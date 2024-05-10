Болельщикам «Реала» приготовиться.

«ПСЖ» уступил «Боруссии» место в финале Лиги чемпионов — сезон для парижан, ставших чемпионами, фактически завершен. Лучше момента, чтобы объявить об уходе, не найти — и Килиан Мбаппе им воспользовался.

25-летний форвард «ПСЖ» и сборной Франции разместил в своих соцсетях небольшое обращение, где довольно дипломатично сообщил о том, что этот сезон стал для него последним в парижской карьере.

«Прежде всего, конечно, я хотел бы поблагодарить товарищей по команде, всех тренеров: Унаи Эмери, Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кристофа Гальтье и Луиса Энрике — а также спортивных директоров Леонардо и Луиса Кампоса за то, что они всегда сопровождали меня», — сказал Килиан.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков. Знаю, что я не самый демонстративный игрок, что не всегда оправдывал ту любовь, которую вы дарили мне на протяжении семи лет. Но я никогда не хотел обманывать, всегда хотел играть.

Килиан Мбаппе и болельщики «ПСЖ». Фото Global Look Press

«ПСЖ» — клуб, который никого не оставляет равнодушным. Его можно любить или ненавидеть — я выбрал любовь и делал это в течение семи лет. Были взлеты и падения, но я ни разу не пожалел, что подписал контракт с этим престижным клубом. Это команда, которую я буду хранить в памяти всю свою жизнь», — также признался Мбаппе.

Последний домашний матч «ПСЖ» в сезоне пройдет 12 мая в рамках лиги 1 против «Тулузы» — там и состоится прощальная игра легендарного парижского форварда.

Разумеется, уход Мбаппе не стал никаким сюрпризом. Еще в феврале 2024 года почти все топовые испанские СМИ сообщили — контракт между «Реалом» и Килианом заключен. Срок — 5 лет (до 2029 года), зарплата — около 15-20 миллионов евро за сезон после вычета налогов. Также француз должен будет получить подписной бонус в размере 50 миллионов. Кстати, по информации Bild, «ПСЖ» предлагал гораздо более увесистый контракт — с зарплатой 70 миллионов евро за сезон, но Мбаппе отказался.

Официально о переходе в «Реал» должны сообщить после финала Лиги чемпионов. Сливочные сыграют на «Уэмбли» с «Боруссией» 1 июня, и либо подсластят фанатам пилюлю, либо введут их в двойной экстаз. О таком варианте сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

За семь лет в Париже Килиан Мбаппе забил 255 голов во всех турнирах, став лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» и выиграл с клубом 14 трофеев кроме главного — Лиги чемпионов. За ней он уходит в «Реал».