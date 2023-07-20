«ПСЖ» усадит Мбаппе на лавку на весь сезон? Звезда в тупике, а «Реал» все выжидает

Ситуация с будущим капитана сборной Франции становится все более запутанной и может привести к жестким решениям.

Мадрид над схваткой

В последнее время тема настоящего и будущего Килиана Мбаппе поднималась столь часто, что лишний раз подробно пересказывать некоторые моменты не имеет смысла. У многих они уже отложились на подкорке, а для тех, кто все пропустил, — краткое содержание предыдущих серий, приведших все заинтересованные стороны в тупик. Причем свет в конце тоннеля не проглядывается, а каждое возможное решение одну из трех сторон категорически не устраивает.

Итак, есть звездный футболист, вокруг которого «ПСЖ» планировал развивать свой проект, но он уже известил парижан, что не планирует активировать опцию продления контракта и через год получит статус свободного агента. Однако и уходить Мбаппе не собирается, что категорически не устраивает клуб. Там не хотят остаться с дыркой от бублика и требуют от Килиана определиться — либо продлить соглашение, либо дать заработать на его продаже этим летом.

Наконец, есть третья сторона — находящийся над схваткой «Реал». В Мадриде забыли былые обиды и простили Мбаппе слабость, когда он прошлым летом вместо перехода в «Королевский клуб» продлил контракт с «ПСЖ». Однако Флорентино Перес не готов к астрономическим тратам ради игрока, который год назад мог переехать на «Сантьяго Бернабеу» в статусе свободного агента и снова станет условно бесплатным (не забываем о подписном бонусе примерно в 100 миллионов евро) летом 2024-го.

Минус 175 миллионов

Что интересно, Мбаппе не меняет позицию, даже превращаясь в «ПСЖ» в изгоя и своим скандальным интервью France Football вызвав гнев не только руководства, но и части одноклубников. Он снова довел до клуба информацию, что никуда не уйдет. Но если раньше звучали слова о том, что решение о развитии карьеры Килиан примет только будущим летом, и это оставляло шансы остаться в Париже в случае успешного развития команды с приходом Луиса Энрике, то сейчас об этом даже не вспоминают.

Тем более масла в огонь подлил The Athletic. Инсайды этого издания в большинстве своем уникальны и правдивы, и сейчас оно утверждает: в случае отказа продлить контракт руководство «ПСЖ» может принять решение оставить Мбаппе без игровой практики на весь сезон. Тем более — даже с поправкой на несопоставимость масштаба личностей — подобный опыт у парижан есть. В свое время так воспитывали ушедшего в итоге в «Ювентус» свободным агентом Адриена Рабьо.

Правда, тогда напичканный звездами «ПСЖ» ничего не терял, а сейчас недовольство вызывает не только поведение Мбаппе, но и последствия, к которым может привести бесплатный уход форварда. Опять же по информации The Athletic, при таком раскладе чемпионам Франции придется экстренно продавать игроков и даже сокращать штат сотрудников, чтобы компенсировать потерю примерно 175 миллионов евро. Парижане, ко всему прочему, приостановили переговоры по ряду трансферов, хотя клуб уже успел подписать шесть игроков — Шкриньяра, Асенсио, Угарте, Ли Канг Ина, Ндура и Люку Эрнандеса. Но теперь на паузе возможные сделки с Бернарду Силвой, Влаховичем и лионским талантом Баркола.

Позиция Энрике

Естественно, не в восторге от сложившейся ситуации и Луис Энрике. Главный тренер должен четко понимать, как строить команду, потому что «ПСЖ» с Мбаппе и без него — две большие разницы. И дело тут даже не в уровне Килиана, а в структуре игры. Поэтому Энрике поддерживает позицию клуба и, по версии El Debate, настаивает на продаже форварда, если тот не продлит контракт.

Дедлайн остается неизменным — 31 июля. И это не просто дата, а день, когда парижане должны перевести на счет Мбаппе первую часть бонуса за лояльность. Выплата второй половины намечена на сентябрь, и многие считают, что именно эти деньги не хотят терять Килиан и его семья. К тому же если «Реалу» придется раскошелиться, ни о каких 100 миллионах в качестве подписного бонуса говорить не придется. Эта сумма на будущий год для свободного агента, поэтому если состоится классический трансфер, размер доплат сократится.

Ну а пока «ПСЖ» оказывает на Мбаппе давление. Например, как утверждает RMC Sport, посетивший тренировку Нассер Аль-Хелаифи, обратившись к команде, произнес уже звучавшую в прессе фразу: «Никто не может стоять выше клуба». Понятно, кому она была адресована, но при этом президент не общался с Мбаппе отдельно, а уделил все внимание новичкам. Так что угрозы перевода в запас — пока гипотетические.

Откровенно говоря, верится в такой сценарий с трудом — уж слишком значима в мировом масштабе фигура Мбаппе. Хотя мы помним, как «ПСЖ» после несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию устроил показательную порку самому Месси. И хотя Лео вернулся в состав раньше, чем истекли две недели его отстранения, для этого пришлось принести публичные извинения. Мбаппе с его гонором на такое точно не пойдет, но все равно непонятно, как он собирается отыграть сезон в такой обстановке, да еще и под почти гарантированным прессингом еще вчера боготворивших его трибун.

В такой ситуации переход в «Реал» видится практически неизбежным. А мудрый Перес опять всех перехитрит. По версии Relevo, мадридцы могут выдержать паузу до января и в кои-то веки осуществить зимний трансфер. Только уже за разумную сумму, а не за 200 миллионов, на которые рассчитывает «ПСЖ». Но, скорее всего, стоит прислушаться к Хосепу Педреролю. Рупор Переса в своей программе на El Chiringuito TV дал понять: Мадрид проявит активность по трансферу летом, когда парижане будут загнаны в угол. И это будет сладкая месть за все взаимные обиды.