выплатит деньги, то получит бан на два трансферных окна — об этом сообщает RMC Sport.

Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Мбаппе готовится к переезду — купил дом Бэйла

Ничего еще не объявлено официально, но деньги — лучший индикатор того, что сделка близка. В истории с Мбаппе и «Реалом» крупные суммы уже появились — испанские медиа пишут, что Килиан обзавелся недвижимостью в Мадриде.

Хотя информация разнится. Издание La Razon 21 мая написало, что Мбаппе купил особняк в элитном районе Ла-Морелеха — дом якобы обошелся в 18 миллионов евро, а по соседству проживают Ричард Гир и Серхио Рамос. Выбор Килиана пал именно на этот лот потому, что тренировочная база «Реала» находится в 5 минутах езды.

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Промадридское издание OK Diario через неделю сообщило другую информацию — Килиан якобы купил дом в районе Ла-Финка. Описание следующее: «Роскошный особняк в Ла-Финке, одном из самых дорогих районов Мадрида, с участком площадью 3000 кв. м и площадью застройки 1100 кв. м. В доме восемь спален, все с ванными комнатами, крытый бассейн с подогревом, сауна, зоны с горячей и холодной водой и тренажерный зал. Особенностью этого поместья является то, что оно единственное имеет собственное поле для гольфа — хобби бывшего владельца».

Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Кстати, о бывшем владельце — это Гарет Бэйл. Издание сообщает, что легендарный валлиец торговался до последнего и требовал 13 миллионов евро — в итоге сошлись на 11. Учитывая, что «ПСЖ» не выплатил зарплату, а в «Реале» пришлось сильно подвинуться по деньгам, это приятный дисконт для Килиана.

Теперь болельщикам осталось дождаться официального объявления — по слухам, «Реал» объявит новичка до старта Евро-2024. На Олимпиаду на родине Мбаппе, кстати, не отпустят — Флорентино Перес считает, что клубу форвард нужнее. Не переубедил даже Макрон — в общем, Килиану живется не скучно.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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