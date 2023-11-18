Личная жизнь Килиана Мбаппе: с кем встречается и чем владеет

Футболист владеет недвижимостью по всему миру и частным самолетом.

Где жил и живет сейчас Мбаппе

Килиан Мбаппе родился 20 декабря 1998 года в пригороде Парижа, в городе Бонди. Именно здесь он начал делать первые шаги в спортивной карьере. Сначала Килиан занимался под руководством своего отца Вильфрида Мбаппе, который работал в футбольной академии «Бонди». Вскоре молодой талант перебрался в топовую академию страны — «Клерфонтен». Несмотря на то что дом Мбаппе был очень далеко от тренировочной базы, каждый день отец и сын преодолевали десятки километров, чтобы осуществить общую мечту.

Старания были ненапрасными. В возрасте 13 лет Мбаппе получил приглашение от одного из любимых клубов детства — мадридского «Реала», в переговорах участвовал один из кумиров — легендарный француз Зинедин Зидан. Но парень по совету своего отца выбрал другой клуб — «Монако», куда перебрался в 15-летнем возрасте. Два сезона Килиан отыграл за юниорскую команду и дебютировал в основной команде зимой 2015-го в матче чемпионата страны против «Кана». Тогда он заменил на 88-й минуте Фабио Коэнтрао. За три года он вместе с монегасками завоевал один знаковый титул — выиграл чемпионат Франции в сезоне-2016/17.

В летнее трансферное окно 2017-го на Мбаппе претендовали такие клубы, как «Барселона», «Арсенал», «Реал» и «ПСЖ». Игрок снова принял решение остаться на родине. Почти 100-миллионный трансфер подразумевал первый сезон на правах аренды с последующим выкупом. Килиан задержался в Париже, несмотря на постоянный интерес «Реала» и разговоры о переезде в Мадрид — в статусе свободного агента после истечения очередного соглашения или после сделки между клубами. За это время форвард стал 5-кратным чемпионом Франции, дважды обладателем Кубка французской лиги, три раза завоевывал Кубок страны и дважды Суперкубок Франции.

Килиан Мбаппе с отцом. Фото Global Look Press

Семья Килиана Мбаппе: влияние отца и матери на карьеру

Килиан Мбаппе родился в спортивной семье. Его отец камерунец Вильфрид Мбаппе был футбольным тренером, начинал тренировать мальчика в «Бонди». Сейчас он выполняет функции агента сына, присутствует на матчах и по возможности на тренировках.

Мать Файза Ламари на профессиональном уровне играла в гандбол. Она провела 12 сезонов в высшем дивизионе в составе «Бонди», также выступала за сборную Алжира, так как ее родители — переселенцы из Африки.

«Она легенда «Бонди». На площадке Файза была бойцом, готовым сражаться до последней капли крови. Ее лучше не провоцировать — запросто могла врезать. Но в повседневной жизни она очень милый и приятный человек», — вспоминал бывший тренер «Бонди» Жан-Луи Киммун.

Сейчас женщина также принимает активное участие в спортивной карьере Килиана: она отвечает за рекламу, финансы, переговоры и благотворительность. Ее называют железной леди. Файза Ламари всегда защищает своего сына от нападок журналистов и блогеров. Перед Евро-2020 она вовсе организовала неформальные встречи с представителями СМИ, где обсуждала роль ее сына в национальной команде.

У Килиана есть родной брат Итан: он на 8 лет младше, тоже футболист и выступает за «ПСЖ». Мбаппе-младший периодически тренируется с основным составом и играет в юношеской Лиге чемпионов. В семье также есть приемный сын — Жирес Кембо-Экоко, родившийся в 1988 году выходец из Конго. Когда мальчику было шесть лет, из-за тяжелого положения в африканской стране его отправили жить во Францию к тете. Целыми днями ребенок гонял мяч на улице, талант в нем разглядели тренеры из академии «Бонди». Через некоторое время Вильфрид Мбаппе принял решение официально взять опекунство над мальчиком (Килиану тогда был год). При этом его биологический отец тоже футболист — Жан Кембо Уба-Кембо выступал за сборную Заира на Кубке африканских наций и чемпионате мира в 1974-м (умер в 2007 году). Жирес Кембо-Экоко выступал во Франции (за «Ренн»), ОАЭ и Катаре, а потом перешел в «Бурсаспор».

Фото Соцсети

Личная жизнь Килиана Мбаппе

Таблоиды начали пристально следить за личной жизнью игрока, когда он обрел большую популярность. Килиан официально не женат, в СМИ периодически появляются слухи о романах. При этом форвард никогда их не подтверждал.

По данным прессы, спортсмен встречался с внучкой принцессы Монако Грейс Келли Камиллой Готлиб, с которой познакомился на королевском приеме. Слухи связывали форварда с экс-возлюбленной Неймара бразильской актрисой Бруна Маркезини, испанской актрисой, звездой сериала «Элита» Эстер Экспозито и внучкой рок-певца Джонни Холлидея Эммой Смет.

В 2018 году пресса писала, что французский футболист состоит в отношениях с «Мисс Франции"-2017 Алисией Эйлис. Она поддерживала игрока на трибунах и прилетела в Россию на чемпионат мира. Весной 2021 года бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Виктория Боня рассказала в интервью «СЭ», что целовалась с нападающим, когда тому было 17 лет. Их познакомили общие друзья на вечеринке Неймара.

Зимой 2022-го стало известно, что у Мбаппе роман с испанской моделью Синди Кимберли. Девушка является болельщицей «Барселоны». Вместе влюбленная пара встретила Рождество в Париже, куда прилетела Кимберли. Правда, отношения были недолгими. Вскоре она заявила, что встречается с английским полузащитником Деле Алли, который уехал из АПЛ в турецкий «Бешикташ».

В 2022 году Килиан также попал в неприятный инцидент. Футболист был замечен на отдыхе с трансгендерной моделью Инес Рау. Предположительно они познакомились на Каннском кинофестивале.

Фото AFP

Скандалы: ссора с KFC и сглаз у шамана

Мбаппе нередко попадает в скандалы, виной чему называют его непростой характер. 24-летний француз предъявляет претензии даже руководству «ПСЖ». Например, по информации СМИ, форвард требовал у боссов парижан отстранить от игр на тот момент одноклубников Анхеля Ди Марию (теперь выступает за «Ювентус»), Мауро Икарди («Галатасарай»), Леандро Паредеса («Рома») и Лионеля Месси («Интер Майами») и назвал их «аргентинской республикой». В раздевалке команда была разбита на два лагеря — Мбаппе и аргентинцев. При всем взаимном уважении на публике Месси от Килиана доставалось отдельно. Инсайдеры писали, что француз легко мог толкнуть Лео на тренировке и не извиниться. Эксперты заявляли, что молодому игроку трудно справляться с конкуренцией.

Легендарный форвард «МЮ» и сборной Англии Уэйн Руни в тот момент обращался к звезде через СМИ: «Кто-то должен напомнить Мбаппе, что в 23 года у Месси уже было четыре «Золотых мяча»».

Не обходится без скандалов с участием Мбаппе в сборной Франции.

Пресса постоянно писала о конфликтах Килиана с Антуаном Гризманном и Оливье Жиру, также он предъявлял претензии к Федерации футбола Франции. Игрок выразил несогласие с имиджевой политикой, по этой причине в 2022 году он отказался принимать участие в фотосессии национальной команды. Мбаппе не нравится, что его имя используют для рекламы спонсоров, с которыми у него нет заключенных контрактов, — среди них оказались Coca-Cola, Uber Eats и KFC. Форвард также обратил внимание, что пропагандирует здоровый образ жизни, а потому не хочет связываться с названными компаниями. Федерация пошла на уступки звезде, а вице-президент французского отделения KFC выступил с жесткой критикой.

«Мбаппе в разгаре кризиса юности, он капризничает. Это проблема федерации футбола и Килиана Мбаппе. Не наша. По условиям подписанных контрактов игроки сборной Франции должны участвовать во всех рекламных мероприятиях. Мы заплатили за нечто конкретное. При необходимости мы будем отстаивать свои права. Боюсь, что нас ждет прекращение финансирования федераций и лиг частными компаниями, если игроки не захотят соблюдать контракты», — сказал Ален Бераль.

Пресса активно обсуждала, что полузащитник сборной Франции Поль Погба за недостойное поведение молодого игрока даже заказал его сглаз у шамана. Об этом в ходе семейных разборок через прессу заявил брат футболиста. «Сейчас я предпочитаю верить словам товарища по команде, а не желтой прессе. Его слово против слов его брата, и я намерен поверить партнеру по команде. Честно говоря, даже не думаю об этом. Сейчас мои мысли заняты совсем другим», — цитировал Get French Football News слова Мбаппе.

Позже стало известно, что Погба действительно обращался к шаману, однако с иной целью — финансовой помощи детям в Африке.

Фото Соцсети

Чем владеет Мбаппе: частный самолет и особняк с видом на Эйфелеву башню

Футболист имеет несколько источников дохода. Главны, конечно, футбол. В 2022 году после подписания нового соглашения с «ПСЖ» Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире, сместив Криштиану Роналду и Лионеля Месси с первой строчки впервые за много лет. Правда, временно. Доход Килиана по контракту с «ПСЖ» оценивается в 110 миллионов долларов, а зарплату португальца после переезда в «Аль-Наср» — в рекордные 260 миллионов (до уплаты налогов).

Хороший доход Киллиану приносят рекламные контракты с производителем спортивной одежды и обуви Nike и компанией — производителем люксовых часов Hublot.

В 2018 году мама форварда Файза Ламари основала акционерное общество KEJWF. У компании есть сайт, магазин, модный бренд и издательство. В число партнеров входят такие бренды, как Nike, Hublot, EA и Oakley.

Французский спортсмен также совместно с голливудским агентством WME Sports основал производственную компанию Zebra Valley для «создания уникального и захватывающего контента». Среди заявленных тем — спорт, культура, музыка, видеоигры и технологии. Центральный офис находится в Лос-Анджелесе. На сайте говорится, что футболист будет лично участвовать в создании контента и даже писать сценарии к роликам.

Высокий заработок позволяет Мбаппе покупать недвижимость по всему миру и лучшие спорткары. В Париже игрок поселился в арендованном двухэтажном особняке в элитном районе столице. Общая площадь составляет около 600 квадратных метров. В доме 12 спальных комнат, баскетбольная площадка, библиотека, тренажерный зал и баня, из окон открывается вид на Эйфелеву башню. У нападающего также есть другая недвижимость в Париже и Монако.

Мбаппе также приобрел апартаменты в Мадриде, это связали с желанием игрока перейти в «Реал» в 2024 году. Квартира находится в престижном районе Ла Моралеха в северной части столицы Испании.

Автопарк капитана сборной Франции и «ПСЖ» насчитывает большое количество люксовых автомобилей. В гараже игрока — Volkswagen Tiguan, Audi A6 Avant, Mercedes-Benz GLE, Mercedes V Class. В его коллекции есть и электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Форвард также является обладателем частного самолета Bombardier Challenger 350.